Mit der M-Serie hat sich die deutsche Kamera-Manufaktur in Wetzlar weltweit einen Namen gemacht. Die renommierten Messsucher-Kameras erfreuen sich bei Reportage- und Dokumentarfotografen, aber auch bei Sammlern großer Beliebtheit. Leica weiß mit Design, viel Handarbeit und auch dem Image hinter dem roten Punkt zu überzeugen. Dabei richten sich die Kameras aber vor allem an Fotografen, die nicht ihr Augenmerk auf Geschwindigkeit und Feature-Umfang legen, sondern eher auf Bildqualität und bedachte Fotografie.

Mit der Leica M EV1 kommt dabei ein weiteres Modell auf den Markt, das technisch auf der Leica M11 basiert. So hat auch die M EV1 den aus der M11 bekannten Vollformat-BSI-CMOS-Sensor mit Triple-Resolution-Technologie, mit dem sich wahlweise DNG- oder JPEG-Aufnahmen mit einer Auflösung von 60, 36 und 18 Megapixel erstellen lassen.