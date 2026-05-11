Nikon Deutschland hat eine neue Sommeraktion für Kameras, Objektive und Ferngläser angekündigt. Käufer ausgewählter Produkte erhalten laut Hersteller Sofort-Rabatte zwischen 30 und 1.000 Euro. Die Aktion läuft bis Ende Juli 2026.

Nikon Deutschland hat eine neue Sofort-Rabatt-Aktion für ausgewählte Produkte angekündigt. Nach Angaben des Herstellers erhalten Käufer je nach Produkt einen Preisnachlass zwischen 30 und 1.000 Euro. Der Rabatt soll direkt beim Kauf abgezogen werden, ohne dass eine Registrierung oder das Einreichen von Belegen erforderlich sei.

Die Aktion läuft vom 30. April bis zum 27. Juli 2026. Teilnahmeberechtigt sind Produkte, die bei teilnehmenden Händlern gekauft und von Nikon Deutschland vertrieben werden. Pro Kunde gilt die Aktion laut Nikon für maximal zwei Kameras oder Kamerakits, drei Objektive sowie drei Sport-Optics-Produkte.

Eine vollständige Liste aller Aktionsprodukte sowie die Bedingungen zur Teilnahme stellt Nikon online bereit.

Beim Kauf einer Nikon-Kamera können Nutzer zusätzlich ein kostenloses Online-Tutorial erhalten. Dafür müsse die Kamera nach Angaben des Herstellers auf der Plattform My Nikon registriert werden. Die Registrierung erfolgt über die Nikon-Webseite.

Für NIKKOR-Objektive bietet Nikon weiterhin eine optionale Garantieverlängerung an. Käufer können die einjährige Garantie laut Hersteller um weitere vier Jahre erweitern. Voraussetzung dafür sei eine Registrierung innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf.

Pressemitteilung Nikon: