Canon erweitert sein RF-Portfolio um das Canon RF 20–50mm F4 L IS USM PZ. Das Vollformat-Objektiv kombiniert einen integrierten Power-Zoom mit einem Brennweitenbereich von 20 bis 50 Millimetern und richtet sich vor allem an hybride Foto- und Videoanwendungen. Zusammen mit der neuen EOS R6 V soll es Content Creator ansprechen.

Zoom-Objektiv für Foto und Video

Mit dem Canon RF 20–50mm F4 L IS USM PZ präsentiert der Hersteller erstmals ein RF-Vollformatobjektiv der L-Serie mit integriertem Power-Zoom. Das Modell wurde laut Canon speziell für hybride Anwendungen entwickelt, bei denen sowohl Video- als auch Fotoaufnahmen im Mittelpunkt stehen.

Der Zoomring kann als Servo-Zoom für gleichmäßige Fahrten bei Videoaufnahmen genutzt werden. Zusätzlich steht eine Zoom-by-Wire-Funktion zur Verfügung, die eine manuelle Anpassung der Brennweite ermöglicht.

Konstante Lichtstärke und kompakte Bauweise

Das Objektiv deckt einen Brennweitenbereich von 20 bis 50 Millimetern bei durchgehender Blende f/4 ab. Damit soll sich das Objektiv unter anderem für Vlogging, Innenaufnahmen und Weitwinkelmotive eignen, ohne dass ein Objektivwechsel notwendig wird.

Mit einem Gewicht von 420 Gramm fällt das Modell vergleichsweise kompakt aus. Die optische Bildstabilisierung soll bis zu sechs Belichtungsstufen ausgleichen können. In Kombination mit einer kamerainternen Stabilisierung gibt Canon einen Wert von bis zu acht Stufen an.

Fokus auf Bildqualität und Autofokus

Die für die L-Serie typische Bildqualität wird durch UD-Linsenelemente sowie Air Sphere Coating (ASC) erzielt, so Canon. Außerdem soll das Fokus-Breathing optisch reduziert worden sein, damit sich der Bildausschnitt bei Fokuswechseln möglichst wenig verändert.

Der Nano-USM-Autofokus soll schnell und leise arbeiten und laut Canon auch bei kurzen Aufnahmeabständen von bis zu 0,24 Metern präzise fokussieren.

Bedienelemente direkt am Objektiv

Für die Bedienung integriert Canon mehrere Steuerelemente direkt am Gehäuse. Dazu zählen eine frei belegbare Funktionstaste, ein separater Steuerring und ein manueller Fokusring.

Das RF 20–50mm F4 L IS USM PZ wurde gemeinsam mit der neuen Canon EOS R6 V vorgestellt. Beide Produkte sollen auf die Anforderungen moderner Content-Produktion ausgelegt sein.

Die Canon EOS R6 V kostet 2.499 Euro. Das Canon RF 20–50mm F4 L IS USM PZ wird für 1.499 Euro angeboten. Beide Produkte sollen ab dem 24. Juni 2026 erhältlich sein. Das Bundle aus Kamera und Objektiv kostet 3.699 Euro.