Der Fotogipfel Oberstdorf findet vom 17. bis 21. Juni 2026 statt und bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm für Fotografie-Interessierte. Neben Ausstellungen und Vorträgen stehen Workshops, Fotowalks sowie musikalische Veranstaltungen auf dem Programm. Viele Angebote können kostenfrei besucht werden.

Auftakt mit Gästen aus Politik und Fotografie

Den Beginn des Fotogipfels markiert die Eröffnungsfeier am 17. Juni im CEWE Haus der Fotografie. Nach Angaben der Veranstalter werden unter anderem die politische Schirmfrau Claudia Roth und die künstlerische Schirmfrau Esther Horvath erwartet. Auch Festivalleiter Christian Popkes sowie Oberstdorfs Erste Bürgermeisterin Chantalle Schubert sollen an der Veranstaltung teilnehmen.

Naturfotografie und Nachhaltigkeit im Fokus

Zum Auftakt der Fachveranstaltungen am Donnerstag stehen Themen wie Nachhaltigkeit und der Umgang mit sensiblen Naturräumen im Mittelpunkt. Ein Vortrag zur Naturfotografie in den Alpen soll Chancen und Herausforderungen dieses Genres beleuchten. Ergänzend dazu können Besucher die Masterclass-Ausstellung besichtigen, die Einblicke in aktuelle fotografische Projekte geben soll.

Kreativer Austausch für Fotografie-Begeisterte

Der Freitag steht im Zeichen von Austausch und Weiterbildung. Geplant sind Formate rund um das Erzählen von Geschichten im Fotobuch sowie interaktive Angebote für die Community. Die Fotografin Ulla Lohmann soll verschiedene Gesprächs- und Diskussionsrunden moderieren. Bildbesprechungen mit Aaron Moser und Klaus Wohlmann sollen Teilnehmenden Anregungen für die eigene fotografische Arbeit vermitteln.

Streetfotografie am Samstag

Am Samstag widmet sich das Programm der Streetfotografie. Bei Fotowalks von OM SYSTEM vermittelt Fany Fazii laut Veranstalter praktische Grundlagen und Techniken. Ergänzend dazu soll ein Vortrag von Klaus Wohlmann zeigen, wie sich alltägliche Motive aus neuen Perspektiven fotografisch festhalten lassen.

Preisverleihung und Finissage zum Abschluss

Der Abschlusstag umfasst Programmpunkte zu Reise- und Wettbewerbsfotografie. Zudem ist die Preisverleihung der Naturfoto-Safari der Gesellschaft für Naturfotografie vorgesehen. Mit einer Finissage in der Villa Jauss endet das fünftägige Festival.

Konzerte ergänzen das Festivalprogramm

Neben den fotografischen Angeboten sind auch musikalische Veranstaltungen geplant. Auftritte regionaler Gruppen wie Losamol, die Lamas, die Alpenspitzbüebe und die Musikkapelle Oberstdorf sollen das Rahmenprogramm begleiten. Zusätzlich sind DJ-Sets und Public-Viewing-Angebote vorgesehen.

Viele Programmpunkte des Fotogipfels Oberstdorf 2026 sind laut Veranstalter kostenlos zugänglich. Für einzelne Veranstaltungen kann eine vorherige Anmeldung erforderlich sein. Weitere Informationen gibt es unter fotogipfel-oberstdorf.de

Bild: © Tourismus Oberstdorf/René Zieger