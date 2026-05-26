Nikon hat den Start der Initiative Female Facets 2026 angekündigt. Im Mittelpunkt steht erneut ein Fotowettbewerb für Fotografinnen verschiedener Erfahrungsstufen. Ergänzend dazu soll ein umfangreiches Kurs- und Community-Angebot den Austausch und die Weiterbildung fördern.

Während des Wettbewerbs können Fotografinnen vom 11. Mai 2026 bis zum 28. September 2026 jeweils bis zu fünf Bilder in insgesamt sechs Kategorien einreichen. Dazu zählen Architektur & Street, Landschaft & Reisen, Makro & Still Life, People & Porträt, Tiere & Wildlife sowie Action & Sport. Der Wettbewerb richtet sich sowohl an Einsteigerinnen als auch an fortgeschrittene und professionelle Fotografinnen.

Für die Erstplatzierten jeder Kategorie soll es Gutscheine für Nikon-Equipment im Wert von jeweils 2.500 Euro geben. Die Plätze zwei und drei erhalten laut Hersteller Gutscheine im Wert von jeweils 500 Euro. Zusätzlich plant Nikon zwei Sonderauszeichnungen. Die Kategorie „Beste Perspektive“ soll das insgesamt stärkste Bild des Wettbewerbs prämieren. Mit der Auszeichnung „Junge Perspektive“ will das Unternehmen gezielt junge Fotografinnen fördern. Beide Gewinnerinnen sollen ebenfalls einen Gutschein über 2.500 Euro erhalten.

Mit Female Facets will Nikon Frauen in der Fotografie sichtbarer machen und den kreativen Austausch fördern. Unterstützt werden die Teilnehmerinnen dabei von mehreren Mentorinnen aus dem Nikon-Umfeld. Dazu zählen Tanja Brandt, Marion Payr, Alexandra Evang, Heike Jasper, Alina Rudya und Kathrin Schafbauer. Die Mentorinnen sollen ihr fotografisches Know-how in Workshops, Gesprächen und Community-Formaten weitergeben. Der Austausch findet unter anderem über eine Facebook-Gruppe sowie über Instagram statt.

Begleitend zum Wettbewerb bietet die Nikon School auch 2026 wieder verschiedene Workshops, Webinare und Talkrunden an. Inhaltlich soll das Angebot Themen wie Kamera- und Aufnahmetechnik, Storytelling, Stilfindung sowie Posing bei Mensch- und Tierfotografie abdecken. Auch Business-Themen wie Selbstvermarktung in der Fotografie stehen auf dem Programm.

Zusätzlich kündigt Nikon eine Female-Facets-Masterclass mit allen Mentorinnen an. Diese soll auf zehn Teilnehmerinnen begrenzt sein und unter anderem persönliche Portfolio-Reviews sowie ein exklusives Porträtshooting umfassen.

Pressemitteilung Nikon: