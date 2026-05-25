Kreidefelsen und Sandstein: Das sind Deutschlands meistfotografierte Nationalparks

Popsa wertet Millionen Reisefotos aus und krönt Jasmund zum Foto-Hotspot Deutschlands – vor der Sächsischen Schweiz und dem Berchtesgadener Land

07. Mai 2026 Deutschland hat 16 Nationalparks, von den Wattenmeer-Küsten im Norden bis zu den Bayerischen Alpen im Süden. Doch wo zücken Reisende am häufigsten die Kamera? Die Foto-Plattform Popsa hat Millionen von Nutzerfotos analysiert und ein überraschend klares Ergebnis gefunden: Ganz oben thront nicht das alpine Berchtesgaden oder die bekannte Sächsische Schweiz, sondern Deutschlands kleinster Nationalpark: der Nationalpark Jasmund auf Rügen.

Echte Reisefotos statt Hochglanz-Klischees

Für die Auswertung analysierte Popsa mit einem datenwissenschaftlichen Ansatz Millionen Kundenfotos und berechnete die Anzahl der Aufnahmen pro Quadratkilometer Parkfläche. Das Ergebnis ist ein Foto-Index, der zeigt, welche Natur-Destinationen 2025 auf den Handys der Reisenden am häufigsten zu finden waren, unabhängig vom Tourismusmarketing, basierend auf echtem Nutzerverhalten.

Das Ranking offenbart einige überraschende Erkenntnisse: Nicht die große Fläche entscheidet, sondern die Dichte der Motive und die emotionale Kraft einer Landschaft.

Die Top 3: Kreide, Sandstein, Alpen

Platz 1: Nationalpark Jasmund, Mecklenburg-Vorpommern (Foto-Index: 100)

Deutschlands kleinster Nationalpark – flächenmäßig etwa so groß wie die Pariser Innenstadt – ist gleichzeitig sein meistfotografierter. Der Königsstuhl auf Rügen, eine 118 Meter hohe Kreidefelswand über der Ostsee, zieht Reisende und Fotografen gleichermaßen an. Caspar David Friedrich hat ihn 1818 gemalt, heute machen Millionen ihr eigenes Bild davon. Der UNESCO-geschützte Stubnitz-Buchenwald rundet das Motiv-Angebot ab.

Platz 2: Nationalpark Sächsische Schweiz, Sachsen (Foto-Index: 99)

Nur knapp hinter Jasmund: Die Sächsische Schweiz mit ihren Sandsteinformationen und Schluchten rund 30 Kilometer südöstlich von Dresden. Die Bastei-Brücke – 1851 erbaut, 194 Meter über dem Elbtal – ist das meistfotografierte Einzelmotiv des Parks und eines der bekanntesten Naturpanoramen Deutschlands überhaupt.

Platz 3: Nationalpark Berchtesgaden, Bayern (Foto-Index: 84)

Deutschlands einziger Alpen-Nationalpark, umgeben von Österreich und keine Stunde von Salzburg entfernt. Der Königssee – ein gletschergeformter Bergsee mit grünblauem Wasser und steilen Felswänden – ist das Herzstück. Die Wallfahrtskirche St. Bartholomä am Westufer, nur per Boot erreichbar, gilt als das meistfotografierte Bauwerk des Parks.

Die vollständige Rangliste: Top 10 Nationalparks nach Fotodichte

# Nationalpark Bundesland Besonderheit 1 Nationalpark Jasmund Mecklenburg-Vorpommern Höchste Fotodichte Deutschlands 2 Nationalpark Sächsische Schweiz Sachsen Sandsteinformationen, Bastei-Brücke 3 Nationalpark Berchtesgaden Bayern Einziger Alpen-Nationalpark Deutschlands 4 Nationalpark Harz Niedersachsen / Sachsen-Anhalt Brocken, Rewilding, Luchs-Rückkehr 5 Nationalpark Schwarzwald Baden-Württemberg Dichte Wälder, Wasserfälle 6 Nationalpark Eifel Nordrhein-Westfalen Sternenpark, dunkle Himmel 7 Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer Niedersachsen 10+ Mio. Zugvögel jährlich 8 Nationalpark Schleswig-Holst. Wattenmeer Schleswig-Holstein UNESCO-Weltnaturerbe 9 Nationalpark Bayerischer Wald Bayern Ältester Nationalpark Deutschlands 10 Nationalpark Kellerwald-Edersee Hessen Ur-Buchenwälder, Edersee

Vom Nationalpark ins Fotobuch – in wenigen Minuten

Wer einen Sonnenaufgang über den Kreidefelsen, die Bastei-Brücke im Morgenlicht oder den Königssee bei Spiegelwasser festgehalten hat, weiß: Diese Fotos gehören nicht ins digitale Archiv. Mit der Popsa App werden sie in wenigen Minuten zum persönlichen Reisefotobuch.

Die App nutzt künstliche Intelligenz, um aus einer Fotoauswahl automatisch ein harmonisches Layout zu erstellen – ohne Designkenntnisse, direkt vom Smartphone. Ob als Reise-Chronik für zuhause, als Erinnerungsgeschenk für Mitreisende oder als Dokumentation einer Wanderroute: Popsa-Fotobücher starten ab 16 Euro und werden über ein europäisches Produktionsnetzwerk in wenigen Werktagen geliefert.

Naturerlebnis auf Papier

Reisende fotografieren heute mehr denn je, aber die wenigsten Bilder verlassen je das Handy, so Liam Houghton, CEO und Mitgründer von Popsa. “Unser Ziel ist es, diese Erinnerungen wieder greifbar zu machen. Die Analyse unserer Nutzerdaten zeigt, wie stark deutsche Naturlandschaften als Fotomotive sind – das ist Inspiration und Ansporn zugleich.”

Die vollständige Studie mit ausführlichen Foto-Tipps für alle 16 Nationalparks, empfohlenen Standorten und der detaillierten Methodik ist verfügbar unter: popsa.com/perspectives/most-photographed-national-parks-germany/

Die erforderliche Popsa App ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Weitere Informationen unter www.popsa.com/de-de