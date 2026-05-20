Das RAW Photo Festival Worpswede findet 2026 zum zehnten Mal statt. Unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ soll die Jubiläumsausgabe an die Anfänge des Festivals anknüpfen. Geplant sind mehrere Ausstellungen sowie ein Begleitprogramm mit Gesprächen und digitalen Angeboten.
Das RAW Photo Festival Worpswede soll vom 3. Oktober bis 1. November 2026 stattfinden. Zum Jubiläum wollen die Veranstalter auf das Konzept der ersten Ausgabe aus dem Jahr 2016 zurückgreifen. Die bisherige Zusammenarbeit mit den Worpsweder Museen wird dafür ausgesetzt.
Die Ausstellungen sollen auf drei kleinere Orte verteilt werden: die Galerie Altes Rathaus, die Marcusheide und das Philine-Vogeler-Haus. Nach Angaben der Veranstalter steht die Ausgabe 2026 unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“, das sowohl organisatorisch als auch inhaltlich aufgegriffen werden soll.
In der Galerie Altes Rathaus ist die Ausstellung „Lieblingsstücke“ geplant. Dort sollen Arbeiten aus früheren RAW-Ausstellungen der Jahre 2016 bis 2023 gezeigt werden. Die Auswahl versteht sich laut Festival als Rückblick auf die bisherige Entwicklung der Veranstaltung.
Die Marcusheide soll Schauplatz der Open-Air-Ausstellung „Zeichen des Wandels“ werden. Vorgesehen sind acht nationale und internationale Positionen, die sich mit Klimawandel und Nachhaltigkeit beschäftigen.
Im Philine-Vogeler-Haus ist außerdem die Sonderausstellung „Fotokunst zum Blättern“ geplant. Diese entsteht laut Veranstalter in Kooperation mit dem PhotoBookMuseum Köln und soll Arbeiten aus zehn Jahren „Dummy Award“ präsentieren. Der Wettbewerb zählt nach Angaben der Beteiligten zu den bekannten internationalen Fotobuchwettbewerben.
Begleitend zu den Ausstellungen sind verschiedene Veranstaltungsformate vorgesehen. Geplant sind unter anderem Artist Talks, Führungen sowie regelmäßige Gesprächsrunden mit Beteiligten früherer Festivaljahrgänge.
Zusätzlich soll es digitale Angebote geben, die über Smartphone, Tablet oder Computer abrufbar sind. Diese Inhalte sollen den Ausstellungsbesuch ergänzen und auch Interessierten offenstehen, die nicht vor Ort teilnehmen können. Weitere Informationen: https://raw-photofestival.de/de/
Pressemitteilung RAW Projektbüro gemeinnützige UG:
ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT
10 Jahre RAW Photo Festival Worpswed
RAW – diese drei Buchstaben bezeichnen in der Fotografie nicht nur das Dateiformat, in dem die Rohdaten einer digitalen Aufnahme abgespeichert werden. RAW ist vielmehr das Worpsweder Festival für aktuelle Fotokunst und Dokumentarfotografie, das vom 3. Oktober bis 1. November 2026 unter dem Motto »Zurück in die Zukunft« sein 10-jähriges Jubiläum feiern wird.
DER AUSSTELUNGSPARCOURS
Zum 10-jährigen Jubiläum wird RAW die Kooperation mit den Worpsweder Museen aussetzen und unter dem Motto ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT zu seinen Anfängen zurückkehren. Wie bei der ersten Ausgabe im Jahr 2016 findet RAW 2026 als vierwöchiges Festival im Herbst statt und beschränkt sich auf kleine, aber feine Ausstellungsorte: die Galerie Altes Rathaus, die Marcusheide und das Philine-Vogeler-Haus.
Das Leitmotiv »Zurück in die Zukunft« bezieht sich nicht nur auf das organisatorische Konzept von RAW 2026, sondern auch auf die inhaltliche Ausrichtung der Ausstellungen:
ZURÜCK präsentieren wir in der Galerie Altes Rathaus. Unter dem Titel »Lieblingsstücke« werden dort Arbeiten aus den Ausstellungen der Jahre 2016 bis 2023 gezeigt.
ZUKUNFT findet als Open-Air-Ausstellung auf der Marcusheide statt. Dort präsentieren wir acht (inter)nationale Positionen zu den Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit. Titel der Ausstellung: »Zeichen des Wandels«.
Die Sonderausstellung FOTOKUNST ZUM BLÄTTERN präsentiert im Philine-Vogeler-Haus in Kooperation mit dem PhotoBookMuseum Köln ein »Best of« aus 10 Jahren Dummy Award, einem der wichtigsten Fotobuchwettbewerbe weltweit.
DAS VERMITTLUNGSPROGRAMM
Begleitende Veranstaltungen werden Gelegenheiten zu Diskurs und Austausch mit den Beteiligten bieten. Als Formate sind Artist Talks, Führungen und wöchentliche Gesprächsrunden mit Beteiligten der Festivaljahre 2016 bis 2026 geplant. Neben Präsenzveranstaltungen wird es auch digitale Angebote geben, die den Ausstellungsbesuch vertiefen und während des Festivalzeitraums über Handy, Tablet oder Computer abrufbar sind – vor Ort, von unterwegs oder auch von zu Hause aus. Also nicht nur für Besucherinnen und Besucher, sondern auch für alle, denen der Ausstellungsbesuch nicht möglich ist.
Aktuelle Kommentare