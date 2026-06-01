Im Rahmen des 19. Umweltfotofestivals »horizonte zingst« wurden die Gewinner des BFF-Förderpreises 2025/26 ausgezeichnet. Die Ausstellung mit Arbeiten von zwölf Nachwuchsfotografen widmet sich dem Thema „Spielen“. WhiteWall unterstützte das Projekt als Hauptpartner und produzierte einen Großteil der ausgestellten Werke.
Der Nachwuchspreis zählt zu den etablierten Auszeichnungen für junge Fotografen in Deutschland. Zwölf Teilnehmer entwickelten ihre Projekte über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten im Rahmen eines Mentoring-Programms zum diesjährigen Thema „Spielen“. Die entstandenen Arbeiten greifen das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven auf und reichen von dokumentarischen bis zu konzeptionellen Ansätzen. Die Ausstellung wurde erstmals in Zingst präsentiert und ist dort bis zum 7. Juni 2026 zu sehen.
WhiteWall war nach eigenen Angaben zum dritten Mal Hauptpartner des Förderpreises. Das Unternehmen produzierte die Arbeiten der Finalisten als Fine Art Prints auf Epson-Papier sowie großformatige Fotodrucke auf Forex für die Ausstellung. Es wurden zudem Gutscheine an die ausgezeichneten Fotografen vergeben, die für zukünftige Projekte genutzt werden können. WhiteWall gibt an, mit seinem Engagement die Sichtbarkeit junger fotografischer Positionen unterstützen zu wollen.
Nach der Präsentation in Zingst wird die Ausstellung vom 3. Juli bis zum 27. September 2026 im Willy-Brandt-Haus in Berlin gezeigt. Die Vernissage findet dort am 2. Juli um 19 Uhr statt. Weitere Stationen sind nach Angaben der Veranstalter die Prolight Studios in Hamburg sowie das Regierungspräsidium Karlsruhe.
Pressemitteilung WhiteWall:
WhiteWall war zum dritten Mal Hauptpartner des BFF-Förderpreises
Zwölf fotografische Positionen zum Thema „Spielen“ feierten Ausstellungspremiere beim Umweltfotofestival horizonte zingst
WhiteWall war in diesem Jahr zum dritten Mal Hauptpartner des BFF-Förderpreises und produzierte erneut einen großen Teil der Ausstellung der Finalisten. Am 31. Mai 2026 wurden beim 19. Umweltfotofestival »horizonte zingst« die Preisträger ausgezeichnet.
Der BFF-Förderpreis zählt zu den bedeutendsten Nachwuchspreisen der deutschen Fotografie. Zwölf junge Fotografen haben ihre Konzepte zum diesjährigen Thema „Spielen“ über ein halbes Jahr im Rahmen eines praxisorientierten Mentoring- Programms entwickelt und produziert. Die Ergebnisse überzeugten in ihrer Bandbreite: verspielt und ernst, emotional und intellektuell, handwerklich stark und konzeptuell mutig.
„Zum ersten Mal bin ich in meiner neuen Position als CEO von WhiteWall bei der Ausstellung und dem BFF-Förderpreis dabei, und es ist wirklich beeindruckend, welche fotografischen Leistungen die Finalisten zeigen. Die gesamte Ausstellung mit WhiteWall-Produkten zu sehen, bewegt mich sehr – und ich freue mich auf viele weitere Kooperationen und Ausstellungen, die noch kommen werden“, kommentiert Petra Felgen ihren ersten Eindruck.
WhiteWall produzierte die ausgewählten Arbeiten der Finalisten als Fine Art Prints auf Epson Papier und großformatig als Foto-Druck auf Forex für die Ausstellung in Zingst, die am 31. Mai im Rahmen der offiziellen Preisverleihung und Vernissage präsentiert wurde. Zudem erhielten die Preisträger bei der Verleihung jeweils einen WhiteWall-Gutschein, um weitere Projekte realisieren zu können.
„Die Förderung der Fotografie ist für uns bei WhiteWall ein zentrales Anliegen – denn ihre Zukunft entsteht dort, wo neue Perspektiven wachsen: in der nächsten Generation. Deshalb ist das fotografische Engagement der Teilnehmenden und der Wissenstransfer im Rahmen des BFF-Förderpreises so wertvoll. Als Hauptpartner und Produzent zahlreicher Arbeiten der Ausstellung engagieren wir uns mit dem Ziel, herausragende Fotografie so sichtbar zu machen, wie sie ihre größte Kraft entfaltet: als perfekter Print“, kommentiert Jan-Ole Schmidt, Produktmanager bei WhiteWall.
Die Preisträger des BFF-Förderpreises 2025/26:
1. Preis: E. Alejandro De Paoli Padilla: „According to the Dice / From an Inventory of 236 Objects”
2. Preis: Malte B. Oing: „Playing Birthday Games (Alone)
3. Preis: Charly Krüger: „ROSA”
3. Preis: Zerina Kaps: „Der schwarze Kater”
Ausstellungsdaten
Umweltfotofestival »horizonte zingst«, Ausstellungsdauer: 29. Mai – 7. Juni 2026
Adresse: Panzerhalle / Wellnesscamp Düne 6, Inselweg 9, 18374 Zingst
Willy-Brandt-Haus, Ausstellungsdauer: 3. Juli. – 27. September 2026
Adresse: Stresemannstraße 28, 10963 Berlin
Vernissage: 2. Juli, 19.00 Uhr
Es folgen Ausstellungen in den Prolight Studios Hamburg und im Regierungspräsidium Karlsruhe.
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