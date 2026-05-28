Tschüß langweilige Urlaubsbilder: Calumet Photo Video sorgt für frische Inspiration

Reisetipps, Fotowalks und besondere Angebote: Calumet lädt an vier Standorten zu Event-Samstagen ein

Hamburg, im Mai 2026 – Für Fotofans, die demnächst in den Urlaub starten, hat Calumet ein spannendes Eventpaket geschnürt: In Berlin, Hamburg, Stuttgart und München stehen im Juni und Juli die Reisetage an. Interessierte können sich in den teilnehmenden Calumet-Stores direkt von Herstellern bei der Wahl ihrer Ausrüstung beraten lassen, Objektive testen, an Fotowalks teilnehmen und bei Spezialisten Tipps fürs außergewöhnliche Ziele und Motive holen. Exklusive Angebote vor Ort runden die Reisetage ab.

„Unsere Reisetage haben wir mit Infos zu fotogenen Zielen und zum passenden Equipment vollgepackt, sowie mit handfesten Tipps und Tricks für alle Interessierten. Bei den Fotowalks lernen auch Einsteiger, wie sie unterwegs bessere Bilder machen – sogar bei kleinem Gepäck. Ambitionierte Fotofans können ihr Wissen in unterschiedlichsten Bereichen erweitern, z.B. zum Thema Street- oder Safarifotografie, Touren durch die Wüste, Naturaufnahmen und vielem mehr“, erklärt Jan Dikstaal, Head of Marketing bei Calumet Photo Video.

An allen vier Standorten sind erfahrene Fotoprofis vor Ort, die zeigen, wie z.B. dank intensiver Beobachtung, dem richtigen Bildaufbau, der passenden Lichtstimmung und vielen kleinen Details spannende Fotos abseits von klassischen Postkartenmotiven entstehen – ob an beliebten Orten wie Venedig und den Kanaren oder an exotischen Zielen wie Lappland oder der Antarktis. Die Hersteller, Reisepartner und Fotoexperten stehen an den Eventtagen von 10 bis ca. 18 Uhr für die verschiedenen Touren und Päsentionen bereit, die sich je nach Veranstaltungsort unterscheiden.

Als besonderes Highlight gewähren einzelne Hersteller an den Reisetagen besondere Rabatte auf Kameras und Zubehör. In allen teilnehmenden Stores dabei sind Sony, Manfrotto, Gitzo, Lowepro und DIAMIR Erlebnisreisen, in Hamburg und Stuttgart außerdem Fujifilm. Zudem bietet Tamron an den Reisetagen die Chance, verschiedene Objekte auszuleihen und direkt vor Ort zu testen.

Anmeldung und weitere Information

Interessierte können sich ab sofort für die Reisepräsentationen und Fotowalks auf der Website von Calumet Photo Video anmelden. Die Gebühr an den Reisetagen beträgt pro Tour jeweils 5 Euro, die in Form eines Gutscheins erstattet werden.

Anmeldungen sind unter folgendem Link möglich. Hier sind auch weitere Informationen abrufbar: https://www.calumet. de/events/reise-tage

Die Termine der Reisetage bei Calumet

13.06. Berlin

20.06. Hamburg

04.07. Stuttgart

11.07. München, Sonnenstraße