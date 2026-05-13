Mit der Sony Alpha 7R VI präsentiert der Hersteller die sechste Generation seiner hochauflösenden Vollformatkameras. Das Modell kombiniert einen rückseitig belichteten Exmor-RS-CMOS-Sensor mit rund 66,8 Megapixeln mit dem neuen Bildprozessor BIONZ XR2.

Die Alpha 7R VI richtet sich laut Sony nicht nur an Landschafts- und Studiofotografen, sondern auch an Sport- und Wildlife-Fotografie. Der neue Prozessor soll eine rund 5,6-mal schnellere Sensorauslesung im Vergleich zum Vorgänger ermöglichen.

Der OLED-Sucher löst mit rund 9,44 Millionen Bildpunkten auf und unterstützt den DCI-P3-Farbraum sowie 10-Bit-HDR. Die maximale Helligkeit soll laut Sony etwa dreimal höher ausfallen als bei bisherigen Modellen.

Auch bei Videoaufnahmen will die Alpha 7R VI auf professionelle Anwender abzielen. Die Kamera unterstützt 8K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde sowie 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Ein überarbeitetes Kühlsystem soll dabei längere Aufnahmezeiten ermöglichen.

Parallel zur Kamera kündigt Sony den XLR-A4-Audioadapter an. Dieser unterstützt digitale Audioaufnahmen mit bis zu vier Kanälen und soll mit kompatiblen Kameras Aufnahmen in 32-Bit-Float ermöglichen.

Die Sony Alpha 7R VI soll ab Juni 2026 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 5.099 Euro. Für den XLR-A4 nennt Sony einen Preis von 749 Euro.

Pressemitteilung Sony: