Zum 100. Geburtstag von Marilyn Monroe erscheint im Juni 2026 ein offizieller Bildband über die Schauspielerin und Kulturikone. Das Buch versammelt zahlreiche Fotografien aus verschiedenen Phasen ihres Lebens und beleuchtet auch ihre Rolle als selbstbestimmte Persönlichkeit in Hollywood.

Zum 100. Geburtstag von Marilyn Monroe am 1. Juni 2026 erscheint mit Marilyn Monroe: 100 ein offizieller Jubiläumsband. Das Buch widmet sich der Schauspielerin, die zu den bekanntesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts zählt, und zeigt sie laut Verlag aus unterschiedlichen Perspektiven – glamourös, privat und als prägende Figur der Popkultur.

Der Band enthält mehr als 250 Fotografien, darunter auch selten veröffentlichte Aufnahmen. Zu den beteiligten Fotografinnen und Fotografen gehören unter anderem Milton Greene, Eve Arnold, Sam Shaw und Richard Avedon. Die Fotografien zeigen verschiedene Stationen aus Marilyn Monroes Leben – von den frühen Jahren in Hollywood bis zu persönlichen Aufnahmen kurz vor ihrem Tod im Jahr 1962. Viele der Bilder entstanden in den 1950er-Jahren und gelten als bekannte Arbeiten der Porträtfotografie.

Neben ihrer Karriere als Filmschauspielerin thematisiert der Bildband auch Marilyn Monroes Rolle innerhalb der Filmindustrie. Nach Angaben des Herstellers habe sie sich früh gegen die Vorgaben des Studiosystems gestellt und mehr kreative Kontrolle über ihre Arbeit eingefordert.

Das Buch stellt sie damit nicht nur als Leinwandstar, sondern auch als Persönlichkeit dar, die sich für mehr künstlerische Selbstbestimmung eingesetzt haben soll. Auch Jahrzehnte nach ihrem Tod gilt Marilyn Monroe weiterhin als kulturelles Symbol mit großer medialer Präsenz.

Das Buch ist ab sofort verfügbar. Der Preis liegt bei 79,90 Euro.