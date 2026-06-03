GoPro steckt 2026 in der schwersten Krise seiner Unternehmensgeschichte. Ein aktuelles SEC-Dokument warnt erstmals vor erheblichen Zweifeln an der Fortführung des Geschäftsbetriebs und macht deutlich, wie ernst die Lage für den einstigen Actionkamera-Pionier geworden ist. Während Umsätze einbrechen, Speicherchippreise durch den KI-Boom steigen und Konkurrenten wie DJI und Insta360 immer größere Marktanteile gewinnen, kämpft GoPro an mehreren Fronten gleichzeitig um seine Zukunft.

Die Zahlen zeichnen ein alarmierendes Bild: sinkende Verkaufszahlen, hohe Verluste und schwindende Liquiditätsreserven setzen das Unternehmen massiv unter Druck. Gleichzeitig versucht GoPro mit einer neuen Kamerageneration und der Prüfung strategischer Optionen den Kurswechsel einzuleiten. Ob die Maßnahmen ausreichen, um die GoPro Krise 2026 zu bewältigen, dürfte sich in den kommenden Monaten entscheiden.

Am 1. Juni 2026 hat GoPro bei der US-Börsenaufsicht SEC ein sogenanntes 8-K-Formular eingereicht, das Investoren und Analysten aufhorchen lässt. Der Prüfungsvermerk von PricewaterhouseCoopers enthält erstmals einen Abschnitt mit „erheblichen Zweifeln” an der Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb als sogenanntes „Going Concern” fortzuführen. Im Klartext: GoPro räumt ein, dass die Zahlungsunfähigkeit innerhalb der nächsten zwölf Monate realistisch möglich ist.

Schwache Zahlen, volle Lagerhaltungskosten

Der Anlass für die Warnung liegt in den Ergebnissen des ersten Quartals 2026, die das Unternehmen am 11. Mai veröffentlicht hat. Der Umsatz brach um 26 Prozent auf 99 Millionen US-Dollar ein – Analysten hatten noch 137 Millionen Dollar erwartet. Der Kameraerlös allein kollabierte um 33 Prozent auf 72 Millionen Dollar. Die Zahl der ausgelieferten Kameraeinheiten fiel von 385.000 im ersten Quartal 2025 auf nur noch 267.000 – ein Rückgang von fast einem Drittel innerhalb eines Jahres. Der Nettoverlust für das Quartal belief sich auf 81 Millionen Dollar, 72 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zugleich berichtete das Unternehmen, dass die Nachfrage auch im April und Mai 2026 schwach geblieben sei.

Der Blick auf das Gesamtjahr 2025 bestätigt die strukturelle Erosion: Bei einem Jahresumsatz von 652 Millionen Dollar verbuchte GoPro einen Nettoverlust von 93,5 Millionen Dollar. Die verfügbaren liquiden Mittel sind inzwischen auf rund 50 Millionen Dollar geschrumpft.

Kennzahl Wert Umsatz Q1 2026 99 Mio. USD (−26 % ggü. Vorjahr) Nettoverlust Q1 2026 81 Mio. USD (+72 %) Jahresumsatz 2025 652 Mio. USD Nettoverlust 2025 93,5 Mio. USD Kameraeinheiten Q1 2026 267.000 (−31 % ggü. Vorjahr) Liquide Mittel ca. 50 Mio. USD

Der KI-Effekt auf den Speichermarkt

Ein wesentlicher Treiber der Krise ist ein scheinbar ortsfremder Akteur: die Künstliche Intelligenz. Der weltweite Ausbau von KI-Rechenzentren hat die Nachfrage nach NAND-Flashspeicher und anderen Halbleiterkomponenten drastisch erhöht. Chipanbieter verlagern ihre Produktionskapazitäten von Consumer-Anwendungen hin zu margenstärkeren Server- und KI-Chips – mit direkten Konsequenzen für Kamerahersteller wie GoPro. Laut einem Bericht von Bloomberg sind die Speicherchippreise für das Unternehmen um 80 bis 110 Prozent gestiegen, was das Hardwaregeschäft strukturell unrentabel macht. Besonders schmerzhaft: GoPro hat bereits Lieferverträge über 24,5 Millionen Dollar abgeschlossen, die weder storniert noch erstattet werden können – und die nun auf Basis der gestiegenen Preise belasten.

Der Effekt ist branchenweiter Natur. Laut Bloomberg sind neben GoPro auch Automobil- und Smartphone-Hersteller betroffen, die wegen des KI-Booms schlechtere Konditionen bei Speicherbausteinen akzeptieren müssen.

Kreditgeber und Covenants: akute Defaultgefahr

Das Going-Concern-Statement hat unmittelbare Rechtsfolgen. GoPro ist in aktiven Verhandlungen mit seinen drei Hauptkreditgebern – Farallon, Wells Fargo Bank (WFB) und YA II PN –, nachdem der PricewaterhouseCoopers-Vermerk möglicherweise einen Event of Default nach den Kreditverträgen ausgelöst hat. Alle drei Kreditfazilitäten enthalten Kreuzausfallklauseln, wonach ein Default unter einem Vertrag automatisch auch Defaults unter den anderen auslöst. Das Unternehmen hatte bereits zuvor Covenant-Waivers von seinen Kreditgebern eingeholt – ein deutliches Signal, dass die finanzielle Stabilität fragil ist.

Die Aktie hat diese Entwicklung vorweggenommen: Notierte sie Anfang 2023 noch bei 6,46 Dollar je Aktie, fiel sie bis zum zweiten Quartal 2025 auf ein Tief von 0,48 Dollar.

Wettbewerb: GoPro verliert den Markt an DJI und Insta360

Die Finanzprobleme sind nicht im Vakuum entstanden. Auf dem Actionkamera-Markt hat sich ein Machtwechsel vollzogen, der GoPro zur Nummer drei degradiert hat. Bis zum dritten Quartal 2025 war der Marktanteil des einstigen Marktführers auf nur noch 18 Prozent geschrumpft. DJI steht inzwischen bei rund 66 Prozent Marktanteil, Insta360 hält etwa 13 Prozent. Selbst in Japan, dem für GoPro traditionell starken Premium-Markt, hat DJI das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2025 erstmals überholt und erreichte dort einen Marktanteil von 35,3 Prozent. Dass technikaffine japanische Konsumenten als Frühindikator für globale Markttrends gelten, macht diesen Verlust besonders symbolisch.

Sparmaßnahmen, Bankenmandat und strategische Optionen

GoPro hat auf die Krise mit einem harten Sparpaket reagiert: Rund 23 Prozent der Belegschaft wurden entlassen, Vermögenswerte veräußert und die Jahresprognose für 2026 zurückgezogen. Am 11. Mai gab der Aufsichtsrat bekannt, strategische Alternativen zu prüfen – zwei Tage später beauftragte das Unternehmen die Investmentbank Houlihan Lokey als Finanzberater, Fenwick & West als Rechtsberater.

Den Anstoß dazu gaben mehrere unaufgeforderte Kaufangebote aus den Bereichen Verteidigung, Konsumelektronik und Finanzinvestoren. GoPro-Gründer und CEO Nicholas Woodman erklärte: Das Unternehmen habe einen erheblichen, an der Börse nicht abgebildeten Wert, der durch einen Verkauf oder eine strategische Transaktion realisiert werden könne. Ein konkreter Zeitplan für den Prozess wurde nicht genannt.

Letzte Wette: Die MISSION-1-Linie und neue Märkte

Parallel zur Insolvenzwarnung bringt GoPro seit Ende April 2026 die MISSION-1-Serie auf den Markt – und formuliert damit einen klaren Strategieschwenk. Statt klassischer Actioncam-Evolution präsentiert das Unternehmen kompakte Cinema-Kameras mit einem neuen 50-Megapixel-1-Zoll-Sensor, dem selbstentwickelten GP3-Prozessor und 8K-Videoaufzeichnung in Open-Gate-4:3-Format. Die MISSION 1 PRO und das Basismodell sind für je 599 bis 700 Euro erhältlich; die MISSION 1 PRO ILS – eine Wechselbajonett-Variante mit Micro-Four-Thirds-Anschluss – soll ab dem dritten Quartal 2026 folgen.

Der neue GP3-Chip ist auch das Fundament der Ausweitung in neue Geschäftsfelder: GoPro hat den Beratungsdienstleister Oliver Wyman damit beauftragt, Wachstumschancen im Verteidigungs- und Luftfahrtsektor zu evaluieren. Ob sich daraus ein tragfähiges B2B-Standbein entwickeln lässt, bleibt abzuwarten – die laufenden Kaufinteressenten aus der Verteidigungsbranche machen jedoch klar, dass die Marke auch jenseits des Sport-Segments als werthaltig wahrgenommen wird.

GoPro im All – und auf der Erde

Für die Fotogemeinschaft bleibt GoPro eine ikonische Marke, deren technologischer Fingerabdruck weit über den Sportbereich hinausreicht. Bei der laufenden Artemis-II-Mission der NASA sind speziell modifizierte HERO4-Black-Kameras an den Solarmodulen der Orion-Raumkapsel montiert und liefern Außenaufnahmen des Raumschiffs sowie Bilder von Erde und Mond. Die Crew wurde von National Geographic zusätzlich mit getragenen GoPro-Kameras ausgestattet, um das Leben an Bord zu dokumentieren.

Einordnung

GoPros Situation verdeutlicht ein strukturelles Dilemma, das mehrere Kamerahersteller betrifft: Als Nischenanbieter mit vergleichsweise kleinen Stückzahlen fehlt die Verhandlungsmacht gegenüber Chipproduzenten, die ihre Kapazitäten lieber den hochmargigen KI-Serverfarmen widmen. Gleichzeitig hat DJI – mit dem Rückhalt eines vertikal integrierten chinesischen Technologiekonzerns – die Preisführerschaft und Innovationsgeschwindigkeit im Actionkamera-Segment übernommen.

Ob ein Käufer gefunden wird, die MISSION-1-Linie den Turnaround einleitet oder ob GoPro tatsächlich restrukturiert werden muss, dürfte sich in den kommenden Monaten entscheiden. Der Markt für Actionkameras wächst global weiter – laut Branchenanalysten auf derzeit rund 8,1 Milliarden Dollar Jahresvolumen – die Frage ist nur, wer dabei noch eine Rolle spielt.

Quellen: SEC-Pflichtmitteilungen von GoPro (8-K vom 1. Juni 2026, Q1-Ergebnisse vom 11. Mai 2026), Bloomberg, Digital Camera World, Boerse-Express, photografix-magazin.de, dkamera.de, slashcam.de