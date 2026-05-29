Nachdem wir uns mit der Ausstattung und der Bedienung beschäftigt haben, werfen wir einen gespannten Blick auf die Abbildungsleistung des kompakten und leichten Nikkor Z 24–105 mm f/4–7,1 im CHIP-Testlabor. Dabei wurde das Allround-Zoomobjektiv an der Vollformatkamera Nikon Z7II getestet. Wir wollten außerdem wissen, wie es sich gegenüber dem Nikkor Z 24–120 mm f/4 S und dem Z 24–200 mm f/4–6,3 VR schlägt.

Beginnen wir mit der gemessenen Auflösung. Bei kürzester Brennweite, also 24 mm, erreicht das Z 24–105 mm bei offener Blende f/4 sehr gute 2.865 Linienpaare pro Bildhöhe (Lp/Bh) im Bildzentrum, während der Wert in den Bildecken mit 2.016 Lp/Bh deutlich abfällt. Das entspricht 98 bzw. 69 Prozent der theoretisch möglichen Auflösung der Messkamera. Zweifach abgeblendet fällt die Auflösung bei 24 mm geringfügig auf 96 Prozent im Zentrum und 66 Prozent in den Ecken ab. Damit erreicht das Z 24–105 mm bei kürzester Brennweite ein sehr ähnliches Niveau wie die Schwestermodelle Nikkor Z 24–120 mm f/4 S und Z 24–200 mm f/4–6,3 bei gleicher Brennweite und Blende. Beim Zoomen lässt sich die Auflösung aufgrund unterschiedlicher Brennweitenbereiche und Offenblenden der Objektive zwar nicht mehr eins zu eins vergleichen, dennoch zeigt sich ein ähnliches Bild im Vergleich zum Z 24–200 mm f/4–6,3 mit ebenfalls variabler Lichtstärke. Sowohl bei kürzester, mittlerer als auch längster Brennweite wird die jeweils beste gemessene Auflösung bei Offenblende erreicht. Zweifach abgeblendet nimmt die Schärfe ab. Etwas besser macht es das Z 24–120 mm f/4 S mit konstanter Lichtstärke. Da nimmt die Schärfe in den Ecken durch Abblenden sogar zu.

Was die Objektivgüte betrifft, leistet sich das Z 24–105 mm nur bei 24 mm und f/4 eine sichtbare Vignettierung in den Ecken. Die Verzeichnung ist gering, und auch um Farbsäume muss man sich über den gesamten Zoombereich keine Sorgen machen.