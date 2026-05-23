Die Stuttgarter Galerie „Schacher – Raum für Kunst“ zeigt vom 18. bis 26. Juli 2026 die Ausstellung „Laurenz Theinert – Obsolescence Programmée“. Die Präsentation findet im Rahmen des „Fotosommer Stuttgart 2026“ statt und soll zugleich Ausstellung, Aktion und marktwirtschaftliches Experiment sein.
Besonderheit der Schau: Der Preis jeder ausgestellten Fotoarbeit reduziert sich täglich um zehn Prozent. Dadurch soll sichtbar werden, wann Interessenten bereit sind, ein Werk zu kaufen. Die Ausstellung trägt den Untertitel „Vom Verschwinden des Bildes und Schwinden des Wertes“.
Laurenz Theinert ist vor allem für seine Lichtinstallationen und das sogenannte „Visual Piano“ bekannt. Seine fotografischen Arbeiten beschäftigen sich mit Wahrnehmung, Licht und Materialität. Statt klassische Motive abzubilden, stehen Linien, Farbflächen und minimale Verschiebungen im Mittelpunkt.
Ausstellung verändert sich während der Laufzeit
Parallel zum sinkenden Preis verändert sich auch die Präsentation selbst. Verkauft sich ein Werk, entsteht in der dicht gehängten Ausstellung eine sichtbare Lücke. Dadurch soll ein Prozess entstehen, bei dem die vermeintlich begehrtesten Arbeiten nach und nach verschwinden.
Die Ausstellung ist täglich zwischen 14 und 19 Uhr geöffnet und auch außerhalb der Öffnungszeiten durch das Schaufenster einsehbar. Die Vernissage beginnt am Samstag, 18. Juli 2026, um 18 Uhr mit einer Einführung von Galerist Marko Schacher. Das Finale der Aktion ist für Sonntag, 26. Juli 2026, ebenfalls um 18 Uhr angekündigt.
Pressemitteilung Galerie Schacher:
Fotosommer-Schau „Laurenz Theinert – Obsolescence Programmée“ (19.07. – 26.07.26)
Die Stuttgarter Galerie „Schacher – Raum für Kunst“, die immer wieder fotografische Positionen zeigt, hat zum „Fotosommer Stuttgart 2026“ etwas ganz Besonderes vor: Die am Sa 18.07., 18 Uhr, mit einer Vernissage und einer Einführung von Marko Schacher startende Ausstellung „Laurenz Theinert – Obsolescence Programmée“ ist zudem eine Aktion, eine Auktion und eine Versuchsanordnung. Die „Vom Verschwinden des Bildes und Schwinden des Wertes“ untertitelte Präsentation fragt nach dem Wert der Kunst im Zeitalter des Überflusses. Die „Sprintausstellung“ läuft nur neun Tage und findet als Sidekick zur Schau „Schacher Open V: Thomas Putze – Ironman” statt. Täglich wird der Preis jeder Fotoarbeit um 10 Prozent reduziert. Der Wert der Werke wird so zu einem sichtbaren Prozess: Er pendelt sich dort ein, wo jemand bereit ist, zuzugreifen.
Dieses marktwirtschaftliche Experiment ist eng mit Theinerts künstlerischer Praxis verbunden, denn seine Fotos hinterfragen die Idee der Abbildung und zeigen, dass jedes Bild bereits eine Form von Abstraktion ist. Linien, Flächen, Überlagerungen, minimale Verschiebungen verweisen statt auf eine allgemeingültige Wahrheit auf die Bedingungen der Fotografie: Zeit, Wahrnehmung und Materialität.
Der mit seinem „Visual Piano“ international bekannte Lichtkünstler versteht auch seine Fotografien als „Malen mit Licht“. Laurenz Theinert macht sichtbar, was dem Auge oft verborgen bleibt: feine Farbverschiebungen, scheinbar neutrale Flächen, die aber voller Nuancen sind. Seine Werke fokussieren kein bestimmtes Motiv, sie erzählen keine Geschichten und bilden keine Realität ab. Es sind Bildwelten aus Licht, Farbe und Rhythmus, die eine eigentümliche Aura verströmen.
Während die nonstop durch das Galerie-Schaufenster einsehbare und täglich, auch sonntags, zwischen 14 und 19 Uhr besuchbare Präsentation von Tag zu Tag finanziell gesehen attraktiver wird, wird sie gleichzeitig visuell betrachtet unattraktiver. Aus der reizvollen „Petersburger Hängung“ werden die Highlights nach und nach verschwinden. Die fortlaufend entstehenden Lücken bezeugen die vermeintlich wertigsten Werke und erzeugen ein allgemeines Gefühl, etwas verpasst zu haben.
Galerist Marko Schacher wird den täglichen Countdown bei „9“ (Samstag, 18.07, 18 Uhr) mit einer Einführung einläuten und bei „0“ (Sonntag, 26.07.2026, 18 Uhr) mit einer Finissagen-Rede beenden. Die Zukunft der unverkauften Exponate erfahren diejenigen, die am Schluss dabei sind.
Laurenz Theinert – Obsolescence Programmée
Ausstellung/Aktion im Rahmen des „Fotosommer Stuttgart 2026“
Schacher – Raum für Kunst, Blumenstr.15/Olgaeck, Stuttgart
Vernissage/Aktions-Beginn: Sa 18.07.2026, 18 Uhr¸ Einführung: Marko Schacher
Finissage/Aktions-Finale: So 26.07.2026, 18 Uhr; Moderation: Marko Schacher
Ausstellung: 18.07. – 26.07.2026, täglich (auch sonntags) 14-19 Uhr
Weitere Infos auf www.galerie-schacher.de
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