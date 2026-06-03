Kunst, die bleibt – printed by WhiteWall

Jasmina Cibic und die Deichtorhallen Hamburg präsentieren limitierte Edition zur Triennale der Photographie Hamburg 2026

Bereits zum zweiten Mal begleitet WhiteWall die Deichtorhallen Hamburg im Rahmen der Triennale der Photographie als Produktionspartner und setzt die Zusammenarbeit in diesem Jahr mit der Produktion einer limitierten Edition für die Deichtorhallen fort, die zeitgenössische Kunst und fotografische Exzellenz in den privaten Raum bringt.

Eine Partnerschaft mit Geschichte

Seit 1999 gilt die Triennale der Photographie Hamburg als zentraler Treffpunkt für alle, die Fotografie als gesellschaftlich relevante Kunstform verstehen. Das von F.C. Gundlach initiierte Festival vereint alle drei Jahre die wichtigsten Kulturinstitutionen der Stadt – und seit der letzten Ausgabe zusätzlich auch die freie Szene – unter einem gemeinsamen Thema. Seit sechs Jahren ist WhiteWall als Produktionspartner der Deichtorhallen Hamburg Teil dieser Gemeinschaft.

Die 9. Triennale der Photographie Hamburg (5. Juni – 22. September 2026) steht unter dem kuratorischen Leitprinzip „Alliance, Infinity, Love – in the Face of the Other”, das von dem künstlerischen Leiter Mark Sealy entwickelt wurde. Im Zentrum steht das kreative und zugleich kritische Potenzial von Verbundenheit, Unendlichkeit und Liebe sowie die Verantwortung gegenüber dem Anderen – eingebettet in einen internationalen Diskurs über Fotografie als gesellschaftliche und transformative Kraft.

Partnerschaft und Produktion

Im Rahmen der Kooperation produziert WhiteWall einen wesentlichen Teil der Werke für die Ausstellungen in den Häusern der Deichtorhallen Hamburg – darunter die Halle für aktuelle Kunst, die Sammlung Falckenberg sowie das PHOXXI. Ergänzend entsteht anlässlich der Triennale eine limitierte Edition, die das Festival auch im privaten Raum erfahrbar macht.

Mit ihrer Fotoserie The Gallery of Non-Aligned (2023) nimmt die Künstlerin und Filmemacherin Jasmina Cibic Bezug auf einen besonderen Archivbestand: Präsentiert werden Skulpturen aus der Sammlung bündnisfreier Staaten – der einzigen offiziellen Sammlung mit von Regierungsmitgliedern und Kunstschaffenden aus Ländern der Non-Aligned Bewegung gestifteten Kunstwerken. Als eine Form transnationaler Solidarität und Vision einer gegenhegemonialen, modernisierenden Globalisierung lässt sich diese Bewegung – und damit auch Cibics Fotoserie – wunderbar dem Leitprinzip „Allianz“ der 9. Triennale der Photographie Hamburg zuordnen. Cibics Serie zeigt dabei ausschließlich Skulpturen weiblicher Formen, die als Metaphern für die entstehenden Mutternationen gelesen werden können. Vor farbenfrohen Hintergründen fotografiert erinnern die dargestellten Torsos, Büsten und Köpfe an Flaggen und nationale Ikonografien, die durch den Befall von Mottenarten gleichzeitig Anspielungen auf Dunkelheit, Verfall und Korrosion enthalten – ein Verweis auf die historische Vanitas-Malerei und eine Mahnung an alles, was verloren geht, wenn wir vergangene Möglichkeiten einer alternativen Weltgestaltung vergessen.

Dirk Luckow, Intendant der Deichtorhallen Hamburg: „Wir freuen uns sehr, WhiteWall als starken Partner im Rahmen der 9. Triennale der Photographie Hamburg an unserer Seite zu wissen. Ganz besonders freuen wir uns, diese außergewöhnliche Arbeit von Jasmina Cibic mit Hilfe von WhiteWall als hochwertige Edition mit der nötigen Präzision und materialästhetischen Ausführung interessierten Fotografie- und Kunstliebhaber*innen verfügbar zu machen.“

Die Edition: Jasmina Cibic × Deichtorhallen Hamburg

Jasmina Cibic ist 2026 als ausstellende Künstlerin selbst Teil der Triennale – ein Zusammenhang, der die Kooperation mit WhiteWall besonders stimmig macht. WhiteWall produziert die Arbeiten der Künstlerin in Galeriequalität und macht sie so in ihrer visuellen und materiellen Qualität vollständig erfahrbar.

Das Editionsmotiv „The Gallery of the Non-Aligned (Author unknown – Female head, a gift from the ambassador of Nigeria J.D.O. Sakoya)” erscheint in zwei exklusiven Ausführungen in einer Größe von 34 x 42,5 cm:

Zum einen als hochwertiger Fine Art Pigmentdruck hinter mattem Acrylglas, das dem Motiv eine beeindruckende Tiefenwirkung verleiht. Gerahmt wird das Werk in der ArtBox in der Farbe Nussbaum. Die natürliche Maserung bildet einen eleganten Kontrast zur modernen Anmutung des Acrylglases und verbindet so museale Qualität mit zeitgenössischem Design.

Zum anderen ist die Edition als ungerahmter Fine Art Print auf Hahnemühle Photo Rag Papier erhältlich. Dieses international renommierte Künstlerpapier aus 100 % Baumwolle zeichnet sich durch seine samtig-weiche Oberfläche und eine außergewöhnliche Detailwiedergabe aus. Es ermöglicht feinste Tonwertabstufungen sowie eine besonders matte, reflexionsfreie Bildwirkung und entspricht höchsten archivischen Standards.

Beide Varianten der Edition sind auf jeweils 100 Exemplare limitiert und werden mit einem nummerierten, von der Künstlerin Jasmina Cibic als Herausgeberin der Edition signierten Echtheitszertifikat ausgeliefert. Die Edition startet mit dem Fine Art Print ab 250 € und ist ab dem 4. Juni 2026 – parallel zur Eröffnung der Triennale – im Museumsshop der Deichtorhallen erhältlich sowie online auf WhiteWall.com/Deichtorhallen