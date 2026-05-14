Lexar erweitert seine Professional-SILVER-PLUS-Serie um eine neue microSDXC-UHS-I-Karte mit 2 TB Speicherplatz. Die Speicherkarte richtet sich unter anderem an Nutzer von Drohnen, Action-Kameras und mobilen Gaming-Geräten. Laut Hersteller soll das Modell hohe Übertragungsraten für 4K-Aufnahmen und große Datenmengen bieten.
Die Karte basiert auf dem UHS-I-Standard und soll sich laut Hersteller insbesondere für hochauflösende Videoaufnahmen, Serienbilder und mobile Spiele eignen. Nach Angaben von Lexar ist die Karte auch für aktuelle DJI-Drohnen empfehlenswert. Darüber hinaus nennt der Hersteller Kompatibilität mit Geräten von Insta360, GoPro sowie Handhelds wie Nintendo Switch und Steam Deck.
Die neue Speicherkarte soll Lesegeschwindigkeiten von bis zu 255 MB/s sowie Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 180 MB/s erreichen. Laut Lexar sei das Modell damit die derzeit schnellste 2-TB-microSD-Karte auf Basis des UHS-I-Standards. Die maximale Geschwindigkeit soll allerdings nur in Verbindung mit dem separat erhältlichen Kartenleser Lexar RW360 erreichbar sein.
Die V30-zertifizierte Karte unterstützt laut Hersteller Videoaufnahmen in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Zudem soll sie Serienbildaufnahmen ohne Bildausfälle ermöglichen.
Neben dem neuen 2-TB-Modell bietet Lexar die SILVER-PLUS-Serie weiterhin in den Größen 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB an. Die 1-TB-Version soll Übertragungsraten von bis zu 205 MB/s beim Lesen und 150 MB/s beim Schreiben erreichen.
Für kleinere Kapazitäten zwischen 64 GB und 1 TB empfiehlt Lexar den Kartenleser RW310. Die 2-TB-Version ist dagegen für den Einsatz mit dem RW360 ausgelegt.
Die Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC UHS-I-Karte ist in mehreren Speichervarianten ab 21,99 Euro erhältlich. Einen Preis für das neue 2-TB-Modell hat Lexar bislang noch nicht genannt.
Pressemitteilung Lexar:
Lexar erweitert die SILVER PLUS-Serie um eine neue 2-TB-microSDXC-UHS-I-Karte
Die neueste microSD basiert auf der erfolgreichen SILVER PLUS Serie und wird auch von DJI empfohlen. Die neue Version bietet dank höherer Kapazität und Geschwindigkeit mehr Einsatzmöglichkeiten für DJI-Modelle.
München, 20.04.2026 / Lexar, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, erweitert seine beliebte Lexar Professional SILVER PLUS-Reihe. Mit der Einführung der 2-TB-microSDXC-UHS-I-Karte wird Nutzern eine neue, leistungsstarke Option mit höherer Kapazität geboten.
Die neue microSD-Karte baut auf dem Erfolg der SILVER PLUS-Reihe auf und wird auch von DJI empfohlenen. Die neue 2-TB-Variante bietet Kreativschaffenden mehr Flexibilität durch eine zusätzliche Kapazitätsoption für unterschiedliche Anforderungen – von gelegentlichen Aufnahmen bis hin zu professionellen Arbeitsabläufen. Das neue 2-TB-Modell vereint Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit und bietet die schnellsten Lesegeschwindigkeiten seiner Klasse – mit einer um bis zu 245 Prozent höheren Leistung im Vergleich zu Standard-UHS-I-microSD-Karten.
Da viele technische Geräte zunehmend schnellen Flash-Speicher voraussetzen hat Lexar bei der neuesten 2-TB-Version der SILVER PLUS-Reihe den Fokus auf die Geschwindigkeit gelegt. Als branchenweit schnellste 2-TB-UHS-I-microSD-Karte liefert sie Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 255 MB/s* beziehungsweise 180 MB/s. Diese Leistung ermöglicht nahtlose Full-HD- und 4K-Videoaufnahmen und sorgt bei Videoaufnahmen und Gaming für ein flüssiges, unterbrechungsfreies Erlebnis. Lexar arbeitet weiterhin eng mit führenden Geräteherstellern zusammen, um die Leistung weiter zu verbessern und erweiterte Speicheroptionen anzubieten.
Die Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC™ UHS-I-Karte bietet skalierbare Speicheroptionen für DJI-Anwender und Kreativschaffende, die hochauflösende Aufnahmegeräte nutzen. Die 1-TB-Version bietet Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 205 MB/s beziehungsweise 150 MB/s, während die Modelle mit geringeren Kapazitäten – wie die 64-GB-Version – Lesegeschwindigkeiten von bis zu 205 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s bieten. In Kombination mit den Lexar Kartenlesegeräten RW360 (für 2 TB) und RW310 (für 64 GB bis 1 TB) können Nutzer die hohen Lesegeschwindigkeiten voll ausschöpfen und so die Übertragungszeiten für große Dateien deutlich verkürzen.
Die Karte mit der Klassifizierung V30 wurde speziell entwickelt, um Serienaufnahmen ohne Bildausfälle zu unterstützen und ruckelfreie Videoaufnahmen mit bis zu 4K bei 60 FPS Ultra HD zu ermöglichen.
Mit einer Kapazität von bis zu 2 TB bietet die SILVER PLUS Karte schnellen, zuverlässigen und langlebigen Speicher, wodurch sie sich ideal für Drohnen, Action-Kameras, Handheld-Konsolen sowie eine Vielzahl anderer mobiler Geräte eignet. Als von DJI offiziell empfohlene microSD-Karte eignet sie sich ideal für aktuelle DJI-Modelle. Zudem ist die microSD-Karte kompatibel mit den beliebten Modellen von Insta360, GoPro, Nintendo Switch und Steam Deck. Mit einer Kapazität von bis zu 2 TB können Nutzer die größten Spieletitel herunterladen, hochaufgelöste 4K-Aufnahmen machen und ganze Bibliotheken von Serienbildern schnell und mühelos speichern.
Die SILVER PLUS microSD-Karte ist nach IPX7 wasserdicht zertifiziert und so konstruiert, dass sie den Anforderungen des Alltags standhält. Sie ist zudem äußerst resistent, temperaturbeständig, röntgensicher, vibrationsfest, magnetfeldbeständig, stoßfest und sturzsicher, sodass Nutzer sie ohne Bedenken überallhin mitnehmen können. Das Lexar Recovery Tool, das unter lexar.com zum Download bereitsteht, hilft bei der Wiederherstellung versehentlich gelöschter Dateien. Die Karte verfügt zudem über eine eingeschränkte lebenslange Garantie für zusätzliche Sicherheit.
Preis und Verfügbarkeit
Die Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC UHS-I-Karte ist neben der neuen 2-TB-Version auch in den Kapazitäten 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB ab einer UVP von 21,99 EUR bei Amazon erhältlich.
*Basierend auf internen Tests. Maximale Lesegeschwindigkeit von 255 MB/s in Kombination mit dem RW360-Kartenlesegerät (separat erhältlich).
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