Venus Optics erweitert sein Angebot um das Laowa 4,5–10 mm f/2.8 CF Zoom Fisheye. Das Zoomobjektiv für APS-C-Kameras kombiniert zwei unterschiedliche Fisheye-Darstellungen in einem Gehäuse und bietet eine konstante Lichtstärke von f/2.8. Besonders interessant dürfte das Modell für Landschafts-, Astro- und Videografie sein.
Mit dem Laowa 4,5–10 mm f/2.8 CF Zoom Fisheye bringt Venus Optics ein Zoomobjektiv auf den Markt, das zwei unterschiedliche Fisheye-Darstellungen ermöglichen soll. Bei 4,5 mm entsteht laut Hersteller ein kreisförmiges Fisheye-Bild, während bei 10 mm ein diagonaler Fisheye-Look den Bildausschnitt ausfüllt. Der maximale Bildwinkel beträgt je nach Brennweite bis zu 180 Grad.
Das Objektiv verfügt über eine durchgehende Lichtstärke von f/2.8 über den gesamten Zoombereich. Die Konstruktion arbeitet parfokal. Das bedeutet, dass die Schärfe beim Zoomen erhalten bleiben soll, ohne dass erneut fokussiert werden muss. Das könnte insbesondere für Videoaufnahmen von Interesse sein.
Die Naheinstellgrenze liegt bei 10 Zentimetern. Dadurch sollen sich Motive aus kurzer Distanz aufnehmen lassen. In Kombination mit dem Fisheye-Effekt könne laut Hersteller eine besonders starke Perspektivverzerrung entstehen, die für ungewöhnliche Bildwirkungen sorgt.
Das Objektiv erzeugt sowohl an APS-C- als auch an Micro-Four-Thirds-Kameras ein kreisförmiges Fisheye-Bild. Unerwünschte Bildelemente wie Kameragriffe oder Finger sollen durch die Ausrichtung des Bildwinkels außerhalb des sichtbaren Bereichs bleiben.
Der optische Aufbau besteht aus 13 Linsen in 9 Gruppen. Mit Abmessungen von rund 68,9 × 59,3 Millimetern und einem Gewicht von etwa 338 Gramm fällt das Objektiv vergleichsweise kompakt aus.
Fokus und Blende werden manuell eingestellt. Das Laowa 4,5–10 mm f/2.8 CF Zoom Fisheye erscheint für Sony E, Nikon Z, Canon RF, L-Mount, Fujifilm X, Canon EF-M sowie Micro Four Thirds.
Das Objektiv bietet einen Brennweitenbereich von 4,5 bis 10 mm, eine maximale Blendenöffnung von f/2.8 und eine minimale Blende von f/22. Der Zoomfaktor beträgt 2,2-fach. Die Naheinstellgrenze liegt bei 10 Zentimetern, der maximale Abbildungsmaßstab bei 1:3,7.
Das Laowa 4,5–10 mm f/2.8 CF Zoom Fisheye kostet 479 Euro (UVP). Die Auslieferung startet ab Juni 2026.
Pressemitteilung Laowa:
LAOWA 4,5-10mm f/2.8 CF Zoom Fisheye
Kompaktes Dual Zoom-Fisheye für APS-C
Das Laowa 4,5–10mm f/2.8 CF Zoom Fisheye ist ein kompaktes Fisheye-Zoomobjektiv für APS-C-Kameras mit parfokaler Zoomfunktion. Der Brennweitenbereich ermöglicht zwei charakteristische Bildstile: Bei 4,5mm erzeugt das Objektiv einen kreisförmigen Fisheye-Effekt, während bei 10mm ein bildfüllender diagonaler Fisheye-Look entsteht.
