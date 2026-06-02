Xiaomi und die Leica Camera AG haben die Xiaomi 17T Serie angekündigt. Die Modelle Xiaomi 17T und Xiaomi 17T Pro setzen auf gemeinsam entwickelte Kameratechnik mit Leica-Optik. Im Mittelpunkt stehen neue Telefunktionen sowie die Fotofunktion Leica Live Moment.
Mit dem Xiaomi 17T und dem Xiaomi 17T Pro führen Xiaomi und die Leica Camera AG ihre Zusammenarbeit im Bereich Smartphone-Fotografie fort. Beide Geräte verfügen über ein Drei-Kamera-System mit Hauptkamera, 5-fach-Teleobjektiv und Ultraweitwinkelkamera. Der Brennweitenbereich reicht dabei von 15 mm bis 115 mm.
Die Hauptkameras sind mit Leica-Summilux-Objektiven ausgestattet, die jeweils auf die verbauten Bildsensoren abgestimmt wurden. Im Xiaomi 17T Pro kommt laut Hersteller ein Leica Vario-Summilux 1:1.67–3.0/15–115 ASPH. mit Light-Fusion-950-Sensor zum Einsatz. Das Xiaomi 17T nutzt ein Leica Vario-Summilux 1:1.7–3.0/15–115 ASPH. in Verbindung mit dem Light-Fusion-800-Sensor. Die Kombination soll eine hohe Detailwiedergabe und natürliche Farbdarstellung ermöglichen.
Erstmals stattet Xiaomi die T-Serie in beiden Varianten mit einem 5-fach-Teleobjektiv aus. Die Kamera bietet 50 Megapixel Auflösung, eine optische Bildstabilisierung (OIS) sowie eine Brennweite von 115 mm. Durch eine Naheinstellgrenze von 30 cm soll sich das Objektiv auch für Tele-Makroaufnahmen eignen. Zusätzlich unterstützt das Kamerasystem einen bis zu 120-fachen AI Ultra Zoom. Ein spezieller Stage-Modus soll Aufnahmen unter schwierigen Lichtbedingungen unterstützen.
Neu in der Xiaomi 17T Serie ist die Funktion Leica Live Moment. Sie soll kurze Bewegungssequenzen und Emotionen in einer Aufnahme festhalten und Bilder in einer Auflösung von 2K erzeugen. Laut Hersteller steht die Funktion für alle rückseitigen Kameras sowie im Porträtmodus zur Verfügung.
Das Xiaomi 17T Pro bietet darüber hinaus erweiterte Videooptionen. Dazu zählen laut Hersteller 8K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde sowie 4K-Videos mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Auch Log-Videoaufnahmen in 4K werden unterstützt.
Mit Ultra-HD Live Moment in 4K und zusätzlichen Zoomeffekten soll das Pro-Modell weitere Möglichkeiten für kreative Videoaufnahmen bieten.
Pressemitteilung Leica:
Xiaomi und Leica Camera AG präsentieren Xiaomi 17T Serie
Neue Leica Summilux Optik und Leica Live Moment für ausdrucksstarke Bildgeschichten im Nah- und Fernbereich
Wetzlar, 28. Mai 2026. Mit der neuen Xiaomi 17T Serie – bestehend aus dem Xiaomi 17T und dem Xiaomi 17T Pro – setzen Xiaomi und die Leica Camera AG ihre erfolgreiche Technologiepartnerschaft fort. Die neue Smartphone-Generation ermöglicht die unverwechselbaren Bildästhetik von Leica durch fortschrittliche mobile Imaging-Technologie und eröffnet Nutzern neue gestalterische Möglichkeiten – von präzisen Porträts über detailreiche Teleaufnahmen bis hin zu bewegten Momenten mit Leica Charakter.
Im Fokus der Xiaomi 17T Serie steht ein gemeinsam entwickeltes Kamerasystem mit Leica Summilux Optik. Beide Modelle verfügen über ein vielseitiges Drei-Kamera-System mit Leica Hauptkamera, Leica 5x Teleobjektiv und Leica Ultraweitwinkelkamera. Damit bietet die Serie einen großen kreativen Spielraum über unterschiedliche Brennweiten hinweg – vom 15mm-Ultraweitwinkel bis zum 115mmTelebereich.
Leica Summilux Optik für klare und detailreiche Aufnahmen
Die Hauptkamera der Xiaomi 17T Serie ist mit einem Leica Summilux Objektiv ausgestattet und auf die jeweiligen Bildsensoren der beiden Modelle abgestimmt. Das Xiaomi 17T Pro verfügt über ein Leica Vario-Summilux 1:1.67–3.0/15–115 ASPH. Objektiv sowie einen Light Fusion 950 Bildsensor. Beim Xiaomi 17T kommt ein Leica Vario-Summilux 1:1.7–3.0/15–115 ASPH. Objektiv in Kombination mit einem Light Fusion 800 Bildsensor zum Einsatz.
