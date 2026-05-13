Mit dem Sony FE 100-400 mm F4.5 GM OSS erweitert der Hersteller seine Objektivreihe für spiegellose Vollformatkameras mit E-Mount. Das Modell deckt einen Brennweitenbereich von 100 bis 400 mm ab und bietet eine konstante Lichtstärke von F4.5 über den gesamten Zoombereich.
Nach Angaben von Sony soll das Objektiv insbesondere bei Tier-, Vogel- und Sportaufnahmen Vorteile bieten. Durch die Kombination aus hoher Reichweite und vergleichsweise kompakter Bauweise soll sich das Modell auch für längere Einsätze aus der Hand eignen.
Sony setzt beim FE 100-400 mm F4.5 GM OSS auf mehrere Speziallinsen zur Korrektur optischer Fehler. Zum Aufbau gehören unter anderem ED-XA-, XA-, Super-ED- und ED-Elemente. Laut Hersteller sollen dadurch chromatische und sphärische Aberrationen reduziert und eine hohe Schärfe bis in die Bildränder erreicht werden.
Die Nano-AR-Vergütung II soll Reflexionen und Streulicht minimieren. Für Hintergrundunschärfen kommt eine kreisförmige Blende mit elf Lamellen zum Einsatz. Optional lässt sich das Objektiv zudem mit Telekonvertern kombinieren. Dadurch sind laut Sony Brennweiten von bis zu 800 mm beziehungsweise 1.200 mm im APS-C-Modus möglich.
Das Sony FE 100-400 mm F4.5 GM OSS soll ab Juni 2026 erhältlich sein und kostet laut UVP 4.999 Euro.
Pressemitteilung Sony:
Sony stellt das FE 100 – 400 mm F4.5 GM OSS G Master vor
Super-Telezoom mit konstanter Blende von F4.5, bis zu dreimal schnellerem Autofokus und herausragender Mobilität
Berlin. Sony stellt das FE 100-400 mm F4.5 GM OSS vor, das neueste Modell seiner Flaggschiff-Objektivserie G Master für Vollformat-Alpha-Kameras mit E-Mount. Mit einem Brennweitenbereich von 100-400 mm und einer konstanten Blende von F4.5 bietet das Objektiv die für die G Master-Serie charakteristische außergewöhnliche Auflösung und ein hochwertiges Bokeh sowie einen hochpräzisen Autofokus (AF), der bis zu etwa dreimal schneller ist als beim FE 100-400 mm F4.5-5.6 GM OSS. Mit einem Gewicht von ca. 1.840 g und einer internen Zoomkonstruktion bietet es dank seiner stabilen Gewichtsverteilung eine hohe Mobilität beim Fotografieren. Das FE 100-400 mm F4.5 GM OSS bietet Fotografierenden in den Bereichen Tier-, Vogel- und Sportfotografie sowie Fotojournalismus die Geschwindigkeit, Reichweite und Bildqualität, um entscheidende Momente in jeder Umgebung einzufangen und ihre kreativen Möglichkeiten zu erweitern.
Yoshioka Naoto, Leiter Marketing, Imaging, Products and Solutions bei Sony Europe, sagt:
„Unsere Fotografierenden wünschen sich eine Super-Tele-Reichweite mit G-Master-Optikqualität in einem Gehäuse, das leicht genug ist, um den ganzen Tag aus der Hand zu fotografieren. Das FE 100-400 mm F4.5 GM OSS bietet eine konstante Blende von F4.5 einen deutlich schnelleren Autofokus und eine Bauweise, die mit den Instinkten des Anwenders Schritt hält, egal ob beim Verfolgen eines Vogels im Flug oder beim Arbeiten am Spielfeldrand bei einem Meisterschaftsspiel“.
Wichtigste Merkmale des FE 100-400 mm F4.5 GM OSS G Master:
Kompromisslose G Master-Optik
- Gibt feine Details über den gesamten Zoombereich von 100-400 mm wieder, selbst bei voller Blendenöffnung von F4.5
- Das optische Design umfasst neu entwickelte ED-XA-Glaselemente (Extra-low Dispersion, extrem asphärisch), XA-Glaselemente (extrem asphärisch), zwei Super-ED-Glaselemente (Extra-low Dispersion) sowie drei ED-Glaselemente, wodurch verschiedene Aberrationen – darunter chromatische und sphärische Aberrationen – wirksam unterdrückt werden, um über den gesamten Zoombereich hinweg eine außergewöhnliche Schärfe von der Bildmitte bis zum Bildrand zu erzielen
- Die Nano-AR-Vergütung II reduziert Geisterbilder und Streulicht und sorgt so für kontrastreiche Ergebnisse bei Gegenlicht
- Die 11-blättrige kreisförmige Blende mit präziser Kontrolle der sphärischen Aberration erzeugt das charakteristische G Master-Bokeh
- Die konstante maximale Blendenöffnung von F4.5 verhindert Belichtungsverschiebungen beim Zoomen
- Kompatibel mit optionalen Telekonvertern für Brennweiten bis zu 800 mm oder 1.200 mm im APS-C-Modus
Autofokus, der mit der Action Schritt hält
- Vier speziell optimierte XD (Extreme Dynamic) Linearmotoren, ein schwimmender Fokusmechanismus und die neuesten AF-Algorithmen sorgen für bis zu dreimal schnellere AF-Geschwindigkeiten mit einer um ca. 50 % verbesserten Motivverfolgung
- Vollständig kompatibel mit der Serienbildfunktion der Alpha 9 III mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde mit AF/AE-Tracking
Leichte Bauweise, außergewöhnliche Mobilität
- Durch die Kombination des neuesten optischen Designs, der Mechanik mit leichten und dennoch robusten Gehäusekomponenten aus Magnesiumlegierung sowie hocheffizienten XD-Linearmotoren mit hoher Schubkraft erreicht das Objektiv ein leichtes und robustes Gehäuse mit einem Gewicht von ca.
1.840 g.
- Das Innenzoom-Design sorgt für eine konstante Länge und einen stabilen Schwerpunkt über den gesamten Zoombereich hinweg und ermöglicht so präzise Bildausschnittanpassungen ohne Verschiebung des Gleichgewichts.
Professionelle Steuerung und Zuverlässigkeit
- Die integrierte Stabilisierung unterstützt den Active-Modus und koordiniert die interne Stabilisierungssteuerung bei kompatiblen Kameragehäusen.
- Unterstützt die Breathing-Compensation des Kameragehäuses und korrigiert Bildwinkelverschiebungen bei Fokusanpassungen während der Videoaufnahme
- Vier Fokus-Hold-Tasten und ein dedizierter Funktionsring für intuitive, personalisierte Bedienung im Einsatz
- Staub- und feuchtigkeitsbeständiges Design mit Fluor-Beschichtung der Frontlinse sorgt für zuverlässige Leistung unter schwierigen Bedingungen
Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit:
Das FE 100-400 mm F4.5 GM OSS wird ab Juni 2026 für einen UVP von 4.999 € erhältlich sein.
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