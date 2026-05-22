Godox erweitert sein Portfolio in Deutschland um die neue EazyFlow-Serie. Die faltbaren Softboxen richten sich an professionelle Anwender, die mobile Lichtlösungen für Foto- und Videoproduktionen suchen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem schnellen Auf- und Abbau sowie dem platzsparenden Transport.
Die Softboxen verfügen über ein flaches, faltbares Design und sollen sich dadurch einfacher transportieren lassen. Laut Hersteller passen sie problemlos in Taschen oder Cases und eignen sich damit für wechselnde Einsatzorte oder beengte Produktionsumgebungen. Ein integrierter Schnellspannmechanismus soll den Aufbau innerhalb weniger Sekunden ermöglichen. Nach Angaben von Godox rastet die Konstruktion automatisch ein und lasse sich ebenso schnell wieder zusammenfalten.
Die EazyFlow-Softboxen setzen auf einen Metall-Speedring, der für Stabilität und eine längere Haltbarkeit sorgen soll. Standardmäßig kommt ein Bowens-Speedring zum Einsatz. Optional sollen sich auch Adapter für MS-, Godox-, Profoto- und Broncolor-Systeme verwenden lassen.
Für die Lichtcharakteristik kombiniert Godox eine reflektierende Innenbeschichtung mit Front- und Zwischendiffusoren. Das Licht soll dadurch gleichmäßiger verteilt werden und Hotspots reduzieren. Zusätzlich gehört ein Grid zum Lieferumfang, das eine gezieltere Lichtführung ermöglichen soll.
Die Serie umfasst mehrere Varianten, darunter rechteckige, quadratische, Strip- und Oktaboxen. Die Größen reichen von 40 × 40 cm bis zu einem Durchmesser von 150 cm.
Die Godox EazyFlow Softboxen sollen in Kürze im Fachhandel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt je nach Modell zwischen 44,99 Euro und 112,99 Euro.
Pressemitteilung Godox:
Godox EazyFlow Foldable Softbox: Kompakte Lichtformer für mobilen Einsatz
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, stellt die Godox EazyFlow Foldable Softbox vor und erweitert damit das Portfolio um besonders flache, schnell einsatzbereite Lichtformer für den professionellen Einsatz.
Die Serie richtet sich gezielt an Anwender, die hohe Lichtqualität mit maximaler Mobilität verbinden möchten. Für den Fachhandel ergibt sich daraus ein attraktives Produkt mit klarer Positionierung im wachsenden Segment der mobilen Content- und Produktionslösungen.
Effizienz und Mobilität im Fokus
Die EazyFlow Serie ist auf den mobilen Einsatz ausgelegt. Durch das ultraflache Design lassen sich die Softboxen platzsparend transportieren und problemlos in Taschen oder Cases verstauen.
Ein zentrales Merkmal ist der benutzerfreundliche Schnellmechanismus. Die Softbox öffnet sich innerhalb einer Sekunde und rastet sicher ein. Ebenso schnell lässt sie sich wieder zusammenlegen. Diese Eigenschaft reduziert die Auf- und Abbauzeit erheblich und erhöht die Einsatzflexibilität, etwa bei Events oder beengten Produktionsumgebungen.
Systemintegration und Lichtqualität
Godox setzt bei der EazyFlow Serie auf einen robusten Metallanschlussring, der eine langlebige und stabile Verbindung gewährleistet. Der serienmäßig integrierte Bowens-Speedring ermöglicht zudem den schnellen Wechsel auf optionale Speedringe für MS-, Godox-, Profoto- und Broncolor-Systeme. Dies erleichtert die Integration in bestehende Set-ups.
Die Lichtcharakteristik erfüllt professionelle Anforderungen. Eine reflektierende Innenbeschichtung in Kombination mit den mitgelieferten Front- und Zwischendiffusoren sorgt für gleichmäßiges, weiches Licht ohne Hotspots. Ergänzend ermöglicht ein mitgeliefertes Grid eine gezielte Lichtführung. Die Serie ist in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, darunter rechteckige, quadratische, Strip- und Oktavarianten mit Größen von 40×40 cm bis 150 cm Durchmesser.
Die wichtigsten Merkmale
- Ultraflaches, faltbares Design für platzsparenden Transport
- Aufbau in nur einer Sekunde dank integriertem Schnellspannmechanismus
- Robuster Metall-Speedring mit hoher Stabilität
- Kompatibel mit verschiedenen Lichtsystemen durch wechselbare Speedringe
- Gleichmäßige, weiche Lichtverteilung
Preis und Verfügbarkeit
Die neuen Godox EazyFlow Softboxen sind in Kürze im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt je nach Modell zwischen 44,99 € und 112,99 €.
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