Insta360 erweitert sein Zubehörangebot für Motorradfahrer um ein neues Bundle rund um die Insta360 GO 3S. Das Set kombiniert die kompakte Actioncam mit einer speziellen Helmhalterung für Aufnahmen aus der Fahrerperspektive. Die Positionierung im Helm soll stabilere Bilder und weniger Windgeräusche ermöglichen.
Mit dem neuen GO 3S Helmintegrierten Motorrad-POV-Bundle richtet sich Insta360 an Motorradfahrer, die Fahrvideos aus der eigenen Sicht aufnehmen möchten. Kern des Sets ist die 39 Gramm leichte Insta360 GO 3S in der Variante mit 128 GB Speicher.
Zum Lieferumfang gehören neben der Kamera eine helmintegrierte POV-Halterung, ein Mikrofon-Windschutz, ein Magnet-Anhänger, ein Easy Clip sowie eine Drehhalterung. Laut Hersteller wurde die Helmhalterung für unterschiedliche Passformen entwickelt und soll flexible Kamera-Winkel ermöglichen.
Das Insta360 GO 3S Helmintegrierte Motorrad-POV-Bundle ist für 349 Euro erhältlich.
Pressemitteilung Insta360:
Insta360 bringt das GO 3S Helmintegrierte Motorrad-POV-Bundle für immersive First-Person-Aufnahmen beim Motorradfahren auf den Markt
Die spezielle Geschenkbox kombiniert die winzige GO 3S mit helmintegriertem Zubehör für authentische Fahrerperspektiven und klareren Sound
Insta360 hat heute das Insta360 GO 3S Helmintegrierte Motorrad-POV-Bundle vorgestellt – ein neues Kit, mit dem du eine echte Ego-Perspektive beim Motorradfahren aufnehmen kannst, ganz ohne sperriges Setup. Das Bundle kombiniert die Insta360 GO 3S mit speziell entwickeltem Zubehör für stabile Aufnahmen direkt aus dem Helm.
Als Team Insta360 Botschafter ist der siebenfache MotoGP-Weltmeister Marc Márquez auf der Verpackung dieser Sonderedition zu sehen. Gleichzeitig nutzt er genau dieses helmintegrierte Setup regelmäßig selbst, um seine Fahrmomente festzuhalten und zu teilen. Das System basiert auf einer besonders flachen Helm-Konfiguration, die beim Fahren nicht stört.
“Mit diesem Bundle gelingt die helmintegierte POV-Perspektive, die ich so liebe, ganz einfach. Es bietet eine saubere, immersive Möglichkeit, Fahrten genauso zu teilen, wie sie sich auf dem Motorrad anfühlen”, sagt Marc Márquez.
Die Platzierung der Kamera im Helm richtet den Bildausschnitt automatisch entlang der Blickrichtung des Fahrers aus und erzeugt so eine realistischere Perspektive als klassische Außenmontagen. Gleichzeitig reduziert die Positionierung im Helm Windgeräusche, bewahrt einen klareren Motorsound und vermittelt eine authentische Fahrtatmosphäre, besonders in Kombination mit dem mitgelieferten Mikrofon-Windschutz.
Bundle-Highlights
- Sonderedition-Geschenkbox: Das rennstrecken-inspirierte Verpackungsdesign wurde speziell für Motorradfans entworfen.
- Vereinfachtes helminternes Setup: Enthält die Helmintegrierte POV-Halterung, die für optimale Helm-Passform und flexible Winkelanpassung entwickelt wurde.
- Klarerer Sound während der Fahrt: Inklusive Mikrofon-Windschutz, um Windgeräusche zu reduzieren.
- Ultrakompakte GO 3S: Das 39 g leichte, daumengroße Gehäuse bleibt im Helm unauffällig.
- Unverzichtbar und sofort einsatzbereit: Enthält das wichtigste GO 3S Zubehör für den flexiblen Einsatz im Alltag.
Das ist im Lieferumfang enthalten
Das Bundle beinhaltet die Insta360 GO 3S Schwarz (128 GB), einen Magnet-Anhänger, einen Easy Clip, eine Drehhalterung, eine Helmintegrierte POV-Halterung und einen Mikrofon-Windschutz.
GO 3S Features für Motorrad-Creator
Neben der helmintegrierten Perspektive bietet die GO 3S 4K Bildqualität und zahlreiche Tools zur einfachen Content-Erstellung, die perfekt auf Motorradfahrer zugeschnitten sind:
- Ultraklare 4K Videos: Scharfe Details und flüssige Aufnahmen, selbst bei rasanten Szenen.
- FlowState-Stabilisierung und 360°-Horizontsperre: Sorgen für ruhige Aufnahmen und einen stabilen Horizont trotz Stößen und Erschütterungen.
- Zwei eingebaute Mikrofone: Nehmen Motor- und Umgebungsgeräusche dank Positionierung im Helm klarer und mit weniger Windrauschen auf.
- Action Pod mit 2,2″ Flip-Touchscreen: Live-Vorschau, Fernsteuerung und schnelle Einstellungsänderungen, ohne die Kamera aus dem Helm nehmen zu müssen.
- Längere Aufnahmezeit: Bis zu 140 Minuten in Kombination mit dem Action Pod (ca. 38 Minuten nur mit der Kamera).
- Motion ND: Füge in der Insta360 App mit nur einem Fingertipp filmreife Bewegungsunschärfe hinzu, ganz ohne ND-Filter.
- Daten-Dashboard-Overlay: Füge Geschwindigkeit, Entfernung und Höhe über die Insta360 App hinzu oder blende Daten von Garmin, COROS und der Apple Watch ein.
- KI-Bearbeitung per Insta360 App: Erkennt automatisch Highlights, fügt Musik hinzu und erstellt schnell ein fertiges, teilbares Video.
Verfügbarkeit
Das Insta360 GO 3S Helmintegrierte Motorrad-POV-Bundle wird ab dem 28. April 2026 weltweit zum Preis von 349 € erhältlich sein.
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