Elfte Ausgabe der photo basel

Die photo basel ist die erste und einzige Fotokunstmesse der Schweiz und widmet sich ausschliesslich der Kunstfotografie. Bereits zum elften Mal bringt die Messe Galerien aus aller Welt in einem einzigartigen, authentischen Rahmen zusammen. Sie versteht sich als integrative Plattform, die alle Akteur:innen der Kunstwelt miteinander verbindet.

Die photo basel trägt aktiv zum Dialog im Bereich der Fotografie bei und macht die Kunstfotografie durch ein vielfältiges Rahmenprogramm für ein breites Publikum zugänglich. Vom 16.–21. Juni 2026 begrüsst die photo basel mehr als 40 internationale Galerien. Die photo basel freut sich sowohl wiederkehrende Galerien u.a. Bildhalle (Zürich), Dorothée Nilsson (Berlin), IBASHO (Antwerpen), Galerie Esther Woerdehoff (Paris), Galerija Fotografija (Ljubljana) als auch neue Galerien, darunter: Galerie Scena (Tokyo), Atlas (London), O-Art Project (Lima) und Galerie Bessières Art contemporain (Paris) sowie viele weitere auf der Messe begrüssen zu dürfen.

Zur Liste aller teilnehmenden Galerien.

Neben den ausgestellten Werken bietet die photo basel ein umfangreiches Rahmenprogramm, u.a. kostenlose Führungen, spezielle Parcours und Panel Talks. Die photo basel präsentiert über 450 Werke von fast 170 Künstler:innen. Dabei setzt sie auf eine grosse Vielfalt an Positionen und zeigt sowohl zeitgenössische als auch klassische fotografische Arbeiten.

Zu den Höhepunkten der Messe gehören international bekannte künstlerische Positionen, u.a.: Vivian Maier, Man Ray, André Kertész, Philipp Giegel, Marina Abramović, Imogen Cunningham sowie Susa Templin, Carlos Leal, Roger Ballen und viele weitere.

beyond photography

«beyond photography» ist eine kuratierte Auswahl künstlerischer Positionen, die das Medium der Fotografie durch verschiedene experimentelle Drucktechniken sowie den Übergang vom zweidimensionalen Bild zur dreidimensionalen Form über seine traditionellen Grenzen hinaus erweitern. Die Sektion vereint unterschiedliche Ansätze und stellt Praktiken in den Fokus, die das Medium Fotografie aktiv weiterdenken.

Susa Templin (electron libre)

Die Arbeiten von Susa Templin bewegen sich an der Schnittstelle von Fotografie, Skulptur und Installation. In ihren Werken untersucht sie Raum, Architektur und Wahrnehmung und überführt fotografische Bilder in plastische Formen. Durch Schichtung, Fragmentierung und räumliche Anordnung entstehen vielschichtige Kompositionen, die zwischen Fläche und Körper, Abbild und Objekt oszillieren. So eröffnet Susa Templin neue Perspektiven auf das Verhältnis von Bild, Material und Raum. (electron libre)

Ayo Banton (Doyle Wham)

Ayo Banton arbeitet mit Fotografie, Licht und floralen Arrangements. Seine Werke entstehen aus sorgfältig komponierten Blumenskulpturen, die er fotografisch in vielschichtige Bildwelten überführt. Dabei verbindet er kunsthistorische Bezüge mit einer zeitgenössischen fotografischen Sprache. Ayo Banton verbindet in seinen Arbeiten unterschiedliche fotografische Techniken. Neben solarisierten Prints und entwickelt er auch Verfahren, in denen er Cyanotypien mit digital erfassten Spektrogrammen pflanzlicher Signaldaten kombiniert. So entstehen Werke, die Natur, Wissenschaft und künstlerische Forschung miteinander verknüpfen.

Inka und Niclas (Dorothée Nilsson Gallery)

Die skulpturalen Arbeiten des Künstlerduos entstehen in engem Bezug zu den ausgestellten Fotografien. Von Hand geformt und in eine fotografische Emulsion getaucht, tragen sie Fragmente desselben Bildes auf ihrer Oberfläche und übersetzen Fotografie in den dreidimensionalen Raum. So untersuchen die Künstler die Materialität, Lesbarkeit und räumliche Präsenz fotografischer Bilder.

novum

«novum» vereint Werke, die erstmals öffentlich gezeigt werden – entweder eigens für die photo basel neu produziert oder bislang ungesehene Arbeiten, sei es frisch abgeschlossen oder neu entdeckt beziehungsweise wiederentdeckt. Was sie verbindet, ist ihre Premiere: Jedes Werk wird dem Publikum der photo basel zum allerersten Mal präsentiert.

annabelle’s choice

Das Magazin annabelle ist Partnerin der kommenden Ausgabe der photo basel. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wählt die Bildredaktion von annabelle eine Auswahl von Werken von Fotografinen, die aufgrund der Thematik oder Technik auf der Messe besonders hervorgehoben werden.

photo basel in conversation

photo basel präsentiert eine Reihe von Podiumsgesprächen zu unterschiedlichen Themen sowie Artist Talks mit Fotograf:innen, deren Arbeiten an der 11. Ausgabe von photo basel gezeigt werden.

Partnerschaften

Wir freuen uns sehr, die Bank Vontobel als Leading Partner der diesjährigen photo basel willkommen zu heissen. Diese Partnerschaft basiert auf der Überzeugung, dass Fotografie ein kraftvolles künstlerisches Medium ist, das Menschen zusammenführt, neue Perspektiven eröffnet und gesellschaftliche Themen in den Vordergrund rückt. Ein herzliches Dankeschön für das Vertrauen und die Zusammenarbeit! Bereits zum zweiten Mal freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit der Helvetia Versicherung, Generalagentur Basel. Ihr langjähriges Engagement für Kunst und Kultur in der Region zeigt sich auch in dieser Unterstützung. Zudem setzen wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Emil Frey Münchenstein fort. Die Fahrzeuge werden erneut unsere Gäste und VIPs während der Messe bequem durch die Stadt chauffieren.

Wir blicken voller Vorfreude auf eine inspirierende und unvergessliche photo basel!