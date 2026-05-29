Die Imaging World findet vom 2. bis 4. Oktober 2026 erneut auf dem Gelände der NürnbergMesse statt. Mehr als 100 Marken haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. Neben Produktneuheiten stehen Workshops, Vorträge und Mitmachangebote rund um Fotografie, Videografie und Content Creation im Mittelpunkt.

Mehr Aussteller und größere Erlebnisflächen

Vom 2. bis 4. Oktober 2026 soll die Imaging World erneut zum Treffpunkt für Foto-, Video- und Content-Creation-Interessierte werden. Die Veranstaltung knüpft an die Premiere an, die mehr als 13.000 Besucherinnen und Besucher angezogen hat.

Bereits jetzt sind mehr als 100 Aussteller und Marken bestätigt. Gezeigt werden unter anderem Kameras, Objektive, Drohnen, Audio- und Lichttechnik sowie Lösungen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Printing und Content Creation. Zu den angekündigten Unternehmen zählen Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, OM SYSTEM, Leica, Panasonic, Tamron, Voigtländer und Saal Digital.

Workshops und Praxisangebote

Auf einer Fläche von mehr als 12.000 Quadratmetern wollen die Veranstalter verschiedene Erlebnisbereiche einrichten. Geplant sind Produktvorführungen, Live-Shootings, Community-Aktionen und Möglichkeiten zum Ausprobieren neuer Technologien.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Weiterbildungsangebot. Mehr als 60 Workshops, Fotowalks und Masterclasses sollen Besucherinnen und Besuchern Einblicke in aktuelle Techniken und Trends vermitteln. Themen sind unter anderem Porträt- und Studiofotografie, Lichtsetzung, Videografie, Social Media, KI-gestützte Bildbearbeitung und Content-Produktion.

Vorträge und Australien-Show auf der Mainstage

Auf der Hauptbühne ist an allen drei Veranstaltungstagen ein Programm mit Vorträgen, Interviews und Diskussionsrunden vorgesehen. Als Speaker angekündigt sind unter anderem Martin Krolop, Pavel Kaplun, Dennis Weißmantel, Thomas Adorf sowie Aneta und Dirk Bleyer.

Ein weiterer Programmpunkt ist eine Australien-Multivisionsshow. Die Präsentation soll Landschaftsaufnahmen und Reisegeschichten aus Australien mit großformatigen Bildprojektionen verbinden.

Wettbewerbe für Profis und Nachwuchs

Auch Fotowettbewerbe gehören zum Programm der Imaging World 2026. Fotografinnen und Fotografen erhalten die Möglichkeit, ihre Arbeiten einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Ergänzend ist ein Nachwuchswettbewerb für Schülerinnen, Schüler und junge Kreative geplant, der sich mit Fotografie, Medien und visuellem Storytelling beschäftigt.

Frühbucher-Tickets noch bis Anfang Juni

Wer die Imaging World 2026 besuchen möchte, kann derzeit noch vergünstigte Eintrittskarten erwerben. Die Early-Bird-Aktion läuft bis zum 3. Juni. Der Day Pass kostet in diesem Zeitraum 10 Euro statt regulär 15 Euro. Für den Weekend Pass werden 20 Euro statt 25 Euro fällig.

Weitere Informationen unter imagingworld.de