Diese Verbindung aus Leica Optik und Xiaomi Imaging-Technologie ermöglicht eine präzise Detailwiedergabe, natürlich wirkende Farben und eine hohe gestalterische Flexibilität – auch bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen. Die Leica Summilux Optik unterstützt dabei eine klare Bildsprache mit ausgeprägter Tiefenwirkung und einer authentischen Anmutung.
Leica 5x Teleobjektiv für neue Nähe zur Ferne
Erstmals in der Xiaomi T Serie verfügen beide Modelle über ein Leica 5x Teleobjektiv. Mit 50 Megapixeln Auflösung, optischer Bildstabilisierung und einer Brennweite von 115 mm eröffnet es neue Möglichkeiten für Porträt-, Detail- und Teleaufnahmen. Eine Naheinstellgrenze von 30 cm erweitert den kreativen Einsatzbereich zudem um Tele-Makrofotografie.
Das Kamerasystem unterstützt darüber hinaus einen bis zu 120-fachen AI Ultra Zoom. So lassen sich auch weit entfernte Motive flexibel erfassen – von Landschaften und Architekturdetails bis hin zu Szenen auf Bühnen oder bei Veranstaltungen. Spezielle Aufnahmemodi wie der Stage Modus unterstützen zusätzlich bei anspruchsvollen Lichtsituationen und sorgen dafür, dass Motive auch in herausfordernden Umgebungen klar und wirkungsvoll festgehalten werden können.
Leica Live Moment: Der Augenblick wird zur Geschichte
Mit Leica Live Moment erweitert die Xiaomi 17T Serie das fotografische Erlebnis um eine neue erzählerische Dimension. Die Funktion hält nicht nur den Moment des Auslösens fest, sondern fängt natürliche Bewegungen und Emotionen im Bild ein. So entstehen dynamische Aufnahmen in 2KAuflösung, die Bewegung, Emotion und Leica Bildästhetik miteinander verbinden. Leica Live Moment steht über alle rückseitigen Brennweiten hinweg zur Verfügung und kann auch im Porträtmodus genutzt werden. Neu gestaltete Leica Wasserzeichen unterstreichen den fotografischen Charakter der Aufnahmen. Mehrere Leica Live Moments lassen sich zudem zu Collagen kombinieren und direkt über soziale Plattformen teilen.
Das Xiaomi 17T Pro bietet darüber hinaus erweiterte Videofunktionen, darunter 8K-Videoaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde, 4K-Aufnahmen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde sowie LogVideoaufnahmen in 4K. Mit Ultra-HD Live Moment in 4K und sanften Zoomeffekten eröffnet das ProModell zusätzliche kreative Möglichkeiten für bewegte Bildgeschichten.
„Mit der Xiaomi 17T Serie führen wir unsere gemeinsame Vision von mobiler Fotografie konsequent weiter. Wir verbinden Leica Summilux Optik, vielseitige Telefotografie und Leica Live Moment zu einem Bilderlebnis, das über die klassische Einzelaufnahme hinausgeht. So werden Erinnerungen in Form von dynamischen Fotos zum Leben erweckt,“ so Marius Eschweiler, Vice President Business Unit Mobile der Leica Camera AG.
Ausdrucksstarke Bildgestaltung mit Leica Charakter
Die Xiaomi 17T Serie führt die gemeinsame Bildphilosophie von Xiaomi und Leica konsequent fort. Die Kamerasysteme beider Modelle wurden entwickelt, um alltägliche Szenen ebenso wie bewusst komponierte Motive mit einer besonderen visuellen Tiefe festzuhalten. Neben der technischen Leistungsfähigkeit steht dabei vor allem die gestalterische Freiheit im Vordergrund. Unterschiedliche Brennweiten, Leica Bildstile, Porträtfunktionen und Videomodi ermöglichen es, Motive individuell zu interpretieren und persönliche Bildgeschichten mit einem unverwechselbaren Leica Look zu erzählen.
Technische Details im Überblick
|Xiaomi 17T
|Xiaomi 17T Pro
|Leica Hauptkamera
|50 MP, f/1.7, OIS
|50 MP, f/1.67, OIS
|Leica Objektiv
|Vario-Summilux 1:1.7–3.0/15–115 ASPH.
|Vario-Summilux 1:1.67–3.0/15–115 ASPH.
|Bildsensor
|Light Fusion 800
|Light Fusion 950
|Leica 5x Teleobjektiv
|50 MP, f/3.0, OIS, 115 mm
|50 MP, f/3.0, OIS, 115 mm
|Ultraweitwinkel
|12 MP, 15 mm
|12 MP, 15 mm
|Zoom
|bis zu 120x AI Ultra Zoom
|bis zu 120x AI Ultra Zoom
|Leica Live Moment
|2K, über alle rückseitigen Brennweiten
|2K, zusätzlich Ultra-HD Live Moment in 4K
|Video
|4K HDR10+ bis 60 fps, Log bis 4K
|8K bis 30 fps, 4K bis 120 fps, Log bis 4K
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