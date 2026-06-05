Godox präsentiert MF-T76 Macro Twin Flash und Flash Projector-Modelle

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, erweitert das Portfolio um zwei neue Produktgruppen für anspruchsvolle Fotoanwendungen im Studio und On Location.

Mit dem Godox MF-T76 Macro Twin Flash präsentiert Godox eine kompakte Blitzlösung für die Makrofotografie mit präziser Lichtsteuerung und hoher Flexibilität. Ergänzt wird die Neuheitenvorstellung durch die neue Godox Flash-Projector-Serie, bestehend aus AD-FP, FP-M und FP-R, die kreative Lichtinszenierungen sowie eine präzise Steuerung der Lichtwirkung für verschiedene Blitzsysteme ermöglicht.

Godox MF-T76 Macro Twin Flash für Präzise Makrobeleuchtung

Der Godox MF T76 Macro Twin Flash wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen kontrollierte und gleichmäßige Ausleuchtung im Nahbereich entscheidend ist. Typische Einsatzbereiche sind Produktfotografie, Food-Aufnahmen, Schmuckfotografie sowie Natur- und Dentalfotografie.

Das System verfügt über zwei separat positionierbare Blitzköpfe mit einem Neigungswinkel von 0° bis 150°. Dadurch lässt sich die Lichtführung individuell an Motiv und Aufnahmesituation anpassen. Die Blitzköpfe können über den mitgelieferten Befestigungsring flexibel verschoben werden, wodurch eine präzise Ausleuchtung bei kurzen Aufnahmeabständen ermöglicht wird. TTL-Blitzautomatik und High Speed Sync unterstützen einen schnellen und effizienten Workflow. Die automatische Belichtungssteuerung vereinfacht die Arbeit im täglichen Einsatz, während HSS auch bei hellem Umgebungslicht oder offener Blende kontrollierte Aufnahmen ermöglicht.

Hohe Leistung und integrierte Systemanbindung

Mit einer Blitzleistung von 76 Ws, einer kurzen Recyclingzeit von ca. 1,2 Sekunden und bis zu 550 Auslösungen pro Akkuladung bietet das MF T76 eine hohe Praxistauglichkeit für längere Shootings. Die Stromversorgung erfolgt über einen Lithium Akku mit USB C Ladefunktion.

Die Blitzleistung lässt sich pro Blitzkopf unabhängig von 1/1 bis 1/256 regeln. Dadurch können Kontraste, Tiefenwirkung und Oberflächenstrukturen gezielt herausgearbeitet werden. Zusätzlich unterstützen integrierte Einstelllichter mit zehn Helligkeitsstufen das Fokussieren und die Lichtkontrolle bei schwierigen Lichtbedingungen. Über das integrierte Godox 2,4 GHz Wireless X System lässt sich das MF-T76 problemlos in bestehende Godox Lichtsetups integrieren und gemeinsam mit weiteren Blitzgeräten nutzen.

Für die Dentalfotografie steht mit dem MF PL Dental Polarizing Filter optional ein speziell entwickeltes Zubehör zur Verfügung. Dieses reduziert Reflexionen und unterstützt eine präzisere Farbwiedergabe bei dentalen Makroaufnahmen.

Die wichtigsten Merkmale

76 Ws Blitzleistung mit ca. 1,2 Sekunden Recyclingzeit

Zwei separat steuerbare Blitzköpfe mit 0° bis 150° Neigungswinkel

TTL und High Speed Sync Unterstützung

Bis zu 550 Blitzauslösungen pro Akkuladung

Integration in das Godox 2,4 GHz Wireless X System

Godox Flash Projector Serie AD-FP, FP-M und FP-R für kreative Lichtgestaltung

Mit der neuen Godox Flash Projector Serie erweitert Godox das Lichtformer Sortiment um kompakte Projektionsvorsätze für unterschiedliche Blitzsysteme. Die Modelle FP-R, FP-M und AD-FP unterstützen Rundkopfblitze, klassische Aufsteckblitze sowie Godox Mount Systeme und ermöglichen eine flexible Nutzung innerhalb verschiedener Lichtsetups. Die Serie wurde für präzise Lichtprojektionen und kreative Lichtgestaltung entwickelt. Hochwertige Projektionsoptiken sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine saubere Darstellung von Mustern, Formen und Strukturen.

Ein integrierter Vierflügel Shutter erlaubt die direkte Anpassung der Lichtform. Rechteckige, dreieckige oder individuelle geometrische Lichtformen lassen sich ohne zusätzliches Zubehör erzeugen.

Modulares System mit umfangreichen Erweiterungsmöglichkeiten

Die Flash Projector Serie unterstützt austauschbare Projektionslinsen mit 19°, 36° und 50° Abstrahlwinkel. Dadurch kann der Lichtkegel flexibel an unterschiedliche Aufnahmeabstände und Motivgrößen angepasst werden. Die um 360° rotierbare Frontkonstruktion ermöglicht eine schnelle und präzise Ausrichtung eingesetzter GOBOs ohne Demontage. Zusätzlich unterstützt das System Farbfolien, Diffusionsfilter sowie Size M GOBOs für kreative Effekte und vielseitige Lichtgestaltung.

Optional ist die Irisblende SP ID erhältlich, mit der sich der projizierte Lichtkreis präzise anpassen lässt. Dadurch können Lichtakzente gezielt gesetzt und Motive stärker hervorgehoben werden. Die verschiedenen Projektormodelle decken eine breite Kompatibilität innerhalb des Godox Systems ab. Unterstützt werden unter anderem AD100Pro, AD200Pro, AD300Pro sowie zahlreiche V und TT Serienblitze.

Die wichtigsten Merkmale

Drei Varianten für Rundkopf, Standardblitze und Godox Mount Systeme

Austauschbare Projektionslinsen mit 19°, 36° und 50°

Hochwertige Optik mit gleichmäßiger Lichtprojektion

360° rotierbares Design zur flexiblen GOBO Ausrichtung

Unterstützung für GOBOs, Farbfolien und optionale Irisblende

Preis und Verfügbarkeit

Der Godox MF-T76 Macro Twin Flash ist in Kürze zum UVP von 249,99 Euro im Fachhandel erhältlich, während die neuen Flash Projector Kits der Serien AD-FP, FP-M und FP-R je nach Ausführung zu Preisen zwischen 189,99 Euro und 299,99 Euro verfügbar sein werden.