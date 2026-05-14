Lexar erweitert seine Professional-SILVER-PLUS-Serie um eine neue microSDXC-UHS-I-Karte mit 2 TB Speicherplatz. Die Speicherkarte richtet sich unter anderem an Nutzer von Drohnen, Action-Kameras und mobilen Gaming-Geräten. Laut Hersteller soll das Modell hohe Übertragungsraten für 4K-Aufnahmen und große Datenmengen bieten.

Die Karte basiert auf dem UHS-I-Standard und soll sich laut Hersteller insbesondere für hochauflösende Videoaufnahmen, Serienbilder und mobile Spiele eignen. Nach Angaben von Lexar ist die Karte auch für aktuelle DJI-Drohnen empfehlenswert. Darüber hinaus nennt der Hersteller Kompatibilität mit Geräten von Insta360, GoPro sowie Handhelds wie Nintendo Switch und Steam Deck.

Die neue Speicherkarte soll Lesegeschwindigkeiten von bis zu 255 MB/s sowie Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 180 MB/s erreichen. Laut Lexar sei das Modell damit die derzeit schnellste 2-TB-microSD-Karte auf Basis des UHS-I-Standards. Die maximale Geschwindigkeit soll allerdings nur in Verbindung mit dem separat erhältlichen Kartenleser Lexar RW360 erreichbar sein.

Die V30-zertifizierte Karte unterstützt laut Hersteller Videoaufnahmen in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Zudem soll sie Serienbildaufnahmen ohne Bildausfälle ermöglichen.

Neben dem neuen 2-TB-Modell bietet Lexar die SILVER-PLUS-Serie weiterhin in den Größen 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB an. Die 1-TB-Version soll Übertragungsraten von bis zu 205 MB/s beim Lesen und 150 MB/s beim Schreiben erreichen.

Für kleinere Kapazitäten zwischen 64 GB und 1 TB empfiehlt Lexar den Kartenleser RW310. Die 2-TB-Version ist dagegen für den Einsatz mit dem RW360 ausgelegt.

Die Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC UHS-I-Karte ist in mehreren Speichervarianten ab 21,99 Euro erhältlich. Einen Preis für das neue 2-TB-Modell hat Lexar bislang noch nicht genannt.

Pressemitteilung Lexar: