Laut der Website des Herstellers ist das 35–100 mm f/2,8 Di III VXD mit Tamrons „schnellstem und präzisesten VXD-Linearmotor“ ausgestattet. Das wollten wir genauer wissen und haben uns die AF-Fähigkeiten sowohl im CHIP-Testlabor als auch in der Praxis angesehen. Unter Laborbedingungen fällt die Auslöseverzögerung an der Messkamera Sony Alpha 7R IV mit 0,42 Sekunden bei kürzester Brennweite und 0,52 Sekunden bei längster Brennweite einen Tick langsamer aus als beim Tamron 35–150 mm f/2–2,8 Di III VXD mit 0,37 bis 0,44 Sekunden an der gleichen Kamera. In der Praxis empfanden wir den Autofokus aber als durchaus schnell. Er könnte bei schwachem Licht zwar hin und wieder ein kleines bisschen schneller sein, dennoch waren wir insgesamt sehr zufrieden.

Bei der Autofokus-Genauigkeit kommt das 35–100 mm f/2,8 Di III VXD an der genannten Messkamera bei mehreren Neufokussierungen auf einen Mittelwert von 93 Prozent bei kürzester, 95 Prozent bei mittlerer und 99 Prozent bei längster Brennweite. Das ältere Tamron 35–150 mm f/2–2,8 Di III VXD schnitt hier mit einem Mittelwert von 97 Prozent bei 35 mm im Vergleich besser ab. Doch auch hier können wir festhalten, dass das neue Tamron 35–100 mm f/2,8 Di III VXD bei den Labormessungen zwar hinter dem 35–150 mm f/2–2,8 Di III VXD liegt, uns im Praxistest aber keine besonderen Schwankungen bei der Schärfe aufgefallen sind.