In Rankweil werden erstmals künstlerische Arbeiten des Fotografen Herbert Rauch gezeigt. Die Ausstellung präsentiert Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus den Werkgruppen „Steine“ und „Federn“. Parallel dazu erscheint ein Fotoband mit ausgewählten Fotografien.

Der Rankweiler Fotograf Herbert Rauch (1929–2012) dokumentierte über viele Jahre hinweg Ereignisse seiner Heimatgemeinde. Weniger bekannt sind laut Veranstaltern seine freien künstlerischen Arbeiten, die nun erstmals öffentlich gezeigt werden.

Die Ausstellung im Vereinshaus Rankweil konzentriert sich auf die Werkgruppen „Steine“ und „Federn“. Gezeigt werden Schwarz-Weiß-Fotografien, an denen Rauch nach Angaben der Veranstalter oft über lange Zeit gearbeitet habe. Dabei soll er sich intensiv mit Licht, Perspektive und Bildwirkung beschäftigt haben.

Begleitend zur Ausstellung erscheint der Fotoband „Herbert Rauch: So gesehen“. Gestaltet wurde das Buch vom Vorarlberger Grafiker René Dalpra. Der Band erscheint im 2024 gegründeten Fotobuch-Verlag Edition108.

Zusätzlich sollen limitierte Editionen und Prints angeboten werden.

Die Ausstellung findet am Freitag, 22. Mai 2026, von 14 bis 19 Uhr sowie am Samstag, 23. Mai 2026, von 12 bis 17 Uhr im Vereinshaus Rankweil in der Unteren Bahnhofstraße 10 statt.

Pressemitteilung Edition108: