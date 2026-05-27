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Rollei Lion Rock Pro Instinct – Gebaut für die Wildnis

Banner zum Rollei Lion Rock Pro Instinct

Gebaut für das Maximum.

25 kg Tragkraft. Carbon-Konstruktion. Kein Vibrieren. Die neuen Rollei-Stative der Lion-Rock-Instinct-Serie halten deine schwerste Ausrüstung mit Präzision fest – ob Kugelkopf oder Fluid-Videokopf. Extremwettertauglich. Kompromisslos zuverlässig.

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Rollei Lion Rock Pro Instinct USPs
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Zwei Modelle – passend für deine Anforderungen.

Weiche Schwenks dank Fluidkopf oder Präzisionskugelkopf für genaue Einstellungen? Beide Modelle der neuen Instinct-Reihe sorgen zuverlässig für das beste Setup!

Rollei Lion Rock Pro Instinct
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Rollei Lion Rock Pro Instinct Moodbild

Stabilität neu definiert.

Präzise Verarbeitung trifft extreme Belastbarkeit. Damit das auch so bleibt, gibt es ab sofort den Präzisionskugelkopfsowie ein passendes Reparatur-Set im Shop zu entdecken. Die beliebten Lion Rock Pro und Lion Rock Pro Traveler sind auch wieder erhältlich.

Produktbild des Lion Rock Pro
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Produktbild des Lion Rock Traveler Pro
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