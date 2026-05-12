CEWE hat den Start des CEWE Photo Award 2027 angekündigt. Unter dem Motto „Our world is beautiful“ können Amateur- und Profifotografen ihre Bilder in zehn Kategorien einreichen. Neu ist die Kategorie „Die Welt in Abstrakt“, die kreative und experimentelle Bildideen in den Fokus rücken soll.

Neue Kategorie für abstrakte Fotografie

Mit dem CEWE Photo Award 2027 startet CEWE die siebte Ausgabe seines internationalen Fotowettbewerbs. Teilnehmende können ihre Bilder vom 6. Mai 2026 bis zum 31. Mai 2027 einreichen. Der Wettbewerb steht unter dem Motto „Our world is beautiful“.

Neu hinzugekommen ist die Kategorie „Die Welt in Abstrakt“. Laut CEWE sollen dabei Fotografien ausgezeichnet werden, die mit Licht, Farben, Perspektiven oder Bewegungen experimentieren. Die Bilder müssen kamerabasiert entstehen, während Collagen oder KI-generierte Inhalte ausgeschlossen sind.

Neben der neuen Kategorie stehen weiterhin die Themenfelder „Architektur“, „Close-Up & Makrofotografie“, „Landschaften“, „Menschen“, „Nature & Wildlife“, „Reise & Kultur“, „Sport & Action“, „Street Fotografie“ und „Tiere“ zur Auswahl. Ergänzt wird der Wettbewerb durch den Young Talent Award.

Internationale Jury mit bekannten Fotografen

Die Jury wird erneut von der britischen Konzertfotografin Christie Goodwin (Bild oben) geleitet. Sie arbeitet unter anderem mit Künstlern wie Taylor Swift, Ed Sheeran und Katy Perry zusammen. Ihre Fotografien erscheinen regelmäßig in internationalen Medien wie Rolling Stone, The Washington Post oder The New York Times.

Erstmals gehört auch der Fotograf Jimmy Nelson zur Jury. Nelson ist vor allem für großformatige Porträts kultureller Gemeinschaften bekannt. Zu seinen bekanntesten Projekten zählen die Bildbände „Before They Pass Away“ und „Homage to Humanity“.

Weitere Jurymitglieder sind unter anderem die Abenteuerfotografin und Vulkanologin Ulla Lohmann, der österreichische Fotograf Lois Lammerhuber sowie Naturfotograf JC Pieri. Auch Thomas Mehls, Vorstandsvorsitzender der CEWE Group, ist Teil der Jury.

Preise und Fotoreisen angekündigt

Nach Angaben von CEWE werden insgesamt 1.000 Preise im Gesamtwert von mehr als 250.000 Euro vergeben. Der Hauptpreis umfasst eine Fotoreise und einen privaten Workshop mit Christie Goodwin.

Auch der Young Talent Award soll um zusätzliche Erlebnisse erweitert werden. Vorgesehen sind eine Fotoreise sowie ein individuelles Coaching mit Ulla Lohmann.

Jetzt mitmachen und Fotos hochladen. www.cewephotoaward.de