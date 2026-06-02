Achtung: Zusätzliche Nikon Z8-Kombi-Rabatt-Aktion

Aktionszeitraum vom 01.06.2026 – 27.07.2026

Düsseldorf, 01. Juni 2026 – Nikon Deutschland startet eine zusätzliche Rabatt-Aktion für das Spitzenmodell Nikon Z8. Käufer:innen eines Z8 Gehäuses oder eines Z8 Kits Z 24-120mm f/4 S erhalten beim zusätzlichen Kauf von mindestens einem teilnahmeberechtigten Aktionsobjektiv im selben Kaufvorgang einen Kombi-Rabatt von 200 €. Dieser Rabatt wird zusätzlich zu den Rabatten der bereits laufenden Sommer-Sofort-Rabatt-Aktion gewährt.

Der Aktionszeitraum gilt vom 01.06.2026 – 27.07.2026 und bezieht sich auf den Kauf von maximal zwei Aktions-Kameras/Kamerakits je Kund:in. Nur die bei teilnehmenden Händlern erworbene Neuware, vertrieben durch Nikon Deutschland, ist aktionsberechtigt. Der Kombi-Rabatt kann nur beim zusätzlichen Kauf eines separaten teilnahmeberechtigten Aktionsobjektivs gewährt werden. Auch wenn mehrere teilnahmeberechtigte Kameras oder mehrere Aktionsobjektive im selben Kaufvorgang erworben werden, wird der Kombi-Rabatt nur einmal gewährt und ist nicht kumulierbar. Eine nachträgliche Auszahlung des Rabattes ist nicht möglich.

Zu den Aktionsobjektiven zählen:

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II

NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S

NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR

Die ausführlichen Aktionsbedingungen finden Sie auf www.nikon.de.

Käufer:innen einer Nikon-Kamera können sich zudem nach wie vor ein kostenloses Online-Tutorial ihrer Wahl sichern. Dazu muss die neue Kamera lediglich auf https://www.mynikon.de/de/promotions/online-tutorials registriert werden.

5 Jahre Objektiv-Garantie

Als zusätzliches Qualitätsversprechen bietet Nikon den Käufer:innen von NIKKOR-Objektiven in Deutschland weiterhin die Möglichkeit, die einjährige Garantie um weitere 4 Jahre zu verlängern. Zur Aktivierung der Zusatz-Garantie ist eine Registrierung durch den/die Käufer:in innerhalb von 90 Tagen ab dem Kaufdatum unter www.mynikon.de/garantie erforderlich. Hier finden sich auch alle weiteren Informationen und die ausführlichen Aktionsbedingungen.