Nikon hat den Start der Initiative Female Facets 2026 angekündigt. Im Mittelpunkt steht erneut ein Fotowettbewerb für Fotografinnen verschiedener Erfahrungsstufen. Ergänzend dazu soll ein umfangreiches Kurs- und Community-Angebot den Austausch und die Weiterbildung fördern.
Während des Wettbewerbs können Fotografinnen vom 11. Mai 2026 bis zum 28. September 2026 jeweils bis zu fünf Bilder in insgesamt sechs Kategorien einreichen. Dazu zählen Architektur & Street, Landschaft & Reisen, Makro & Still Life, People & Porträt, Tiere & Wildlife sowie Action & Sport. Der Wettbewerb richtet sich sowohl an Einsteigerinnen als auch an fortgeschrittene und professionelle Fotografinnen.
Für die Erstplatzierten jeder Kategorie soll es Gutscheine für Nikon-Equipment im Wert von jeweils 2.500 Euro geben. Die Plätze zwei und drei erhalten laut Hersteller Gutscheine im Wert von jeweils 500 Euro. Zusätzlich plant Nikon zwei Sonderauszeichnungen. Die Kategorie „Beste Perspektive“ soll das insgesamt stärkste Bild des Wettbewerbs prämieren. Mit der Auszeichnung „Junge Perspektive“ will das Unternehmen gezielt junge Fotografinnen fördern. Beide Gewinnerinnen sollen ebenfalls einen Gutschein über 2.500 Euro erhalten.
Mit Female Facets will Nikon Frauen in der Fotografie sichtbarer machen und den kreativen Austausch fördern. Unterstützt werden die Teilnehmerinnen dabei von mehreren Mentorinnen aus dem Nikon-Umfeld. Dazu zählen Tanja Brandt, Marion Payr, Alexandra Evang, Heike Jasper, Alina Rudya und Kathrin Schafbauer. Die Mentorinnen sollen ihr fotografisches Know-how in Workshops, Gesprächen und Community-Formaten weitergeben. Der Austausch findet unter anderem über eine Facebook-Gruppe sowie über Instagram statt.
Begleitend zum Wettbewerb bietet die Nikon School auch 2026 wieder verschiedene Workshops, Webinare und Talkrunden an. Inhaltlich soll das Angebot Themen wie Kamera- und Aufnahmetechnik, Storytelling, Stilfindung sowie Posing bei Mensch- und Tierfotografie abdecken. Auch Business-Themen wie Selbstvermarktung in der Fotografie stehen auf dem Programm.
Zusätzlich kündigt Nikon eine Female-Facets-Masterclass mit allen Mentorinnen an. Diese soll auf zehn Teilnehmerinnen begrenzt sein und unter anderem persönliche Portfolio-Reviews sowie ein exklusives Porträtshooting umfassen.
Pressemitteilung Nikon:
Nikon Female Facets – Startschuss für den Fotowettbewerb 2026
Düsseldorf, 11. Mai 2026 – Bunt, bewegend und unglaublich facettenreich – Nikon Female Facets zelebriert die Kraft der weiblichen Perspektive in der Fotografie. Die erfolgreiche Initiative von Nikon bietet Fotografinnen aller Erfahrungsstufen ein inspirierendes Netzwerk, vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und eine Plattform, um ihre einzigartigen Geschichten mit der Welt zu teilen.
Großer Female Facets Fotowettbewerb 2026
Ein zentrales Element von Female Facets ist ein großer Fotowettbewerb: Von Montag, 11.05.2026, 12:00 Uhr bis Montag, 28.09.2026, 12:00 Uhr MESZ können Fotografinnen mit insgesamt fünf Fotos in bis zu sechs spannenden Kategorien am Fotowettbewerb teilnehmen. Egal, ob Anfängerin, Fortgeschrittene oder Expertin – alle Fotografinnen sind herzlich eingeladen, ihre Lieblingsbilder zu präsentieren. Auf die Gewinnerinnen warten attraktive Preise:
Die Kategorien:
- Architektur & Street
- Landschaft & Reisen
- Makro & Still Life
- People & Porträt
- Tiere & Wildlife
- Action & Sport
1. Platz je Kategorie: Gutschein für Nikon Equipment im Wert von 2.500 €
Plätze 2 – 3 je Kategorie: Gutschein für Nikon Equipment im Wert von 500 €
Zudem werden zwei Sonderauszeichnungen vergeben: Zum einen für die „Beste Perspektive“, welche das beste Bild des Wettbewerbs unabhängig der Kategorie hervorhebt, und zum anderen für die „Junge Perspektive“, welche besonders junge Fotografinnen fördert. Auch hier erhalten die Gewinnerinnen je einen Gutschein für Nikon Equipment im Wert von 2.500,00 €.
Weitere Informationen zum Fotowettbewerb sowie die genauen Teilnahmebedingungen finden sich unter https://www.mynikon.de/de/
Nikon Female Facets als wachsende Community
Nikon Female Facets hat sich zu einer wichtigen Community entwickelt, wenn es darum geht, Frauen in der Fotografie sichtbar zu machen und zu fördern. Sie begleitet Fotografinnen auf ihrer kreativen Reise und bietet ihnen wertvolle Ressourcen, um ihre Ziele zu erreichen. Mit Tanja Brandt, Marion Payr, Alexandra Evang, Heike Jasper, Alina Rudya und Kathrin Schafbauer stellt Nikon den Teilnehmerinnen weiterhin erfahrene und inspirierende Nikon-Fotografinnen & Expertinnen als Mentorinnen zur Seite, die mit kreativen Ideen und fotografischem Know-how zum Austausch und Lernen einladen.
Umfangreiches Kurs-Programm der Nikon School
Auch in diesem Jahr bietet die Nikon School allen Interessierten ein spannendes Kurs-Programm mit unseren Mentorinnen und weiteren talentierten Fotografinnen an. Die Workshops, Webinare und Talkrunden decken dabei ein breites Spektrum an Themen ab, von Kamera- und Aufnahmetechniken, über kreative und inspirative Themen wie Storytelling in der Fotografie, eigene Stilfindung oder Posing bei Mensch und Tier, worauf es bei der Sportfotografie ankommt bis hin zu businessrelevanten Themen wie z.B. Selbstvermarktung in der Fotografie. Eine Female Facets Masterclass mit allen Mentorinnen (nur 10 Plätze) inklusive persönlicher Portfolio Review und einem exklusiven Porträtshooting runden das Kursprogramm ab. Hier geht es zu den Kursen und der Anmeldung: https://www.mynikon.de/de/
Auch innerhalb der Nikon „Female Facets“ Facebook-Gruppe sowie auf Instagram können Interessierte Fragen stellen und sich mit den Nikon Mentorinnen und anderen Fotografinnen austauschen.
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