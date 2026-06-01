Mit dem Mic Pro bringt Insta360 ein drahtloses Mikrofon mit einem anpassbaren E-Ink-Display auf den Markt. Nutzer können über die zugehörige App Grafiken, Logos oder Namen auf die Sender übertragen. Die Anzeige bleibt auch ohne Stromversorgung sichtbar.
Insta360 setzt dabei bewusst auf E-Ink statt auf OLED-Technik. Das Display soll weniger Energie verbrauchen und bei direkter Sonneneinstrahlung besser ablesbar sein. Damit will der Hersteller die Identifizierung mehrerer Sender bei Produktionen erleichtern.
Jeder Sender verfügt über ein integriertes 3-Mikrofon-Array. Laut Insta360 lassen sich damit verschiedene Richtcharakteristiken per Software nachbilden. Zur Auswahl stehen unter anderem omnidirektionale, Nieren- und Acht-Modi.
Zu den wichtigsten Funktionen zählt die interne 32-Bit-Float-Aufzeichnung. Insta360 zufolge soll damit ein sehr großer Dynamikbereich erfasst werden, wodurch sich Probleme mit übersteuerten Aufnahmen deutlich reduzieren lassen.
Das Insta360 Mic Pro (2 TX + 1 RX Kit) ist ab 329 Euro erhältlich.
Pressemitteilung Insta360:
Insta360 bringt das Mic Pro auf den Markt: Ein drahtloses Mikrofon, das die größten Probleme im professionellen Audiobereich löst
Insta360 kündigte heute das Mic Pro an, ein drahtloses Mikrofonsystem, das den Klang in etwas verwandelt, das du sehen und besitzen kannst. Das Mic Pro wurde für Creator, Filmemacher, Podcaster und Event-Profis entwickelt, die professionelle Ergebnisse ohne professionelle Komplexität erwarten. Es bietet zwei branchenführende Technologien: ein anpassbares E-Ink-Display und ein 3-Mikrofon-Array.
Mic Pro ist nicht nur für die professionelle Produktion gedacht, sondern auch für eine neue Generation von Creatorn, die ihre Geschichten nicht nur hören, sondern auch sehen und persönlich gestalten können. Dein Mikrofon ist nicht länger nur ein Werkzeug. Es trägt deinen Namen, dein Logo, deine Identität bis hin zur Aufnahme.
Mit diesen Technologien werden die Beschränkungen beseitigt, die den Bereich der drahtlosen Audiosysteme seit Jahren plagen.
Anpassbares E-Ink-Display: Eine Branchenneuheit
Mic Pro ist das erste drahtlose Mikrofon mit einem anpassbaren E-Ink-Display an jedem Transmitter.
Über die Insta360 App können die Nutzer:innen beliebige Grafiken hochladen: Senderlogos, Channel Art, Namen von Talenten oder Produktionskennungen. Der Bildschirm zeigt sie dauerhaft an, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. An einem geschäftigen Set mit mehreren Transmittern ersetzt die sofortige visuelle Identifizierung das Rätselraten.
Die Entscheidung für E-Ink statt OLED ist nicht nur funktional, sondern auch ein bewusst gewähltes Alleinstellungsmerkmal. E-Ink verbraucht nur beim Aktualisieren des Bildschirms Energie, nicht beim Anzeigen eines statischen Bildes, was sich spürbar positiv auf die Akkulaufzeit an langen Produktionstagen auswirkt.
Bei direktem Sonnenlicht, wo OLED-Bildschirme ausbleichen und unlesbar werden, bleibt E-Ink scharf und kontrastreich, ohne zu blenden. Bei Außenproduktionen, Außenaufnahmen und Live-Events ist dies ein Zuverlässigkeitsvorteil, den die Konkurrenz mit OLEDs einfach nicht bieten kann.
Was macht das neue drahtlose Mikrofon von Insta360 anders?
Branchenweit erstes, leistungsstarkes 3-Mikrofon-Array mit Richtcharakteristik
Herkömmliche drahtlose Mikrofone arbeiten mit einer einzigen Kapsel mit Kugelcharakteristik. Die Richtcharakteristik ist fest vorgegeben und kann nicht an unterschiedliche akustische Umgebungen angepasst werden, ohne die Hardware komplett zu wechseln.
Mic Pro integriert drei Mikrofone in jeden Transmitter. Die digitale Signalverarbeitung kombiniert ihre Eingaben dynamisch, um unterschiedliche Richtcharakteristiken zu emulieren, die du über den Empfänger oder die Insta360 App auswählen kannst. Das Ergebnis ist ein einziges Gerät, das sich an die Umgebung anpasst und nicht umgekehrt, und das für jedes Aufnahmeszenario die richtige Richtcharakteristik bereithält. Wenn es bei Videodrehs an der Kamera befestigt wird, funktioniert die Nierenkonfiguration wie ein Richtmikrofon, das Filmemachern ohne zusätzliche Hardware präzise Aufnahmen mit Frontfokus ermöglicht.
Der omnidirektionale Modus öffnet den Aufnahmebereich für entspannte Umgebungsaufnahmen. Im Nierenmodus wird die Tonabnahme nach vorne verlagert, ideal für Vlogging, Solo-Livestreams, ASMR und Voiceover. Der Achtermodus nimmt sowohl von vorne als auch von hinten auf und ist für Interviews und Gespräche mit zwei Personen gedacht.
Die KI-Geräuschunterdrückung wird von einem eingebauten NPU-Chip unterstützt, der Hintergrundgeräusche reduziert, ohne die Sprachqualität zu beeinträchtigen. Im Gegensatz zur normalen Rauschunterdrückung, die eine Stimme abflachen oder abstumpfen kann, bearbeitet die NPU den Ton mit größerer Präzision, um den natürlichen Klang und die Klarheit zu erhalten. Wind, Publikumslärm und Umgebungsgeräusche werden reduziert, während die Stimmen klar und lebensecht bleiben.
32-Bit-Float-Aufnahme: Das Ende von Übersteuerung
Das Herzstück des Mic Pro ist die interne 32-Bit-Float-Aufnahme.
Im Gegensatz zu herkömmlichen 24-Bit-Aufnahmesystemen, bei denen es zu Übersteuerungen kommt, wenn das Audiomaterial einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, wird mit 32-Bit-Float ein so großer Dynamikbereich erfasst, dass Übersteuerungen praktisch ausgeschlossen sind. Ein Flüstern und ein plötzlicher Schrei können in derselben Aufnahme koexistieren, ohne dass eines von beiden verloren geht.
In der Postproduktion ersetzt die Normalisierung den Stress des Echtzeit-Gain-Managements und rettet Aufnahmen, die sonst durch unerwartet laute Geräusche bei Interviews, Zeremonien und Live-Events ruiniert würden.
32 GB integrierter Speicher: Ein Sicherheitsnetz an Bord
Jeder Transmitter zeichnet unabhängig auf einem 32 GB großen Onboard-Speicher auf und bietet so ein kontinuierliches Sicherheitsnetz gegen Funkstörungen oder Kameraausfälle. Die Aufnahmen werden alle 30 Minuten automatisch geteilt, damit die Dateigrößenbeschränkung nicht zu einer Unterbrechung langer Aufnahmen führt.
Die interne Stereo-Aufnahme, eine einzigartige Funktion des Mic Pro in dieser Klasse, fängt immersive Umgebungsgeräusche und ASMR-Audio direkt auf dem Transmitter in bis zu 32-Bit-Float-Qualität ein.
Für zusätzliche Kontrolle bietet die automatische Verstärkungsregelung zwei Modi. Der Modus “Übersteuerung verhindern” (Auto) eignet sich für unvorhersehbare Umgebungen mit hoher Dynamik, während der Modus “Dynamisch” für kontrollierte Aufnahmen in Innenräumen geeignet ist, bei denen gleichbleibende Ausgangspegel am wichtigsten sind.
Skalierbarkeit über zwei Kanäle hinaus
Die meisten kompakten Funksysteme haben eine feste Obergrenze von zwei Transmittern pro Empfänger. Mic Pro durchbricht diese Grenze mit zwei Konfigurationen, die für die anspruchsvollsten Audio-Szenarien mit mehreren Quellen entwickelt wurden.
Im 4-zu-1-Modus werden vier Transmitter mit einem einzigen Empfänger verbunden, der vier isolierte Spuren ohne externe Mischer speist. Podcaster, Panel-Moderatoren und Interviewer können bis zu vier Gäste aufnehmen und behalten dabei die Kontrolle über die einzelnen Spuren.
Der 2-zu-4-Modus verteilt zwei Transmitter auf vier Empfänger gleichzeitig und löst damit die Herausforderung der Audioverteilung bei Produktionen mit mehreren Kameras. Hochzeiten, Firmenevents und Sendungen mit mehreren Kameras können jetzt ohne kompliziertes Routing oder Kabelinfrastruktur sauberen Ton teilen.
Bei der Verbindung mit kompatiblen Sony-Kameras über den Kameraadapter steht eine Vier-Kanal-Ausgabe zur Verfügung, die 48 kHz 24-Bit-Digitalaudio über alle vier Spuren ermöglicht (der Adapter ist separat erhältlich).
Direkte Verbindung mit Insta360 Kameras
Das Mic Pro lässt sich über Bluetooth direkt mit den Insta360 Kameras, einschließlich X5, X4 Air, Ace Pro 2 und GO Ultra, verbinden. Dieser liefert 48kHz High-Fidelity-Audio ohne Empfänger, wodurch ein Stück Hardware aus dem Kit für Creator, die bereits im Insta360 Ökosystem sind, komplett entfällt.
Die Direktverbindung mit zwei Transmittern wird mit den nächsten Insta360 Kameras verfügbar sein.
Ganztägige Leistung mit Schnellladung
Jeder Transmitter hat eine Akkulaufzeit von 10 Stunden, die mit dem mitgelieferten Ladecase auf 30 Stunden verlängert werden kann.
Eine 5-minütige Schnellladung ermöglicht eine zusätzliche Aufzeichnungszeit von bis zu einer Stunde – genug, um zwischen den Setups wieder bereit für die Aufnahme zu sein. Der Empfänger synchronisiert seinen Energiestatus automatisch mit der angeschlossenen Kamera und sowohl der Transmitter als auch der Empfänger unterstützen die automatische Abschaltung, um den Akku zu schonen, wenn er nicht benutzt wird.
Timecode-Synchronisierung und breite Gerätekompatibilität
Mic Pro unterstützt die Timecode-Synchronisierung über einen hochpräzisen TCXO-Oszillator, der über einen Zeitraum von 24 Stunden eine Drift von weniger als einem Frame beibehält und dafür sorgt, dass bei einer Multikameraproduktion Audio und Video über alle Geräte hinweg synchronisiert werden.
Das System lässt sich über ein 3,5-mm-Audiokabel mit DSLR- und spiegellosen Kameras, über USB-C- oder Lightning-Adapter mit Smartphones verbinden und ist über Bluetooth mit dem Insta360 Ökosystem verbunden. Es ist mit praktisch jeder Kamera, jedem Telefon und jedem Aufnahmegerät kompatibel, die heute im professionellen Einsatz sind.
Auf einen Blick
• Das branchenweit erste anpassbare E-Ink-Display auf jedem Transmitter für visuelle Identität und sofortige Erkennung des Sets
• 3-Mikrofon-Array mit wählbarer Richtcharakteristik (Kugel, Niere, Acht), das bei Kameramontage als Richtrohrmikrofon funktioniert
• NPU-gesteuerte KI-Geräuschunterdrückung, die die natürliche Klarheit der Stimme bewahrt
• Interne 32-Bit-Float-Aufnahme: Übersteuerung ist mathematisch unmöglich
• 32 GB-Onboard-Speicher mit interner Stereo-Aufnahme, einzigartig in der Klasse
• Skalierbares Mehrkanal-Audio: 4-zu-1- und 2-zu-4-Konfigurationen
• Direkte Bluetooth-Verbindung zu Insta360 Kameras wie X5, X4 Air, Ace Pro 2 und GO Ultra
• 10-Stunden-Transmitterakku, 30 Stunden mit Ladecase, 5-Minuten-Schnellladung
Verfügbarkeit
Der Markt für drahtlose Mikrofone hat lange Zeit einen Kompromiss erzwungen: Tragbarkeit oder Leistungsfähigkeit, aber selten beides. Mic Pro beseitigt diese Reibungspunkte mit hoher Leistung und seinem einzigartigen E-Ink-Display.
Das Insta360 Mic Pro ist ab sofort erhältlich. Hier findest du einen neuen Kaufratgeber von Insta360, der die Unterschiede in der gesamten Audio-Produktpalette erläutert. Das 2 TX + 1 RX Kit gibt es ab 329 €, Weitere Konfigurationen sind im offiziellen Insta360 Store, auf Amazon sowie bei autorisierten Händlern weltweit erhältlich.
Wichtige technische Daten
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Transmitter
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Maße
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38 × 12.2mm
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Gewicht
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19,7 g (ohne Clip)
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Bildschirmanzeige
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6-Farben E-Ink-Display
Größe: 1,22”
Auflösung: 240 × 208
PPI: 197 (Pixel pro Zoll)
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Kabelloser Modus
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GFSK 1Mbps und 2Mbps
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Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP)
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2.400-2.4835 GHz: ≤ 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
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Betriebsfrequenz im kabellosen Modus
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2.400-2.4835 GHz
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Bluetooth-Protokoll
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Bluetooth V5.4
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Bluetooth-Betriebsfrequenz
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2.400-2.4835 GHz
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Bluetooth-Sendeleistung (EIRP)
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BLE: ≤ 20 dBm
BR/EDR: ≤ 20 dBm
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Akkutyp
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Li-Ionen
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Akku-Kapazität
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240 mAh
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Akkuleistung
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0,94 Wh
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Akkuspannung
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3,89 V
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Ladespezifikationen
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Max. 5 V
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Ladetemperatur
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0 °C bis 45 °C
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Betriebstemperatur
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-10 °C bis 45 °C
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Ladedauer
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Vollständig geladen in ca. 1 Stunde, 80 % in ca. 24 Minuten.
*Unter Laborbedingungen mit einem 5V/3A-Ladegerät getestet.
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5-Minuten-Schnellladen
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Eine 5-minütige Aufladung ermöglicht eine Nutzungsdauer von 1,5 Stunden.
*Unter Laborbedingungen getestet: Akku des Senders unter 50 %, geladen mit einem 5V/3A-Ladegerät. Geräuschunterdrückung und interne Aufzeichnung am Sender sind ausgeschaltet. Nahbereichsaufnahme in einer störungsfreien Umgebung, wobei der Sender mit dem Empfänger und der Empfänger über ein 3,5-mm-Kamera-Audiokabel mit einer Kamera verbunden ist.
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Betriebsdauer
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10 Stunden
*Gemessen mit Insta360 Mic Pro (2 TX + 1 RX), bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung und interner Aufzeichnung unter störungsfreien Bedingungen. Beide Sender sind mit dem Empfänger verbunden, und der Empfänger ist über das 3,5-mm-Kamera-Audiokabel an eine Kamera angeschlossen.
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Onboard-Speicher
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32 GB
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Mögliche interne Aufnahmedauer
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24-Bit (Interne Mono-Aufzeichnung): 60 Stunden
24-Bit (Interne Stereo-Aufzeichnung): 29,7 Stunden
32-Bit (Interne Mono-Aufzeichnung): 44,8 Stunden
32-Bit (Interne Stereo-Aufzeichnung): 22,2 Stunden
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Empfänger
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Maße
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55,80 × 27,65 × 21 mm
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Gewicht
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29,8 g
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Kabelloser Modus
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GFSK 1Mbps und 2Mbps
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Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP)
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2.400 GHz-2.4835 GHz: ≤ 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
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Betriebsfrequenz
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2.400 GHz-2.4835 GHz
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Bluetooth-Protokoll
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Bluetooth V5.4
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Bluetooth-Betriebsfrequenz
|
2.400 GHz-2.4835 GHz
|
Bluetooth-Sendeleistung (EIRP)
|
BLE: ≤ 20 dBm
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Akkutyp
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Li-Ionen
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Akku-Kapazität
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410 mAh
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Akkuleistung
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1,60 Wh
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Akkuspannung
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3,89 V
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Ladespezifikationen
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Max. 5 V
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Ladetemperatur
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0 °C bis 45 °C
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Betriebstemperatur
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-10 °C bis 45 °C
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Ladedauer
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Vollständig geladen in ca. 75 Minuten, 80 % in ca. 27 Minuten.
*Unter Laborbedingungen mit einem 5V/3A-Ladegerät getestet.
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5-Minuten-Schnellladen
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Eine 5-minütige Aufladung ermöglicht eine Nutzungsdauer von 1,5 Stunden.
*Unter Laborbedingungen getestet: Akku des Senders unter 50 %, geladen mit einem 5V/3A-Ladegerät. Geräuschunterdrückung und interne Aufzeichnung am Sender sind ausgeschaltet. Nahbereichsaufnahme in einer störungsfreien Umgebung, wobei der Sender mit dem Empfänger und der Empfänger über ein 3,5-mm-Kamera-Audiokabel mit einer Kamera verbunden ist.
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Betriebsdauer
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11 Stunden
*Gemessen mit Insta360 Mic Pro (2 TX + 1 RX), bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung und interner Aufzeichnung unter störungsfreien Bedingungen. Beide Sender sind mit dem Empfänger verbunden, und der Empfänger ist über das 3,5-mm-Kamera-Audiokabel an eine Kamera angeschlossen.
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Ladecase
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Maße
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122 × 61,90 × 42,20 mm
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Gewicht
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174 g (nur Ladeschale, ohne mitgeliefertes Zubehör)
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Akkutyp
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Li-Ionen
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Akku-Kapazität
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2815 mAh
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Akkuleistung
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10,951 Wh
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Akkuspannung
|
3,89 V
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Ladespezifikationen
|
Max. 5 V
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Ladetemperatur
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0 °C bis 45 °C
|
Betriebstemperatur
|
-10 °C bis 45 °C
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Betriebsdauer mit Ladecase
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30 Stunden
*Gemessen mit Insta360 Mic Pro (2 TX + 1 RX), bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung und interner Aufzeichnung unter störungsfreien Bedingungen. Beide Sender sind mit dem Empfänger verbunden, und der Empfänger ist über das 3,5-mm-Kamera-Audiokabel an eine Kamera angeschlossen.
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Ladedauer
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Ca. 2 Stunden
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Ladezyklen für TX und RX
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Beim gleichzeitigen Laden von zwei Sendern und einem Empfänger kann eine vollständig aufgeladene Ladeschale diese ca. 2-mal vollständig aufladen.
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Allgemein
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Richtcharakteristik
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Omnidirektional
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Wählbare Aufnahmemodi
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Omnidirektional / Superniere / Kardioid / Acht
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Frequenzbereich
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Low Cut Aus: 20 Hz – 20 kHz
Low Cut Ein: 100 Hz – 20 kHz
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Mikrofonempfindlichkeit
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Mikrofonkapsel: -38 ± 1 dBV @ 1 kHz, 94 dB SPL
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Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
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72 dB (A-bewertet)
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Maximaler Schalldruckpegel (SPL)
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130 dB SPL @ 10 % THD
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Abtastrate
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48 kHz
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Bittiefe
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32-Bit-Float / 24-Bit
*32-Bit-Float gilt nur für interne Aufnahmen des Senders.
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Maximaler Eingangspegel (3,5 mm)
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-8 dBV
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Äquivalentes Rauschen
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22 dB (A-bewertet)
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Ausgangsleistung des Monitoranschlusses
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Max. Ausgangsleistung: 20 mW @ 1 kHz, 32 Ω
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Maximale Übertragungsreichweite
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400 m
*Die 400 Meter wurden gemessen, als der Transmitter mit dem Empfänger in einer offenen, hindernis- und störungsfreien Umgebung verbunden war. Wenn der Transmitter in einer offenen, hindernis- und störungsfreien Umgebung mit der Insta360 X5 verbunden ist, beträgt die Übertragungsreichweite, die durch Ausrichtung des Geräts, Aufnahmemodi der Kamera und weitere Faktoren beeinflusst werden kann, etwa 100 Meter.
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Timecode
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Unterstützte Bildrate
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23,98F, 24F, 25F, 29,97F, 29,97DF, 30F, 30DF, 50F, 60F
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Versatz
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Abweichung von weniger als 1 Frame innerhalb von 24 Stunden*
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Stromeingang
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LTC
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Eingangsanschluss
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3,5 mm TRS
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Eingangsspannung
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Nicht höher als +6 dBu
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Ausgabe
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LTC, Audio-TC
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Ausgangsanschluss
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3,5 mm TRS, USB-C
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