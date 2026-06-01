Insta360 bringt das Mic Pro auf den Markt: Ein drahtloses Mikrofon, das die größten Probleme im professionellen Audiobereich löst

Insta360 kündigte heute das Mic Pro an, ein drahtloses Mikrofonsystem, das den Klang in etwas verwandelt, das du sehen und besitzen kannst. Das Mic Pro wurde für Creator, Filmemacher, Podcaster und Event-Profis entwickelt, die professionelle Ergebnisse ohne professionelle Komplexität erwarten. Es bietet zwei branchenführende Technologien: ein anpassbares E-Ink-Display und ein 3-Mikrofon-Array.

Mic Pro ist nicht nur für die professionelle Produktion gedacht, sondern auch für eine neue Generation von Creatorn, die ihre Geschichten nicht nur hören, sondern auch sehen und persönlich gestalten können. Dein Mikrofon ist nicht länger nur ein Werkzeug. Es trägt deinen Namen, dein Logo, deine Identität bis hin zur Aufnahme.

Mit diesen Technologien werden die Beschränkungen beseitigt, die den Bereich der drahtlosen Audiosysteme seit Jahren plagen.

Anpassbares E-Ink-Display: Eine Branchenneuheit

Mic Pro ist das erste drahtlose Mikrofon mit einem anpassbaren E-Ink-Display an jedem Transmitter.

Über die Insta360 App können die Nutzer:innen beliebige Grafiken hochladen: Senderlogos, Channel Art, Namen von Talenten oder Produktionskennungen. Der Bildschirm zeigt sie dauerhaft an, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. An einem geschäftigen Set mit mehreren Transmittern ersetzt die sofortige visuelle Identifizierung das Rätselraten.

Die Entscheidung für E-Ink statt OLED ist nicht nur funktional, sondern auch ein bewusst gewähltes Alleinstellungsmerkmal. E-Ink verbraucht nur beim Aktualisieren des Bildschirms Energie, nicht beim Anzeigen eines statischen Bildes, was sich spürbar positiv auf die Akkulaufzeit an langen Produktionstagen auswirkt.

Bei direktem Sonnenlicht, wo OLED-Bildschirme ausbleichen und unlesbar werden, bleibt E-Ink scharf und kontrastreich, ohne zu blenden. Bei Außenproduktionen, Außenaufnahmen und Live-Events ist dies ein Zuverlässigkeitsvorteil, den die Konkurrenz mit OLEDs einfach nicht bieten kann.

Was macht das neue drahtlose Mikrofon von Insta360 anders?

Branchenweit erstes, leistungsstarkes 3-Mikrofon-Array mit Richtcharakteristik

Herkömmliche drahtlose Mikrofone arbeiten mit einer einzigen Kapsel mit Kugelcharakteristik. Die Richtcharakteristik ist fest vorgegeben und kann nicht an unterschiedliche akustische Umgebungen angepasst werden, ohne die Hardware komplett zu wechseln.

Mic Pro integriert drei Mikrofone in jeden Transmitter. Die digitale Signalverarbeitung kombiniert ihre Eingaben dynamisch, um unterschiedliche Richtcharakteristiken zu emulieren, die du über den Empfänger oder die Insta360 App auswählen kannst. Das Ergebnis ist ein einziges Gerät, das sich an die Umgebung anpasst und nicht umgekehrt, und das für jedes Aufnahmeszenario die richtige Richtcharakteristik bereithält. Wenn es bei Videodrehs an der Kamera befestigt wird, funktioniert die Nierenkonfiguration wie ein Richtmikrofon, das Filmemachern ohne zusätzliche Hardware präzise Aufnahmen mit Frontfokus ermöglicht.

Der omnidirektionale Modus öffnet den Aufnahmebereich für entspannte Umgebungsaufnahmen. Im Nierenmodus wird die Tonabnahme nach vorne verlagert, ideal für Vlogging, Solo-Livestreams, ASMR und Voiceover. Der Achtermodus nimmt sowohl von vorne als auch von hinten auf und ist für Interviews und Gespräche mit zwei Personen gedacht.

Die KI-Geräuschunterdrückung wird von einem eingebauten NPU-Chip unterstützt, der Hintergrundgeräusche reduziert, ohne die Sprachqualität zu beeinträchtigen. Im Gegensatz zur normalen Rauschunterdrückung, die eine Stimme abflachen oder abstumpfen kann, bearbeitet die NPU den Ton mit größerer Präzision, um den natürlichen Klang und die Klarheit zu erhalten. Wind, Publikumslärm und Umgebungsgeräusche werden reduziert, während die Stimmen klar und lebensecht bleiben.

32-Bit-Float-Aufnahme: Das Ende von Übersteuerung

Das Herzstück des Mic Pro ist die interne 32-Bit-Float-Aufnahme.

Im Gegensatz zu herkömmlichen 24-Bit-Aufnahmesystemen, bei denen es zu Übersteuerungen kommt, wenn das Audiomaterial einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, wird mit 32-Bit-Float ein so großer Dynamikbereich erfasst, dass Übersteuerungen praktisch ausgeschlossen sind. Ein Flüstern und ein plötzlicher Schrei können in derselben Aufnahme koexistieren, ohne dass eines von beiden verloren geht.

In der Postproduktion ersetzt die Normalisierung den Stress des Echtzeit-Gain-Managements und rettet Aufnahmen, die sonst durch unerwartet laute Geräusche bei Interviews, Zeremonien und Live-Events ruiniert würden.

32 GB integrierter Speicher: Ein Sicherheitsnetz an Bord

Jeder Transmitter zeichnet unabhängig auf einem 32 GB großen Onboard-Speicher auf und bietet so ein kontinuierliches Sicherheitsnetz gegen Funkstörungen oder Kameraausfälle. Die Aufnahmen werden alle 30 Minuten automatisch geteilt, damit die Dateigrößenbeschränkung nicht zu einer Unterbrechung langer Aufnahmen führt.

Die interne Stereo-Aufnahme, eine einzigartige Funktion des Mic Pro in dieser Klasse, fängt immersive Umgebungsgeräusche und ASMR-Audio direkt auf dem Transmitter in bis zu 32-Bit-Float-Qualität ein.

Für zusätzliche Kontrolle bietet die automatische Verstärkungsregelung zwei Modi. Der Modus “Übersteuerung verhindern” (Auto) eignet sich für unvorhersehbare Umgebungen mit hoher Dynamik, während der Modus “Dynamisch” für kontrollierte Aufnahmen in Innenräumen geeignet ist, bei denen gleichbleibende Ausgangspegel am wichtigsten sind.

Skalierbarkeit über zwei Kanäle hinaus

Die meisten kompakten Funksysteme haben eine feste Obergrenze von zwei Transmittern pro Empfänger. Mic Pro durchbricht diese Grenze mit zwei Konfigurationen, die für die anspruchsvollsten Audio-Szenarien mit mehreren Quellen entwickelt wurden.

Im 4-zu-1-Modus werden vier Transmitter mit einem einzigen Empfänger verbunden, der vier isolierte Spuren ohne externe Mischer speist. Podcaster, Panel-Moderatoren und Interviewer können bis zu vier Gäste aufnehmen und behalten dabei die Kontrolle über die einzelnen Spuren.

Der 2-zu-4-Modus verteilt zwei Transmitter auf vier Empfänger gleichzeitig und löst damit die Herausforderung der Audioverteilung bei Produktionen mit mehreren Kameras. Hochzeiten, Firmenevents und Sendungen mit mehreren Kameras können jetzt ohne kompliziertes Routing oder Kabelinfrastruktur sauberen Ton teilen.

Bei der Verbindung mit kompatiblen Sony-Kameras über den Kameraadapter steht eine Vier-Kanal-Ausgabe zur Verfügung, die 48 kHz 24-Bit-Digitalaudio über alle vier Spuren ermöglicht (der Adapter ist separat erhältlich).

Direkte Verbindung mit Insta360 Kameras

Das Mic Pro lässt sich über Bluetooth direkt mit den Insta360 Kameras, einschließlich X5, X4 Air, Ace Pro 2 und GO Ultra, verbinden. Dieser liefert 48kHz High-Fidelity-Audio ohne Empfänger, wodurch ein Stück Hardware aus dem Kit für Creator, die bereits im Insta360 Ökosystem sind, komplett entfällt.

Die Direktverbindung mit zwei Transmittern wird mit den nächsten Insta360 Kameras verfügbar sein.

Ganztägige Leistung mit Schnellladung

Jeder Transmitter hat eine Akkulaufzeit von 10 Stunden, die mit dem mitgelieferten Ladecase auf 30 Stunden verlängert werden kann.

Eine 5-minütige Schnellladung ermöglicht eine zusätzliche Aufzeichnungszeit von bis zu einer Stunde – genug, um zwischen den Setups wieder bereit für die Aufnahme zu sein. Der Empfänger synchronisiert seinen Energiestatus automatisch mit der angeschlossenen Kamera und sowohl der Transmitter als auch der Empfänger unterstützen die automatische Abschaltung, um den Akku zu schonen, wenn er nicht benutzt wird.

Timecode-Synchronisierung und breite Gerätekompatibilität

Mic Pro unterstützt die Timecode-Synchronisierung über einen hochpräzisen TCXO-Oszillator, der über einen Zeitraum von 24 Stunden eine Drift von weniger als einem Frame beibehält und dafür sorgt, dass bei einer Multikameraproduktion Audio und Video über alle Geräte hinweg synchronisiert werden.

Das System lässt sich über ein 3,5-mm-Audiokabel mit DSLR- und spiegellosen Kameras, über USB-C- oder Lightning-Adapter mit Smartphones verbinden und ist über Bluetooth mit dem Insta360 Ökosystem verbunden. Es ist mit praktisch jeder Kamera, jedem Telefon und jedem Aufnahmegerät kompatibel, die heute im professionellen Einsatz sind.

Auf einen Blick

• Das branchenweit erste anpassbare E-Ink-Display auf jedem Transmitter für visuelle Identität und sofortige Erkennung des Sets

• 3-Mikrofon-Array mit wählbarer Richtcharakteristik (Kugel, Niere, Acht), das bei Kameramontage als Richtrohrmikrofon funktioniert

• NPU-gesteuerte KI-Geräuschunterdrückung, die die natürliche Klarheit der Stimme bewahrt

• Interne 32-Bit-Float-Aufnahme: Übersteuerung ist mathematisch unmöglich

• 32 GB-Onboard-Speicher mit interner Stereo-Aufnahme, einzigartig in der Klasse

• Skalierbares Mehrkanal-Audio: 4-zu-1- und 2-zu-4-Konfigurationen

• Direkte Bluetooth-Verbindung zu Insta360 Kameras wie X5, X4 Air, Ace Pro 2 und GO Ultra

• 10-Stunden-Transmitterakku, 30 Stunden mit Ladecase, 5-Minuten-Schnellladung

Verfügbarkeit

Der Markt für drahtlose Mikrofone hat lange Zeit einen Kompromiss erzwungen: Tragbarkeit oder Leistungsfähigkeit, aber selten beides. Mic Pro beseitigt diese Reibungspunkte mit hoher Leistung und seinem einzigartigen E-Ink-Display.

Das Insta360 Mic Pro ist ab sofort erhältlich. Hier findest du einen neuen Kaufratgeber von Insta360, der die Unterschiede in der gesamten Audio-Produktpalette erläutert. Das 2 TX + 1 RX Kit gibt es ab 329 €, Weitere Konfigurationen sind im offiziellen Insta360 Store , auf Amazon sowie bei autorisierten Händlern weltweit erhältlich.

Wichtige technische Daten