Nikon Deutschland hat eine neue Rabattaktion für die Nikon Z8 gestartet. Käufer eines Nikon Z8 Gehäuses oder eines Z8 Kits mit NIKKOR Z 24-120mm f/4 S erhalten einen Kombi-Rabatt von 200 Euro, wenn sie im selben Kaufvorgang mindestens ein teilnahmeberechtigtes Objektiv erwerben. Der Nachlass soll zusätzlich zu den bereits laufenden Sommer-Sofort-Rabatten gewährt werden.
Die Aktion läuft vom 1. Juni bis zum 27. Juli 2026. Aktionsberechtigt sind laut Nikon ausschließlich Neuwaren, die über Nikon Deutschland vertrieben und bei teilnehmenden Händlern gekauft werden.
Pressemitteilung Nikon:
Achtung: Zusätzliche Nikon Z8-Kombi-Rabatt-Aktion
Düsseldorf, 01. Juni 2026 – Nikon Deutschland startet eine zusätzliche Rabatt-Aktion für das Spitzenmodell Nikon Z8. Käufer:innen eines Z8 Gehäuses oder eines Z8 Kits Z 24-120mm f/4 S erhalten beim zusätzlichen Kauf von mindestens einem teilnahmeberechtigten Aktionsobjektiv im selben Kaufvorgang einen Kombi-Rabatt von 200 €. Dieser Rabatt wird zusätzlich zu den Rabatten der bereits laufenden Sommer-Sofort-Rabatt-Aktion gewährt.
Der Aktionszeitraum gilt vom 01.06.2026 – 27.07.2026 und bezieht sich auf den Kauf von maximal zwei Aktions-Kameras/Kamerakits je Kund:in. Nur die bei teilnehmenden Händlern erworbene Neuware, vertrieben durch Nikon Deutschland, ist aktionsberechtigt. Der Kombi-Rabatt kann nur beim zusätzlichen Kauf eines separaten teilnahmeberechtigten Aktionsobjektivs gewährt werden. Auch wenn mehrere teilnahmeberechtigte Kameras oder mehrere Aktionsobjektive im selben Kaufvorgang erworben werden, wird der Kombi-Rabatt nur einmal gewährt und ist nicht kumulierbar. Eine nachträgliche Auszahlung des Rabattes ist nicht möglich.
Zu den Aktionsobjektiven zählen:
- NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
- NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II
- NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S
- NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S
- NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
- NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
- NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR
Die ausführlichen Aktionsbedingungen finden Sie auf www.nikon.de.
Käufer:innen einer Nikon-Kamera können sich zudem nach wie vor ein kostenloses Online-Tutorial ihrer Wahl sichern. Dazu muss die neue Kamera lediglich auf https://www.mynikon.de/de/promotions/online-tutorials registriert werden.
5 Jahre Objektiv-Garantie
Als zusätzliches Qualitätsversprechen bietet Nikon den Käufer:innen von NIKKOR-Objektiven in Deutschland weiterhin die Möglichkeit, die einjährige Garantie um weitere 4 Jahre zu verlängern. Zur Aktivierung der Zusatz-Garantie ist eine Registrierung durch den/die Käufer:in innerhalb von 90 Tagen ab dem Kaufdatum unter www.mynikon.de/garantie erforderlich. Hier finden sich auch alle weiteren Informationen und die ausführlichen Aktionsbedingungen.
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