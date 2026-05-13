Mit dem Sony FE 100-400 mm F4.5 GM OSS erweitert der Hersteller seine Objektivreihe für spiegellose Vollformatkameras mit E-Mount. Das Modell deckt einen Brennweitenbereich von 100 bis 400 mm ab und bietet eine konstante Lichtstärke von F4.5 über den gesamten Zoombereich.

Nach Angaben von Sony soll das Objektiv insbesondere bei Tier-, Vogel- und Sportaufnahmen Vorteile bieten. Durch die Kombination aus hoher Reichweite und vergleichsweise kompakter Bauweise soll sich das Modell auch für längere Einsätze aus der Hand eignen.

Sony setzt beim FE 100-400 mm F4.5 GM OSS auf mehrere Speziallinsen zur Korrektur optischer Fehler. Zum Aufbau gehören unter anderem ED-XA-, XA-, Super-ED- und ED-Elemente. Laut Hersteller sollen dadurch chromatische und sphärische Aberrationen reduziert und eine hohe Schärfe bis in die Bildränder erreicht werden.

Die Nano-AR-Vergütung II soll Reflexionen und Streulicht minimieren. Für Hintergrundunschärfen kommt eine kreisförmige Blende mit elf Lamellen zum Einsatz. Optional lässt sich das Objektiv zudem mit Telekonvertern kombinieren. Dadurch sind laut Sony Brennweiten von bis zu 800 mm beziehungsweise 1.200 mm im APS-C-Modus möglich.

Das Sony FE 100-400 mm F4.5 GM OSS soll ab Juni 2026 erhältlich sein und kostet laut UVP 4.999 Euro.

Pressemitteilung Sony: