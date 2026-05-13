VACUUM mini tripod base: Unverzichtbar für beeindruckende Smartphone-Aufnahmen

Hannover, 29. April 2025 – Das Smartphone hat die Fotografie grundlegend verändert und ist heute die meistgenutzte Kamera weltweit: Fast zwei Billionen Fotos entstehen jährlich, über 94 Prozent davon mit dem Handy. Besonders bei jungen Nutzern spielen Selfies eine zentrale Rolle – jedes dritte Foto von 18- bis 24-Jährigen ist ein Selfie. Entsprechend zählt die Qualität der Frontkamera mittlerweile zu den wichtigsten Kaufkriterien, neben Zoom, Nachtmodus und Videoauflösung. Für alle, die mehr aus ihren Smartphone-Fotos herausholen möchten, bietet die VACUUM mini tripod base von FIDLOCK (www.fidlock.com) die ideale Lösung. Die flexible Smartphone-Halterung vereint Selfie-Stick und Mini-Stativ in einem kompakten System. Die Kombination aus magnetisch-mechanischer Verbindung und zusätzlicher Vakuumkraft sorgt für sicheren Halt bei maximaler Flexibilität – für starke Aufnahmen in jeder Situation.

Smartphone: Die Kamera für jeden Moment

Seit es die Smartphone-Fotografie gibt, ist die Zahl der Aufnahmen weltweit rasant gestiegen: Aktuell entstehen über zwei Billionen Fotos jährlich – mehr als 94 Prozent davon mit dem Smartphone (Tendenz steigend). Der Grund liegt auf der Hand: Das Gerät ist immer griffbereit, liefert überzeugende Bildqualität und ermöglicht das sofortige Teilen in sozialen Netzwerken wie beispielsweise Instagram oder TikTok. Im Durchschnitt befinden sich rund 1.900 Fotos auf einem Smartphone, etwa ein Drittel davon sind bei jungen Leuten Selfies. Entsprechend ist für viele Smartphone-Nutzer die Qualität der Frontkamera heute ein entscheidendes Kaufkriterium – oft wichtiger als klassische Foto- und Videofunktionen.

VACUUM mini tripod base – sicherer Halt bei intuitivem HandlingFormularbeginn

Ob Selfies, Urlaubsfotos oder kurze Videosequenzen – für überzeugende Ergebnisse braucht es oft Zubehör, welches Stabilität und Flexibilität vereint. Die VACUUM mini tripod base von FIDLOCK ist Smartphone-Halterung mit Selfie-Stick und Mini-Stativ in einem durchdachten System. Dabei nutzt es die zwei unsichtbaren Kräfte von Magneten und Vakuum, um sicheren Halt bei gleichzeitig maximaler Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.

Ist das Smartphone einmal mit einem universellen Klebe-Patch mit integrierter Geometrie ausgestattet, kann es an der VACUUM mini tripod base befestigt werden. Dazu nur das Smartphone an den VACUUM-Kopf des Tripods halten: Durch die magnetische Anziehungskraft rastet es automatisch ein und lässt sich montierte um 360 Grad in die gewünschte Position drehen. Das Smartphone-Display bleibt frei und kann jederzeit mit einer Hand bedient werden. Eine Kugelrastung verhindert ein ungewolltes Verdrehen. Zum Lösen des Smartphones drückt man mit einer Hand einen kleinen Hebel an der Seite des VACUUM-Kopfes – schon löst sich das Vakuum sekundenschnell und unkompliziert lösen.

VACUUM mini tripod base – klein im Packmaß, groß im Einsatz

Die drei Füße der robusten VACUUM mini tripod base lassen sich vollständig zusammenklappen, sodass sie als sicherer und bequemer Kameragriff für Fotos und Videos aus dem Handgelenk genutzt werden kann. Durch den ausziehbaren Teleskoparm lässt sich das Mini-Stativ um 12 cm auf insgesamt 33,5 cm verlängern und somit als praktischer Selfie-Stick auf Tagesausflügen, Reisen & Co. einsetzen. Mit einem Gewicht von nur 138 g und einer zusammengeklappten Packlänge von 21,5 cm passt dieses Gadget in jede Jacken- und Hosentasche. Damit ist die flexible VACUUM mini tripod base die ideale Begleitung für alle, die mit ihrem Smartphone jederzeit beeindruckende Fotos und Videos aufnehmen möchten.

Preis und Verfügbarkeit

Die VACUUM mini tripod base ist im ausgesuchten Fachhandel sowie unter www.fidlock.com für 34,99 Euro (UVP) erhältlich.