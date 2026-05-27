ANZEIGE
Rollei Lion Rock Pro Instinct – Gebaut für die Wildnis
Gebaut für das Maximum.
25 kg Tragkraft. Carbon-Konstruktion. Kein Vibrieren. Die neuen Rollei-Stative der Lion-Rock-Instinct-Serie halten deine schwerste Ausrüstung mit Präzision fest – ob Kugelkopf oder Fluid-Videokopf. Extremwettertauglich. Kompromisslos zuverlässig.
Zwei Modelle – passend für deine Anforderungen.
Weiche Schwenks dank Fluidkopf oder Präzisionskugelkopf für genaue Einstellungen? Beide Modelle der neuen Instinct-Reihe sorgen zuverlässig für das beste Setup!
Aktuelle Kommentare