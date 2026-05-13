Canon erweitert seine EOS-V-Serie um die EOS R6 V. Die spiegellose Vollformatkamera richtet sich vor allem an Solo-Creator und hybride Produktionen mit Foto- und Videoeinsatz. Zu den Merkmalen zählen 7K-RAW-Video, interne Bildstabilisierung und Funktionen für Social-Media-Formate.

Kompakte Vollformatkamera für Video und Foto

Mit der EOS R6 V bringt Canon ein neues Modell der EOS-V-Serie auf den Markt. Das Gehäuse wiegt 688 Gramm und verfügt über einen ergonomischen Griff sowie 12 frei belegbare Tasten. Die Kamera ist vor allem für mobile Produktionen und handgeführte Aufnahmen ausgelegt.

Die EOS R6 V unterstützt Videoaufnahmen in 7K RAW mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Oversampeltes 4K-Material ist mit bis zu 60p möglich, Zeitlupenaufnahmen sollen in 4K mit bis zu 120p ohne Crop gelingen. Zusätzlich bietet die Kamera 2K-Aufnahmen mit bis zu 180p.

Bildstabilisierung und Autofokus

Für stabilisierte Aufnahmen setzt Canon auf eine kamerainterne 5-Achsen-Bildstabilisierung. Diese soll Verwacklungen um bis zu 7,5 Belichtungsstufen ausgleichen und sowohl bei Video- als auch bei Fotoaufnahmen für ruhigere Ergebnisse sorgen.

Beim Autofokus kommt der Dual Pixel CMOS AF II zum Einsatz. Nach Angaben von Canon erkennt das System Menschen, Tiere und Fahrzeuge automatisch. Eine Augen- und Personenpriorisierung soll dabei helfen, Motive auch in Bewegung zuverlässig im Fokus zu halten.

Funktionen für Social Media und lange Aufnahmen

Die EOS R6 V unterstützt Open-Gate-Aufnahmen. Dadurch lassen sich verschiedene Bildformate aus einem Clip zuschneiden, etwa für horizontale oder vertikale Veröffentlichungen.

Zur Ausstattung gehören außerdem ein dreh- und schwenkbares Display, ein zusätzlicher Aufnahmebutton an der Vorderseite sowie eine vertikale Benutzeroberfläche für Social-Media-Inhalte. Ein Zoomhebel unterstützt kompatible Objektive wie das Canon RF 20-50mm F4L IS USM PZ.

Für längere Aufnahmen integriert Canon eine aktive Kühlung. Hinzu kommen Dual-Karten-Aufzeichnung und Vierkanal-Audio. Über USB-C lässt sich die Kamera zudem als Webcam mit bis zu 4K 60p verwenden.

Serienbilder mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde

Neben Videofunktionen bietet die EOS R6 V auch Fotofunktionen mit einem Fokus auf Geschwindigkeit. Die Kamera nimmt Fotos mit 32,5 Megapixeln auf und erreicht laut Hersteller bis zu 40 Bilder pro Sekunde mit elektronischem Verschluss. Die Funktion Pre-Continuous Shooting soll Bilder bereits vor dem vollständigen Auslösen erfassen.

Zwischen Foto- und Videomodus kann direkt über einen separaten Schalter gewechselt werden.

Preise und Verfügbarkeit

Die Canon EOS R6 V kostet 2.499 Euro. Das Objektiv Canon RF 20-50mm F4L IS USM PZ wird für 1.499 Euro angeboten. Beide Produkte sollen ab dem 24. Juni 2026 erhältlich sein. Das Bundle aus Kamera und Objektiv kostet 3.699 Euro.