Highlights:
- Doppelter Fisheye-Effekt
- Konstante Blende f/2.8
- Naheinstellgrenze von nur 10cm
- Max. 180° Bildwinkel
- Kompakt und leicht
- Parfokal-Funktion
Das Objektiv verfügt über einen Bildwinkel von bis zu 180°, eine durchgehende Lichtstärke von f/2.8 sowie eine Naheinstellgrenze von 10 cm. Die parfokale Konstruktion stellt sicher, dass die Schärfe beim Zoomen erhalten bleibt. Damit eignet sich das Laowa 4,5-10mm für vielfältige Anwendungsgebiete – darunter Landschafts- und Astrofotografie, Actionsport, Videoaufnahmen sowie kreative Fotografie.
Dank der Zoomfunktion kann zwischen den beiden Fisheye-Effekten geswitcht werden, ohne das Objektiv zu wechseln, was die Flexibilität bei Foto- und Videoanwendungen erhöht. Der diagonale Fisheye-Effekt kann auch aus dem Bild herausgerechnet werden. Aufgenommen bei 10mm, entstehen Bilder, die noch breiter sind als die eines herkömmlichen 10mm Weitwinkel-Objektivs.
Dank der optimierten Bildwinkelausrichtung werden unerwünschte Objekte wie der Kameragriff oder Finger aus dem Bildausschnitt ausgeschlossen.
Die konstante Blende von f/2.8 über den gesamten 4,5-10mm Zoombereich bietet auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine hervorragende Leistung. Sie sorgt für eine gleichmäßige Lichtausbeute und eignet sich hervorragend für schwierige Bedingungen wie Astrofotografie, Innenaufnahmen oder Abendshootings. Die kurze Naheinstellgrenze von 10cm ermöglicht es, Motive aus unmittelbarer Nähe mit ausgeprägter visueller Wirkung festzuhalten. In Kombination mit dem Fisheye-Effekt des Objektivs entsteht dabei eine besonders markante Verzerrung, die für ungewöhnliche und ausdrucksstarke Perspektiven sorgt. Bei sehr geringen Aufnahmeabständen verstärkt sich dieser Effekt zu einem sogenannten Bugeye-Look: Motive erscheinen überproportional groß und erhalten eine dynamische, fast comichafte Anmutung – ein stilistisches Mittel, das Fotos und Videos eine unverwechselbare Bildsprache verleiht.
Das Objektiv erzeugt sowohl auf APS-C- als auch auf MFT-Sensoren ein vollständig kreisförmiges Fisheye-Bild, das den gesamten Sensorbereich ausfüllt.
Der optische Aufbau von 13 Elemente in 9 Gruppen ist bemerkenswert kompakt und leicht. Dieses Design macht es ideal für Reisen und Aufnahmen aus der Hand. Perfekt für Landschaftsfotografen, Vlogger und Drohnen-Kreative.
Die Scharfeinstellung erfolgt manuell, ebenso die Blendeneinstellung.
Technische Daten
- Brennweite: 4,5-10mm
- Bildwinkel: 175-180°
- Sensortyp: APS-C
- Maximale Blendenöffnung: f/2.8
- Minimale Blendenöffnung: f/22
- Blendenlamellen: 7
- Fokusgewinde: 77°
- Zoomgewinde: 75°
- Blendengewinde: 42°
- Zoomfaktor: 2,2-fach
- Blendeneinstellung: manuell
- Blendenring: rastet
- Optischer Aufbau: 13 Elemente in 9 Gruppen
- Fokussierung: manuell
- Naheinstellgrenze: 10cm
- Abbildungsmaßstab: 1:3,7
- Abmessungen (DxL): ca. 68,9 x 59,3mm
- Gewicht: ca. 338g
- Material: Metall
- Farbe: schwarz
- Anschlüsse: E, Z, RF, L, X, EF-M, MFT
Lieferumfang:
Objektiv, Rückdeckel, Frontdeckel
Verfügbarkeit und Preis:
Das Laowa 4,5-10mm f/2.8 CF Zoom Fisheye ist für 479,– € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet ab Juni 2026.
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