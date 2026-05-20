Das RAW Photo Festival Worpswede findet 2026 zum zehnten Mal statt. Unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ soll die Jubiläumsausgabe an die Anfänge des Festivals anknüpfen. Geplant sind mehrere Ausstellungen sowie ein Begleitprogramm mit Gesprächen und digitalen Angeboten.

Das RAW Photo Festival Worpswede soll vom 3. Oktober bis 1. November 2026 stattfinden. Zum Jubiläum wollen die Veranstalter auf das Konzept der ersten Ausgabe aus dem Jahr 2016 zurückgreifen. Die bisherige Zusammenarbeit mit den Worpsweder Museen wird dafür ausgesetzt.

Die Ausstellungen sollen auf drei kleinere Orte verteilt werden: die Galerie Altes Rathaus, die Marcusheide und das Philine-Vogeler-Haus. Nach Angaben der Veranstalter steht die Ausgabe 2026 unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“, das sowohl organisatorisch als auch inhaltlich aufgegriffen werden soll.

In der Galerie Altes Rathaus ist die Ausstellung „Lieblingsstücke“ geplant. Dort sollen Arbeiten aus früheren RAW-Ausstellungen der Jahre 2016 bis 2023 gezeigt werden. Die Auswahl versteht sich laut Festival als Rückblick auf die bisherige Entwicklung der Veranstaltung.

Die Marcusheide soll Schauplatz der Open-Air-Ausstellung „Zeichen des Wandels“ werden. Vorgesehen sind acht nationale und internationale Positionen, die sich mit Klimawandel und Nachhaltigkeit beschäftigen.

Im Philine-Vogeler-Haus ist außerdem die Sonderausstellung „Fotokunst zum Blättern“ geplant. Diese entsteht laut Veranstalter in Kooperation mit dem PhotoBookMuseum Köln und soll Arbeiten aus zehn Jahren „Dummy Award“ präsentieren. Der Wettbewerb zählt nach Angaben der Beteiligten zu den bekannten internationalen Fotobuchwettbewerben.

Begleitend zu den Ausstellungen sind verschiedene Veranstaltungsformate vorgesehen. Geplant sind unter anderem Artist Talks, Führungen sowie regelmäßige Gesprächsrunden mit Beteiligten früherer Festivaljahrgänge.

Zusätzlich soll es digitale Angebote geben, die über Smartphone, Tablet oder Computer abrufbar sind. Diese Inhalte sollen den Ausstellungsbesuch ergänzen und auch Interessierten offenstehen, die nicht vor Ort teilnehmen können. Weitere Informationen: https://raw-photofestival.de/de/

Pressemitteilung RAW Projektbüro gemeinnützige UG: