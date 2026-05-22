Godox erweitert sein Portfolio in Deutschland um die neue EazyFlow-Serie. Die faltbaren Softboxen richten sich an professionelle Anwender, die mobile Lichtlösungen für Foto- und Videoproduktionen suchen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem schnellen Auf- und Abbau sowie dem platzsparenden Transport.

Die Softboxen verfügen über ein flaches, faltbares Design und sollen sich dadurch einfacher transportieren lassen. Laut Hersteller passen sie problemlos in Taschen oder Cases und eignen sich damit für wechselnde Einsatzorte oder beengte Produktionsumgebungen. Ein integrierter Schnellspannmechanismus soll den Aufbau innerhalb weniger Sekunden ermöglichen. Nach Angaben von Godox rastet die Konstruktion automatisch ein und lasse sich ebenso schnell wieder zusammenfalten.

Die EazyFlow-Softboxen setzen auf einen Metall-Speedring, der für Stabilität und eine längere Haltbarkeit sorgen soll. Standardmäßig kommt ein Bowens-Speedring zum Einsatz. Optional sollen sich auch Adapter für MS-, Godox-, Profoto- und Broncolor-Systeme verwenden lassen.

Für die Lichtcharakteristik kombiniert Godox eine reflektierende Innenbeschichtung mit Front- und Zwischendiffusoren. Das Licht soll dadurch gleichmäßiger verteilt werden und Hotspots reduzieren. Zusätzlich gehört ein Grid zum Lieferumfang, das eine gezieltere Lichtführung ermöglichen soll.

Die Serie umfasst mehrere Varianten, darunter rechteckige, quadratische, Strip- und Oktaboxen. Die Größen reichen von 40 × 40 cm bis zu einem Durchmesser von 150 cm.

Die Godox EazyFlow Softboxen sollen in Kürze im Fachhandel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt je nach Modell zwischen 44,99 Euro und 112,99 Euro.

Pressemitteilung Godox: