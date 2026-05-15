Der weissraum in Eltville am Rhein zeigt ab Mitte Mai die Ausstellung „Between Shelter and Sky“. Arbeiten der südafrikanischen Künstlerin Elodie Burls treffen dabei auf Fotografien von Petra van Husen. Die Ausstellung beschäftigt sich mit Übergängen, Bewegung und dem Verhältnis von Mensch und Natur.

Der weissraum in Eltville am Rhein kündigt für den 17. Mai 2026 die Vernissage der Ausstellung „Between Shelter and Sky“ an. Zwischen 11 und 13 Uhr sollen Besucherinnen und Besucher Gelegenheit haben, mit den beiden Künstlerinnen ins Gespräch zu kommen.

Gezeigt werden Malereien von Elodie Burls sowie Fotografien von Petra van Husen. Beide Positionen beschäftigen sich mit Übergängen und Zwischenräumen, die Verbindungen statt Abgrenzungen sichtbar machen sollen.

Die Ausstellung läuft bis zum 14. August 2026 in den Räumen des weissraums in der Rosengasse 15 in Eltville.

Elodie Burls zeigt Arbeiten erstmals in Europa

Elodie Burls lebt und arbeitet in Grabouw in Südafrika. Laut Veranstalter war sie in diesem Jahr erstmals auf der Cape Town Art Fair vertreten. Die Präsentation im weissraum soll ihre erste Ausstellung in Europa sein.

In ihren Arbeiten setzt Burls auf stark verdünnte Tinte und große Mengen Wasser. Dadurch treffen hydrophobe Farben auf fließende Pigmente, wodurch sich wechselnde Strukturen und transparente Schichten bilden. Die Werke thematisieren das Verhältnis zwischen Schutzräumen und Natur sowie den Übergang zwischen Innen- und Außenwelt.

Begleitend zur Ausstellung sind ein Artist Walk und ein Workshop geplant.

Fotografien aus dem Grand Central Terminal

Petra van Husen zeigt unter anderem die Arbeit „grand central. saturday 9.42 am“. Das Motiv entstand an einem regnerischen Samstagvormittag im Grand Central Terminal in New York.

Durch Mehrfachbelichtungen verdichten sich Bewegungen von Passanten zu überlagerten Bildschichten. Die Fotografie soll dadurch Zeit und Dynamik sichtbar machen. Laut weissraum entsteht so eine Verbindung zu den Arbeiten von Burls, bei denen fließende Farben und offene Bildstrukturen im Mittelpunkt stehen.

Van Husen lebt und arbeitet in Eltville am Rhein. Sie studierte an der Prager Fotoschule in Linz und gründete den weissraum im vergangenen Jahr.

Atelier für Fotografie in der Altstadt

Der WEISSRAUM Atelier für Fotografie versteht sich als Ort für Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen rund um Fotografie. Die Räume befinden sich in der Altstadt von Eltville am Rhein und sind donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Termine sollen nach Vereinbarung möglich sein.