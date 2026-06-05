Die Galerie Bildhalle in Amsterdam präsentiert mit Birds of Mexico City eine neue Werkserie des Fotografen Pieter Henket. Im Mittelpunkt stehen Porträts von Menschen aus Mexiko-Stadt, die sich mit Fragen von Identität, Geschlecht und Selbstinszenierung auseinandersetzen. Die Ausstellung eröffnet während des Pride Month und läuft über den Sommer hinweg.

Inszenierte Porträts mit persönlicher Perspektive

Die Serie Birds of Mexico City entstand in Zusammenarbeit mit dem Stylisten Chino Castilla. Die Aufnahmen wurden in einem bewusst reduzierten Studio-Setting in Mexiko-Stadt realisiert. Die zurückhaltende Umgebung lenkt den Blick auf die porträtierten Personen, ihre Gestik und ihre individuelle Erscheinung.

Nach Angaben des Künstlers stehen nicht dokumentarische Porträts im Vordergrund. Stattdessen sollen die Bilder zeigen, wie die Beteiligten sich selbst wahrnehmen oder gesehen werden möchten. Licht, Kleidung und Inszenierung werden dabei gezielt eingesetzt, um persönliche Geschichten sichtbar zu machen.

Zwischen Tradition und zeitgenössischer Identität

In den Fotografien treffen unterschiedliche kulturelle Einflüsse aufeinander. Elemente katholischer Bildsprache, Verweise auf Popkultur sowie Aspekte zeitgenössischer queerer Identität werden miteinander verbunden. Die Werke wollen traditionelle Vorstellungen nicht einfach abbilden, sondern neu interpretieren.

Die dargestellten Personen erscheinen häufig in ruhigen, fast zeremoniellen Posen. Dadurch erhalten die Porträts eine ikonische Wirkung. Die Serie beschäftigt sich mit Sichtbarkeit, Selbstbestimmung und der Frage, wie Identität öffentlich dargestellt werden kann.

Zusammenarbeit als Teil des künstlerischen Konzepts

Obwohl die Stadt selbst nur selten direkt zu sehen ist, soll ihr kultureller Hintergrund in den Bildern präsent bleiben. Laut Ausstellungskonzept entstand jedes Porträt in enger Zusammenarbeit mit Tänzern, Performern und Künstlern. Der kreative Prozess basiert auf Austausch und gemeinsamer Mitgestaltung.

Birds of Mexico City gehört zu Henkets fortlaufender Birds-Reihe. Das Projekt porträtiert Menschen aus verschiedenen Regionen der Welt, die nach Darstellung des Künstlers für Freiheit, Authentizität und individuelle Ausdrucksformen stehen.

Ausstellung

Eröffnung: Freitag, 12. Juni

Ort: Bildhalle, Singel 272, Amsterdam