Five Monkeys Group relauncht Fotomagazin mit klarem Fokus auf Fotokultur, Bildpräsentation sowie Test & Technik

München, Mai 2026 – Die Five Monkeys Group positioniert eines ihrer traditionsreichen Fotomagazine neu: Aus FOTO HITS wird FOTOnow!. Mit der Ausgabe 6/26, die ab dem 18. Mai am Kiosk liegt, erscheint der Titel unter neuem Namen, in neuem Design und mit überarbeitetem inhaltlichen Konzept.

Der Relaunch verschiebt die Gewichte: Fotokultur, anspruchsvolle Bildstrecken und Analogfotografie bekommen deutlich mehr Raum – Foto-Produkte und Tests bleiben dabei feste Säulen des Magazins. Bereits das neue Cover der Ausgabe 06/2026 unterstreicht die inhaltliche Neuausrichtung: Fotografie wird nicht allein als Technik verstanden, sondern als kulturelle Ausdrucksform und visuelles Erlebnis.

„Mit FOTOnow! geben wir dem Titel eine klar erkennbare Identität im Imaging-Markt”, sagt Myriam Karsch, Gesellschafterin und Sprecherin der Geschäftsführung der Five Monkeys Group. „Wir sehen ein wachsendes Bedürfnis nach glaubwürdiger Fotokultur und nach Inhalten, die Fotografie einordnen, statt sie nur zu konsumieren.”

Inhaltlich setzt die Redaktion noch stärker auf kuratierte Bildwelten, journalistische Exzellenz und unabhängige Produkttests. Ein eigener Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenspiel von digitaler und analoger Fotografie – ein Feld, das in den vergangenen Jahren spürbar an Relevanz gewonnen hat.

„Fotografie ist heute kreativer, technischer und vielseitiger denn je”, sagt Florian Schuster, Geschäftsführer Publishing der Five Monkeys Group und Herausgeber von FOTOnow!. „Deshalb braucht es ein Magazin, das den gesamten Bilder-Workflow abbildet, von der Inspiration bis zur Präsentation”.

„Wir beobachten seit Jahren eine Sehnsucht nach Entschleunigung, Authentizität und bewusstem Arbeiten mit Bildern”, ergänzt Benjamin Lorenz, Director Publishing & Brands der Five Monkeys Group. „Genau hier setzt FOTOnow! an.”

Chefredakteur Dirk Hartmann beschreibt die Neuausrichtung als Rückbesinnung auf die emotionale Kraft starker Bilder in einer zunehmend digitalen Welt – verbunden mit dem bisherigen Anspruch an fundierte Tests und praxisnahe Technikberichte.

Mit dem Relaunch baut die Five Monkeys Group ihre Position im Imaging- und Publishing-Umfeld weiter aus und entwickelt FOTOnow! langfristig als moderne Plattform für Fotografie, Bildkultur und kreative Inspiration.