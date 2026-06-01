Im Rahmen des 19. Umweltfotofestivals »horizonte zingst« wurden die Gewinner des BFF-Förderpreises 2025/26 ausgezeichnet. Die Ausstellung mit Arbeiten von zwölf Nachwuchsfotografen widmet sich dem Thema „Spielen“. WhiteWall unterstützte das Projekt als Hauptpartner und produzierte einen Großteil der ausgestellten Werke.

Der Nachwuchspreis zählt zu den etablierten Auszeichnungen für junge Fotografen in Deutschland. Zwölf Teilnehmer entwickelten ihre Projekte über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten im Rahmen eines Mentoring-Programms zum diesjährigen Thema „Spielen“. Die entstandenen Arbeiten greifen das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven auf und reichen von dokumentarischen bis zu konzeptionellen Ansätzen. Die Ausstellung wurde erstmals in Zingst präsentiert und ist dort bis zum 7. Juni 2026 zu sehen.

WhiteWall war nach eigenen Angaben zum dritten Mal Hauptpartner des Förderpreises. Das Unternehmen produzierte die Arbeiten der Finalisten als Fine Art Prints auf Epson-Papier sowie großformatige Fotodrucke auf Forex für die Ausstellung. Es wurden zudem Gutscheine an die ausgezeichneten Fotografen vergeben, die für zukünftige Projekte genutzt werden können. WhiteWall gibt an, mit seinem Engagement die Sichtbarkeit junger fotografischer Positionen unterstützen zu wollen.

Nach der Präsentation in Zingst wird die Ausstellung vom 3. Juli bis zum 27. September 2026 im Willy-Brandt-Haus in Berlin gezeigt. Die Vernissage findet dort am 2. Juli um 19 Uhr statt. Weitere Stationen sind nach Angaben der Veranstalter die Prolight Studios in Hamburg sowie das Regierungspräsidium Karlsruhe.

Pressemitteilung WhiteWall: