Mit der Sony Alpha 7R VI präsentiert der Hersteller die sechste Generation seiner hochauflösenden Vollformatkameras. Das Modell kombiniert einen rückseitig belichteten Exmor-RS-CMOS-Sensor mit rund 66,8 Megapixeln mit dem neuen Bildprozessor BIONZ XR2.
Die Alpha 7R VI richtet sich laut Sony nicht nur an Landschafts- und Studiofotografen, sondern auch an Sport- und Wildlife-Fotografie. Der neue Prozessor soll eine rund 5,6-mal schnellere Sensorauslesung im Vergleich zum Vorgänger ermöglichen.
Der OLED-Sucher löst mit rund 9,44 Millionen Bildpunkten auf und unterstützt den DCI-P3-Farbraum sowie 10-Bit-HDR. Die maximale Helligkeit soll laut Sony etwa dreimal höher ausfallen als bei bisherigen Modellen.
Auch bei Videoaufnahmen will die Alpha 7R VI auf professionelle Anwender abzielen. Die Kamera unterstützt 8K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde sowie 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Ein überarbeitetes Kühlsystem soll dabei längere Aufnahmezeiten ermöglichen.
Parallel zur Kamera kündigt Sony den XLR-A4-Audioadapter an. Dieser unterstützt digitale Audioaufnahmen mit bis zu vier Kanälen und soll mit kompatiblen Kameras Aufnahmen in 32-Bit-Float ermöglichen.
Die Sony Alpha 7R VI soll ab Juni 2026 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 5.099 Euro. Für den XLR-A4 nennt Sony einen Preis von 749 Euro.
Pressemitteilung Sony:
Sony treibt die hochauflösende Fotografie mit der Alpha 7R VI voran
66,8-Megapixel Vollformat spiegellose Wechselobjektivkamera mit der höchsten Auflösung und Serienbildleistung der Alpha-Serie
Berlin. Sony stellt heute die Alpha 7R VI vor, die sechste Generation seiner gefeierten Alpha 7R-Serie. Aufbauend auf der Tradition der Serie hinsichtlich führender Auflösung kombiniert diese spiegellose Vollformatkamera einen rückseitig belichteten, fully-stacked Exmor RS CMOS-Sensor mit ca. 66,8 effektiven Megapixeln mit dem neuen BIONZ XR2-Bildprozessor. Das Ergebnis: außergewöhnliche Auflösung, präzise Farbwiedergabe und zuverlässige Leistung bei Motiven, die von Menschen in Bewegung über Wildtiere bis hin zu weitläufigen Landschaften reichen.
Sony stellt außerdem den XLR-A4 XLR-Adapter vor, der die Audiofunktionen der Kamera für professionelle Produktionen erweitert, einschließlich 32-Bit-Float-Aufnahmen2.
„Die Alpha 7R-Serie steht für Bildqualität, auf die man sich auf dem Bildschirm, im Druck und unter den anspruchsvollsten Bedingungen verlassen kann. Die Alpha 7R VI geht noch einen Schritt weiter und bietet die Geschwindigkeit, Intelligenz, Akkulaufzeit und Sucherqualität, die sich unsere Kreativen gewünscht haben. Jede Entscheidung stärkt das, was diese Serie am besten kann, und sorgt dafür, dass sie noch mehr leistet für die Menschen, die auf sie setzen“,
sagte Yoshioka Naoto, Leiter Marketing, Imaging, Products and Solutions bei Sony Europe.
Wichtigste Merkmale der Alpha 7R VI:
Erweiterte hochauflösende Aufnahmen
- 66,8 MP (ca., effektiv) Vollformat-Exmor-RS-Sensor, Full-Stacked-Technologie, bis zu 16 Blendenstufen3 Dynamikumfang und reduziertem Rauschen im mittleren Empfindlichkeitsbereich
- Präzise 5-Achsen-Bildstabilisierung mit bis zu 8,5 Blendenstufen in der Bildmitte und 7,0 Blendenstufen am Bildrand4
- Automatischer Weißabgleich auf Basis von Sensoren für sichtbares Licht und Infrarot (IR) sowie einer auf Deep Learning basierenden Beleuchtungserkennung für stabile, natürliche Farben in schattigen Umgebungen oder Innenräumen
Intelligenz in jedem Bild dank schneller und präziser Serienaufnahmen
- BIONZ XR2-Prozessor mit integrierter KI-Verarbeitungseinheit und einer etwa 5,6-mal schnelleren Sensorauslesung als beim Vorgängermodell5, ermöglicht blackout-freie Serienaufnahmen mit bis zu ca. 30 Bildern pro Sekunde6 und liefert bis zu 60 AF/AE-Berechnungen pro Sekunde mit AF/AE-Tracking
- Echtzeit-Erkennungs-AF+ (Plus) nutzt eine skelettbasierte Analyse von Körperhaltung und Bewegung, um eine präzise und stabile Fokussierung auch bei schnellen Motiven sicherzustellen – insbesondere bei Sport und in dynamischen Aufnahmesituationen.
Entwickelt für professionelle Anforderungen
- Der neue Hochleistungsakku NP-SA100 (2670 mAh) ermöglicht bis zu 710 Aufnahmen über den LCD-Monitor oder 600 über den Sucher (CIPA-Standard) und reduziert so den Batteriewechsel bei längeren Aufnahmen7
- OLED-Sucher mit ca. 9,44 Millionen Bildpunkten, einem Farbraum entsprechend DCI-P3 und 10-Bit-HDR – die maximale Helligkeit ist etwa dreimal höher als bei herkömmlichen Modellen5 für klare Sichtbarkeit in hellen Umgebungen
- Effektives Wärmemanagement ermöglicht unterbrechungsfreie 8K-Videoaufnahmen von bis zu 120 Minuten8
- Zwei USB-Typ-C-Anschlüsse für gleichzeitiges Laden und Datenübertragung; beleuchtete Tasten auf der Rückseite für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen
- Magnesiumlegierung für ein leichtes und robustes Gehäuse; 4-Achsen-LCD-Monitor mit mehreren Betrachtungswinkeln für flexible Aufnahmewinkel; das Moduswahlrad „Memory Recall“ verknüpft Aufnahmeeinstellungen mit anpassbaren Tasten9
- Unterstützt Sonys „Camera Authenticity Solution“, einschließlich des C2PA-Standards, wodurch überprüft werden kann, ob Fotos und Videos tatsächlich mit einer Kamera aufgenommen wurden (und nicht durch KI generiert sind)
Professionelles Video
- 8K-30p-Aufnahme mit 8,2K- -Oversampling10 sowie Vollbild-4K-60p- und 120p-Aufnahme ohne Bildverschnitt11
- Dual-Gain-Aufnahme, eine Premiere in der Alpha-Serie12, optimiert die Sensorleistung, um Rauschen zu reduzieren, ohne dass Details in den Schatten verloren gehen, und sorgt so für sanfte Abstufungen und einen großen Belichtungsspielraum
- Die überarbeitete kamerainterne Stabilisierung erweitert den Kompensationsbereich in Rollrichtung um das Zweifache5; der Dynamic Active Mode13 sorgt für flüssige und ruhige Handaufnahmen
- Interne 32-Bit-Float-Audioaufnahme in der Kamera in Verbindung mit dem XLR-A4-XLR-Adapter, wodurch Feinjustierungen vor Ort entfallen14
Wichtigste Merkmale des XLR-A4 XLR-Adapters
- Unterstützt die digitale Audioaufnahme in der Kamera mit bis zu 4 Kanälen; XLR-Mikrofone wie das ECM-778 (bis zu 2 Kanäle) und schließt 3,5-mm-Stereo-Miniklinkenmikrofone (2-Kanal-Stereo) über den Multi-Interface-Schuh (MI) an
- Zwei AD-Wandler digitalisieren Mikrofonsignale über einen weiten Dynamikbereich und erfassen leise Umgebungsgeräusche bis hin zu lauten Action-Szenen mit hoher Klarheit2
- Nimmt digitales Audio mit bis zu 96 kHz, 32 Bit Float, 4 Kanälen auf kompatiblen Kameras auf2 und nutzt dabei die Qualität von High-End-XLR-Mikrofonen voll aus. Das 32-Bit-Float-Format macht eine feine Verstärkungseinstellung vor Ort überflüssig und reduziert so das Risiko von Audioverzerrungen erheblich14
- Das im Vergleich zum XLR-K3M flachere Design und die verstärkte Gehäusestruktur ermöglichen stabile Aufnahmen in allen Aufnahmesituationen
- Das mitgelieferte Audio-Verlängerungskabel für den Blitzschuh ermöglicht eine Platzierung in einer Entfernung von bis zu ca. 60 cm von der Kamera; die seitliche Verlegung minimiert Störungen durch Rigs und Zubehör
- Kompatibel mit USB Audio Class 2.0; fungiert als 96-kHz-24-Bit-2-Kanal-Audio-Interface, wenn an einen PC angeschlossen, für Audioüberwachung und -bearbeitung vor Ort
Optionales Zubehör für die Alpha 7R VI (separat erhältlich)
- Wiederaufladbarer Akku NP-SA100 – Hochleistungsakku mit InfoLITHIUM-Funktionalität, der etwa das 1,3-Fache der Leistungskapazität des Akkus der Z-Serie NP-FZ100 bietet. Integriert sich in das Energiemanagement der Kamera, um die Laufzeit und das thermische Verhalten zu optimieren. Mit integrierter Akkuverschleißanzeige in der Kamera. UVP: 119 EUR
- Vertikalgriff VG-C6 – Ergonomischer Griff für komfortables Aufnehmen im Hoch- oder Querformat, der Platz für bis zu zwei Hochleistungsakkus der SA-Serie bietet. Staub- und feuchtigkeitsbeständige Konstruktion, entspricht dem Kameragehäuse. UVP: 449 EUR
- Akkuladegerät BC-SAD1 – Spezielles Ladegerät für den SA-Akku NP-SA100. Mit einer USB-Power-Delivery-Quelle von 45 W oder mehr15 lädt es zwei Akkus gleichzeitig in ca. 115 Minuten oder einen Akku in ca. 55 Minuten auf 80 % und in ca. 85 Minuten vollständig auf. Während des Ladevorgangs wird der Verschleißzustand des Akkus übersichtlich angezeigt. UVP: 149 EUR
- DC-Koppler DC-C2 – Liefert stabile Dauerstromversorgung über eine externe USB-Power-Delivery-Quelle mit 100 W oder mehr und ein USB-C®-zu-USB-C-Kabel15 UVP: 149 EUR
Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit:
Die Alpha 7R VI (ILCE-7RM6), spiegellose Digitalkamera mit Wechselobjektiv wird ab Juni 2026 zu einem UVP von 5.099,00 EUR erhältlich sein.
XLR-A4, XLR-Adapter, UVP: 749,00 EUR
Aktuelle Kommentare