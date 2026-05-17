Insta360 erweitert sein Zubehörangebot für Motorradfahrer um ein neues Bundle rund um die Insta360 GO 3S. Das Set kombiniert die kompakte Actioncam mit einer speziellen Helmhalterung für Aufnahmen aus der Fahrerperspektive. Die Positionierung im Helm soll stabilere Bilder und weniger Windgeräusche ermöglichen.

Mit dem neuen GO 3S Helmintegrierten Motorrad-POV-Bundle richtet sich Insta360 an Motorradfahrer, die Fahrvideos aus der eigenen Sicht aufnehmen möchten. Kern des Sets ist die 39 Gramm leichte Insta360 GO 3S in der Variante mit 128 GB Speicher.

Zum Lieferumfang gehören neben der Kamera eine helmintegrierte POV-Halterung, ein Mikrofon-Windschutz, ein Magnet-Anhänger, ein Easy Clip sowie eine Drehhalterung. Laut Hersteller wurde die Helmhalterung für unterschiedliche Passformen entwickelt und soll flexible Kamera-Winkel ermöglichen.

Das Insta360 GO 3S Helmintegrierte Motorrad-POV-Bundle ist für 349 Euro erhältlich.

Pressemitteilung Insta360: