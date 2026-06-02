Xiaomi und Leica Camera AG präsentieren Xiaomi 17T Serie

Neue Leica Summilux Optik und Leica Live Moment für ausdrucksstarke Bildgeschichten im Nah- und Fernbereich

Wetzlar, 28. Mai 2026. Mit der neuen Xiaomi 17T Serie – bestehend aus dem Xiaomi 17T und dem Xiaomi 17T Pro – setzen Xiaomi und die Leica Camera AG ihre erfolgreiche Technologiepartnerschaft fort. Die neue Smartphone-Generation ermöglicht die unverwechselbaren Bildästhetik von Leica durch fortschrittliche mobile Imaging-Technologie und eröffnet Nutzern neue gestalterische Möglichkeiten – von präzisen Porträts über detailreiche Teleaufnahmen bis hin zu bewegten Momenten mit Leica Charakter.

Im Fokus der Xiaomi 17T Serie steht ein gemeinsam entwickeltes Kamerasystem mit Leica Summilux Optik. Beide Modelle verfügen über ein vielseitiges Drei-Kamera-System mit Leica Hauptkamera, Leica 5x Teleobjektiv und Leica Ultraweitwinkelkamera. Damit bietet die Serie einen großen kreativen Spielraum über unterschiedliche Brennweiten hinweg – vom 15mm-Ultraweitwinkel bis zum 115mmTelebereich.

Leica Summilux Optik für klare und detailreiche Aufnahmen

Die Hauptkamera der Xiaomi 17T Serie ist mit einem Leica Summilux Objektiv ausgestattet und auf die jeweiligen Bildsensoren der beiden Modelle abgestimmt. Das Xiaomi 17T Pro verfügt über ein Leica Vario-Summilux 1:1.67–3.0/15–115 ASPH. Objektiv sowie einen Light Fusion 950 Bildsensor. Beim Xiaomi 17T kommt ein Leica Vario-Summilux 1:1.7–3.0/15–115 ASPH. Objektiv in Kombination mit einem Light Fusion 800 Bildsensor zum Einsatz.

Diese Verbindung aus Leica Optik und Xiaomi Imaging-Technologie ermöglicht eine präzise Detailwiedergabe, natürlich wirkende Farben und eine hohe gestalterische Flexibilität – auch bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen. Die Leica Summilux Optik unterstützt dabei eine klare Bildsprache mit ausgeprägter Tiefenwirkung und einer authentischen Anmutung.

Leica 5x Teleobjektiv für neue Nähe zur Ferne

Erstmals in der Xiaomi T Serie verfügen beide Modelle über ein Leica 5x Teleobjektiv. Mit 50 Megapixeln Auflösung, optischer Bildstabilisierung und einer Brennweite von 115 mm eröffnet es neue Möglichkeiten für Porträt-, Detail- und Teleaufnahmen. Eine Naheinstellgrenze von 30 cm erweitert den kreativen Einsatzbereich zudem um Tele-Makrofotografie.

Das Kamerasystem unterstützt darüber hinaus einen bis zu 120-fachen AI Ultra Zoom. So lassen sich auch weit entfernte Motive flexibel erfassen – von Landschaften und Architekturdetails bis hin zu Szenen auf Bühnen oder bei Veranstaltungen. Spezielle Aufnahmemodi wie der Stage Modus unterstützen zusätzlich bei anspruchsvollen Lichtsituationen und sorgen dafür, dass Motive auch in herausfordernden Umgebungen klar und wirkungsvoll festgehalten werden können.

Leica Live Moment: Der Augenblick wird zur Geschichte

Mit Leica Live Moment erweitert die Xiaomi 17T Serie das fotografische Erlebnis um eine neue erzählerische Dimension. Die Funktion hält nicht nur den Moment des Auslösens fest, sondern fängt natürliche Bewegungen und Emotionen im Bild ein. So entstehen dynamische Aufnahmen in 2KAuflösung, die Bewegung, Emotion und Leica Bildästhetik miteinander verbinden. Leica Live Moment steht über alle rückseitigen Brennweiten hinweg zur Verfügung und kann auch im Porträtmodus genutzt werden. Neu gestaltete Leica Wasserzeichen unterstreichen den fotografischen Charakter der Aufnahmen. Mehrere Leica Live Moments lassen sich zudem zu Collagen kombinieren und direkt über soziale Plattformen teilen.

Das Xiaomi 17T Pro bietet darüber hinaus erweiterte Videofunktionen, darunter 8K-Videoaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde, 4K-Aufnahmen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde sowie LogVideoaufnahmen in 4K. Mit Ultra-HD Live Moment in 4K und sanften Zoomeffekten eröffnet das ProModell zusätzliche kreative Möglichkeiten für bewegte Bildgeschichten.

„Mit der Xiaomi 17T Serie führen wir unsere gemeinsame Vision von mobiler Fotografie konsequent weiter. Wir verbinden Leica Summilux Optik, vielseitige Telefotografie und Leica Live Moment zu einem Bilderlebnis, das über die klassische Einzelaufnahme hinausgeht. So werden Erinnerungen in Form von dynamischen Fotos zum Leben erweckt,“ so Marius Eschweiler, Vice President Business Unit Mobile der Leica Camera AG.

Ausdrucksstarke Bildgestaltung mit Leica Charakter

Die Xiaomi 17T Serie führt die gemeinsame Bildphilosophie von Xiaomi und Leica konsequent fort. Die Kamerasysteme beider Modelle wurden entwickelt, um alltägliche Szenen ebenso wie bewusst komponierte Motive mit einer besonderen visuellen Tiefe festzuhalten. Neben der technischen Leistungsfähigkeit steht dabei vor allem die gestalterische Freiheit im Vordergrund. Unterschiedliche Brennweiten, Leica Bildstile, Porträtfunktionen und Videomodi ermöglichen es, Motive individuell zu interpretieren und persönliche Bildgeschichten mit einem unverwechselbaren Leica Look zu erzählen.

Technische Details im Überblick