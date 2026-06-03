Venus Optics erweitert sein Angebot um das Laowa 4,5–10 mm f/2.8 CF Zoom Fisheye. Das Zoomobjektiv für APS-C-Kameras kombiniert zwei unterschiedliche Fisheye-Darstellungen in einem Gehäuse und bietet eine konstante Lichtstärke von f/2.8. Besonders interessant dürfte das Modell für Landschafts-, Astro- und Videografie sein.

Mit dem Laowa 4,5–10 mm f/2.8 CF Zoom Fisheye bringt Venus Optics ein Zoomobjektiv auf den Markt, das zwei unterschiedliche Fisheye-Darstellungen ermöglichen soll. Bei 4,5 mm entsteht laut Hersteller ein kreisförmiges Fisheye-Bild, während bei 10 mm ein diagonaler Fisheye-Look den Bildausschnitt ausfüllt. Der maximale Bildwinkel beträgt je nach Brennweite bis zu 180 Grad.

Das Objektiv verfügt über eine durchgehende Lichtstärke von f/2.8 über den gesamten Zoombereich. Die Konstruktion arbeitet parfokal. Das bedeutet, dass die Schärfe beim Zoomen erhalten bleiben soll, ohne dass erneut fokussiert werden muss. Das könnte insbesondere für Videoaufnahmen von Interesse sein.

Die Naheinstellgrenze liegt bei 10 Zentimetern. Dadurch sollen sich Motive aus kurzer Distanz aufnehmen lassen. In Kombination mit dem Fisheye-Effekt könne laut Hersteller eine besonders starke Perspektivverzerrung entstehen, die für ungewöhnliche Bildwirkungen sorgt.

Das Objektiv erzeugt sowohl an APS-C- als auch an Micro-Four-Thirds-Kameras ein kreisförmiges Fisheye-Bild. Unerwünschte Bildelemente wie Kameragriffe oder Finger sollen durch die Ausrichtung des Bildwinkels außerhalb des sichtbaren Bereichs bleiben.

Der optische Aufbau besteht aus 13 Linsen in 9 Gruppen. Mit Abmessungen von rund 68,9 × 59,3 Millimetern und einem Gewicht von etwa 338 Gramm fällt das Objektiv vergleichsweise kompakt aus.

Fokus und Blende werden manuell eingestellt. Das Laowa 4,5–10 mm f/2.8 CF Zoom Fisheye erscheint für Sony E, Nikon Z, Canon RF, L-Mount, Fujifilm X, Canon EF-M sowie Micro Four Thirds.

Das Objektiv bietet einen Brennweitenbereich von 4,5 bis 10 mm, eine maximale Blendenöffnung von f/2.8 und eine minimale Blende von f/22. Der Zoomfaktor beträgt 2,2-fach. Die Naheinstellgrenze liegt bei 10 Zentimetern, der maximale Abbildungsmaßstab bei 1:3,7.

Das Laowa 4,5–10 mm f/2.8 CF Zoom Fisheye kostet 479 Euro (UVP). Die Auslieferung startet ab Juni 2026.

Pressemitteilung Laowa: