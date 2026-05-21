In Rankweil werden erstmals künstlerische Arbeiten des Fotografen Herbert Rauch gezeigt. Die Ausstellung präsentiert Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus den Werkgruppen „Steine“ und „Federn“. Parallel dazu erscheint ein Fotoband mit ausgewählten Fotografien.
Der Rankweiler Fotograf Herbert Rauch (1929–2012) dokumentierte über viele Jahre hinweg Ereignisse seiner Heimatgemeinde. Weniger bekannt sind laut Veranstaltern seine freien künstlerischen Arbeiten, die nun erstmals öffentlich gezeigt werden.
Die Ausstellung im Vereinshaus Rankweil konzentriert sich auf die Werkgruppen „Steine“ und „Federn“. Gezeigt werden Schwarz-Weiß-Fotografien, an denen Rauch nach Angaben der Veranstalter oft über lange Zeit gearbeitet habe. Dabei soll er sich intensiv mit Licht, Perspektive und Bildwirkung beschäftigt haben.
Begleitend zur Ausstellung erscheint der Fotoband „Herbert Rauch: So gesehen“. Gestaltet wurde das Buch vom Vorarlberger Grafiker René Dalpra. Der Band erscheint im 2024 gegründeten Fotobuch-Verlag Edition108.
Zusätzlich sollen limitierte Editionen und Prints angeboten werden.
Die Ausstellung findet am Freitag, 22. Mai 2026, von 14 bis 19 Uhr sowie am Samstag, 23. Mai 2026, von 12 bis 17 Uhr im Vereinshaus Rankweil in der Unteren Bahnhofstraße 10 statt.
Pressemitteilung Edition108:
Briefträger, Fotograf, Autodidakt: Ausstellung zeigt erstmals künstlerisches Schaffen von Herbert Rauch
Fotoausstellung am 22. und 23. Mai im Vereinshaus Rankweil
Rankweil, 14. Mai 2026 – Über Jahrzehnte dokumentierte der Rankweiler Herbert Rauch (1929–2012) mit seiner Kamera wichtige Ereignisse seiner Heimatgemeinde. Unbekannt und bisher unveröffentlicht sind seine künstlerischen Arbeiten. Eine Auswahl seiner beeindruckenden Schwarz-Weiß-Fotografien von Steinen und Federn ist am 22. und 23. Mai im Vereinshaus Rankweil erstmals öffentlich zu sehen. Parallel erscheint in der Editition108 ein hochwertiges Fotobuch der Arbeiten.
Herbert Rauch (1929–2012) hätte sich nicht Künstler genannt. Briefträger, Autodidakt, Perfektionist, Zweifler – das schon. Über Jahrzehnte hat er fotografiert und in der Dunkelkammer ausgearbeitet, was seinem unbestechlichen Blick standhielt. An einem Stein, einer Feder, einem Stück Treibholz konnte er sich wochen- bis jahrelang abarbeiten – am Licht, am Winkel, am Grauton. Von hundert Aufnahmen blieben oft zwei oder drei.
Ausstellung am 22. und 23. Mai
Eine Auswahl seines künstlerischen Spätwerks aus den Werkgruppen „Steine“ und „Federn“ ist am 22. und 23. Mai erstmals öffentlich in einer Fotoausstellung im Vereinshaus Rankweil zu sehen. Der Sohn des Fotografen Herbert Rauch, Johannes Rauch, hat die Bilder aus dem Besitz von Familie und Freunden zusammengetragen.
Der renommierte Vorarlberger Grafiker René Dalpra hat mit den Fotografien den hochwertigen Fotoband „Herbert Rauch: So gesehen“ gestaltet. Er erscheint in Dalpras im Jahr 2024 gegründeten Fotobuch-Verlag Edition108. Begleitend dazu werden Editionen und Prints in streng limitierten Auflagen angeboten.
Info: www.edition108.com
Factbox:
Fotoausstellung Herbert Rauch: „So gesehen“
- Freitag, 22. Mai 2026, 14 bis 19 Uhr
- Samstag, 23. Mai, 12 bis 17 Uhr
- im Vereinshaus Rankweil, Untere Bahnhofstraße 10
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