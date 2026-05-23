Die Stuttgarter Galerie „Schacher – Raum für Kunst“ zeigt vom 18. bis 26. Juli 2026 die Ausstellung „Laurenz Theinert – Obsolescence Programmée“. Die Präsentation findet im Rahmen des „Fotosommer Stuttgart 2026“ statt und soll zugleich Ausstellung, Aktion und marktwirtschaftliches Experiment sein.

Besonderheit der Schau: Der Preis jeder ausgestellten Fotoarbeit reduziert sich täglich um zehn Prozent. Dadurch soll sichtbar werden, wann Interessenten bereit sind, ein Werk zu kaufen. Die Ausstellung trägt den Untertitel „Vom Verschwinden des Bildes und Schwinden des Wertes“.

Laurenz Theinert ist vor allem für seine Lichtinstallationen und das sogenannte „Visual Piano“ bekannt. Seine fotografischen Arbeiten beschäftigen sich mit Wahrnehmung, Licht und Materialität. Statt klassische Motive abzubilden, stehen Linien, Farbflächen und minimale Verschiebungen im Mittelpunkt.

Ausstellung verändert sich während der Laufzeit

Parallel zum sinkenden Preis verändert sich auch die Präsentation selbst. Verkauft sich ein Werk, entsteht in der dicht gehängten Ausstellung eine sichtbare Lücke. Dadurch soll ein Prozess entstehen, bei dem die vermeintlich begehrtesten Arbeiten nach und nach verschwinden.

Die Ausstellung ist täglich zwischen 14 und 19 Uhr geöffnet und auch außerhalb der Öffnungszeiten durch das Schaufenster einsehbar. Die Vernissage beginnt am Samstag, 18. Juli 2026, um 18 Uhr mit einer Einführung von Galerist Marko Schacher. Das Finale der Aktion ist für Sonntag, 26. Juli 2026, ebenfalls um 18 Uhr angekündigt.

Pressemitteilung Galerie Schacher: