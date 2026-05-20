WhiteWall: Petra Felgen übernimmt Führung als CEO

Gemeinsam mit Gründer und Geschäftsführer Alexander Nieswandt gestaltet sie die Zukunft des Premium-Fotolabors

Frechen, 20. Mai 2026. WhiteWall, das Premium-Fotolabor der CEWE Group, richtet seine Unternehmensführung neu aus: Petra Felgen übernimmt die Position der CEO und folgt damit auf den bisherigen Geschäftsführer Thomas Alscheid. Bereits Anfang Mai wechselte sie innerhalb der CEWE Group zu WhiteWall und wird das Unternehmen künftig gemeinsam mit Gründer und Co-Geschäftsführer Alexander Nieswandt strategisch weiterentwickeln.

Felgen bringt eine ausgeprägte internationale Perspektive mit: Vor ihrem Eintritt in die CEWE Group sammelte sie langjährige Erfahrung im internationalen Marketing. Bei CEWE verantwortete sie zuletzt als Geschäftsführerin von CEWE Ltd. UK and Republic of Ireland das Geschäft und kennt sowohl die internationalen Märkte der Gruppe als auch deren Wachstumspotenzial aus der Nähe. Diese Erfahrung soll WhiteWall gezielt zugutekommen – insbesondere beim Ausbau des internationalen Geschäfts. Nieswandt, der WhiteWall von Beginn an aufgebaut und geprägt hat, verantwortet als Gründer die Produktion – die seit jeher „State of the Art” ist. Mit gewohntem Engagement wird er die Produktion weiterführen. Zudem stellt er sein Know-how in einer beratenden Funktion innerhalb der CEWE Group zur Verfügung.

„WhiteWall verbindet das Beste aus zwei Welten: modernste, hochindustrialisierte Prozesse und handwerkliche Exzellenz – angetrieben von echtem Innovationsgeist. Gemeinsam mit Alexander Nieswandt und dem gesamten Team möchte ich genau diese Stärken nutzen, um die Marke sowohl im Heimatmarkt Deutschland als auch international weiter auszubauen”, sagt Petra Felgen, CEO von WhiteWall.

WhiteWall dankt Thomas Alscheid herzlich für sein außerordentliches Engagement und seine erfolgreiche Arbeit. Er hat das Unternehmen in den vergangenen sieben Jahren als Geschäftsführer maßgeblich geprägt und entscheidend weiterentwickelt. Thomas Alscheid bleibt der CEWE Group erhalten und wird Geschäftsführer in einer anderen Tochtergesellschaft.

Mit der neuen Führungsstruktur setzt WhiteWall auf eine stabile und zukunftsorientierte Weiterentwicklung. „Wir freuen uns, dass wir innerhalb der Gruppe eine so überzeugende Lösung gefunden haben. Mit Petra Felgen gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit für WhiteWall, die die Branche und die CEWE Group bestens kennt”, so Vorstandsvorsitzender Thomas Mehls zum Wechsel der Geschäftsführung.