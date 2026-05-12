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C6i Carbon Heritage: Rollei würdigt 200 Jahre Fotografie
Limitierte Spezialedition mit besonderem Heritage-Finish
Zwei Jahrhunderte Fotografie. 2026 – ein Jubiläum zum Feiern.
Anlässlich dieses bedeutsamen Moments präsentiert Rollei das C6i Carbon Heritage –
ein Reisestativ, das moderne Carbon-Konstruktion mit einer visuellen Hommage
an die fotografische Tradition verbindet.
Licht, Leidenschaft, Legende – 200 Jahre Fotografie
1826 zwang ein Mann das Licht, stillzustehen. Die Fotografie war geboren. Seitdem hat die Fotografie die Welt verändert – und Rollei ist seit über 100 Jahren ein Teil dieser Geschichte. Im Rollei-Blog findest du die ganze Reise: von Niépce bis heute.
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