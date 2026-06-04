ZHIYUN stellt die FIVERAY M60 Ultra vor: Kompakte 60W RGB-Videoleuchte

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für ZHIYUN in Deutschland und Österreich stellt die ZHIYUN FIVERAY M60 Ultra vor und erweitert damit das Portfolio im Bereich kompakter LED-Beleuchtungslösungen für professionelle Foto- und Videoanwendungen.

Die neue, kompakte 60W RGB-Leuchte kombiniert eine hohe Lichtleistung mit einem besonders mobilen Formfaktor und richtet sich an Content Creator, Videografen und kleine Produktionsteams, die flexibel arbeiten möchten. Der Anwendungsbereich erstreckt sich über mobile Content-Produktion, Streaming, Social Media und hybride Produktionsumgebungen.

Kompakte Bauweise mit hoher Lichtleistung

Mit einem Gewicht von nur 430 Gramm und einer maximalen Beleuchtungsstärke von bis zu 6490 Lux bietet die FIVERAY M60 Ultra eine leistungsstarke Lichtlösung im Taschenformat. Die eigens entwickelte Linsenstruktur verstärkt die Lichtausbeute jeder einzelnen LED deutlich und ermöglicht sowohl harte als auch weiche Lichtcharakteristiken in Kombination mit optionalem Lichtformungszubehör.

Dank eines breiten Farbtemperaturbereichs von 2500 bis 10.000 Kelvin sowie vollfarbiger RGB-Funktion eignet sich die Leuchte für unterschiedlichste kreative Anwendungen. Die hohe Farbgenauigkeit mit CRI ≥95 und TLCI ≥97 unterstützt eine natürliche Wiedergabe von Hauttönen und Farben und reduziert den Korrekturaufwand in der Postproduktion.

Flexible Steuerung und professioneller Workflow

Die FIVERAY M60 Ultra unterstützt die Steuerung über die ZY Vega App sowie Bluetooth Mesh. Mehrere Leuchten lassen sich gruppieren und zentral steuern, wodurch sich Beleuchtungssetups effizient verwalten lassen. Zusätzlich ermöglichen Primär- und Sekundärmodi die direkte Synchronisation mehrerer Geräte ohne komplexe Einrichtung.

Für den mobilen Einsatz verfügt die Leuchte über einen integrierten 4500-mAh-Akku. Die Laufzeit beträgt bis zu 160 Minuten bei reduzierter Leistung, beziehungsweise bis zu 30 Minuten bei voller 60W-Ausgabe. Unterstützt werden sowohl PD- als auch QC-Schnellladeprotokolle, sodass ein Betrieb und Laden parallel möglich ist. Das integrierte Farbdisplay sowie die intuitive Bedienung über den Drehregler erleichtern die schnelle Anpassung direkt am Set. Magnetisches Zubehör und 1/4″-Gewindebohrungen sorgen zudem für eine einfache Integration in bestehende Set-ups.

Die wichtigsten Merkmale

60W Ausgangsleistung bei besonders kompaktem 430-g-Gehäuse

RGB-Vollfarblicht mit 2500 bis 10.000 K Farbtemperaturbereich

Bluetooth Mesh und App-Steuerung für Multi-Light-Set-ups

Hohe Farbtreue mit CRI ≥95 und TLCI ≥97

Magnetisches Zubehörsystem und integrierter Hochleistungsakku

Preis und Verfügbarkeit

Die ZHIYUN FIVERAY M60 Ultra wird voraussichtlich ab KW 23 zu einem UVP von 129,99 Euro im Fachhandel erhältlich sein.