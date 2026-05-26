Der Kameramarkt zeigt sich in dieser Woche von zwei Seiten: Während neue DSLR-Kameras weiter deutlich an Bedeutung verlieren, bleiben gebrauchte Spiegelreflexmodelle – vor allem von Nikon – bei Fotografen stark gefragt. Gleichzeitig meldet Ceconomy ein profitables erstes Halbjahr und sieht sich mit seiner Omnichannel-Strategie auf Kurs. Nikon wiederum kann mit mehreren Produkten seines Imaging-Portfolios bei den Red Dot Awards 2026 überzeugen – inklusive der höchsten Auszeichnung „Best of the Best“. Die wichtigsten Imaging Business News der KW 22/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW 22/26:

DSLR 2026: Gebraucht top, neu flop

Obwohl die Verkäufe neuer DSLRs im Jahr 2025 stark zurückgingen – von knapp einer Million Einheiten im Jahr 2024 auf unter 700.000 im Jahr 2025 –, hat dies den Verkauf gebrauchter DSLR-Kameras in großen Stückzahlen nicht gebremst.

Im Jahr 2024 verkaufte Canon noch fast 800.000 neue DSLR-Kameras. Auch wenn diese Zahl im letzten Jahr offensichtlich stark zurückging, hat sich Canon einen massiven Anteil am DSLR-Segment (Neu Kameras) bewahrt.

Was den Verkauf gebrauchter DSLRs angeht, sind es zumindest auf dem großen Marktplatz für gebrauchte Kameras „Minna Camera“ in Japan die Nikon-DSLRs, die bei Fotografen am begehrtesten sind. Vor einigen Wochen berichtete PetaPixel, dass die meistverkaufte Kamera bei Minna Camera die Nikon D750 war, die neun andere moderne spiegellose Kameras in der Top-10-Liste hinter sich ließ. Minna Camera teilte mit, dass von allen DSLR-Transaktionen in den letzten sechs Monaten 65,4 % Nikon-Kameras waren, darunter beliebte Modelle wie die Nikon D750, D850, D500 und weitere. Während Nikon aktuell relativ wenige neue DSLR-Kameras verkauft, sind Fotografen nach wie vor eindeutig an den klassischen DSLRs des Unternehmens interessiert. Canon hat einen Anteil von 27,1 %, gefolgt von Pentax mit 6,3 %.

Ceconomy: Profitables erstes Halbjahr

Da kannste was erleben: Die MediaMarktSaturn-Muttergesellschaft Ceconomymacht laut ihrem Halbjahresbericht kontinuierlich Fortschritte bei der Umsetzung ihrer „Experience-Electronics“-Strategie. Die Kundenzufriedenheit, gemessen im Net Promoter Score (NPS), stieg im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres (01.10.-31.03.) um 2 Punkte auf 62. Gleichzeitig erreichte das Online-Geschäft im Halbjahr einen Anteil von 28,5%. Hier sieht man einen Zusammenhang: Mit der Integration von stationären Märkten und Digitalgeschäft unterstreiche man die Transformation zur führenden Omnichannel-Service-Plattform für Consumer Electronics in Europa. Vor allem die Vermittlung von Garantieversicherungen entwickelte sich „erneut sehr erfreulich“. Der Bereich Retail Media verdoppelte fast seine Erträge. Der Marketplace entwickelt sich mit über 2.600 Verkäufern und rund 4 Mio. Produkten dynamisch, der Umsatz wuchs hoch zweistellig.

Quelle und weitere Infos: hitec-news.de

Nikon für bestes Design ausgezeichnet

Nikon hat bei den Red Dot Awards: Product Design 2026 gewonnen, darunter auch die höchste Auszeichnung „Red Dot: Best of the Best“: Für Produkte aus dem Bereich Sport Optics, die Golf Laser-Entfernungsmesser COOLSHOT PROIII STABILIZED / COOLSHOT 50i GII.

Die herausragenden Design-Leistungen fanden erneut Anerkennung in Nikons gesamten Imaging-Portfolio: So wurden die Modelle ZR, Z5II und das NIKKOR Z 28–135mm f/4 PZ mit dem Red Dot Award: Product Design 2026, einem der weltweit anerkanntesten Designpreise, ausgezeichnet.

Die COOLSHOT-Serie wurde mit der höchsten Auszeichnung des Wettbewerbs – dem „Red Dot: Best of the Best“ geehrt und von der Jury insbesondere für die „Kombination aus ergonomischer Präzision und funktionalen Details für eine intuitive Bedienung“ gewürdigt. Das Design der ersten Cinema-Kamera von Nikon, der ZR, wurde von der Jury besonders dafür gelobt, wie es „professionelle Filmfunktionen gekonnt in ein kompaktes, integriertes Kamerakonzept für eine flexible Nutzung übersetzt“. Die Z5II fand Anerkennung für ihre „Kombination aus funktionaler Klarheit, Benutzerfreundlichkeit und nachhaltigen Designprinzipien in einer ausgewogenen Systemkamera“, während das Objektiv NIKKOR Z 28–135mm f/4 PZ für seine „klar strukturierte Bedienlogik“ gewürdigt wurde, die Präzision für die professionelle Filmproduktion bietet.