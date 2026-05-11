Nikon Deutschland hat eine neue Sommeraktion für Kameras, Objektive und Ferngläser angekündigt. Käufer ausgewählter Produkte erhalten laut Hersteller Sofort-Rabatte zwischen 30 und 1.000 Euro. Die Aktion läuft bis Ende Juli 2026.
Nikon Deutschland hat eine neue Sofort-Rabatt-Aktion für ausgewählte Produkte angekündigt. Nach Angaben des Herstellers erhalten Käufer je nach Produkt einen Preisnachlass zwischen 30 und 1.000 Euro. Der Rabatt soll direkt beim Kauf abgezogen werden, ohne dass eine Registrierung oder das Einreichen von Belegen erforderlich sei.
Die Aktion läuft vom 30. April bis zum 27. Juli 2026. Teilnahmeberechtigt sind Produkte, die bei teilnehmenden Händlern gekauft und von Nikon Deutschland vertrieben werden. Pro Kunde gilt die Aktion laut Nikon für maximal zwei Kameras oder Kamerakits, drei Objektive sowie drei Sport-Optics-Produkte.
Eine vollständige Liste aller Aktionsprodukte sowie die Bedingungen zur Teilnahme stellt Nikon online bereit.
Beim Kauf einer Nikon-Kamera können Nutzer zusätzlich ein kostenloses Online-Tutorial erhalten. Dafür müsse die Kamera nach Angaben des Herstellers auf der Plattform My Nikon registriert werden. Die Registrierung erfolgt über die Nikon-Webseite.
Für NIKKOR-Objektive bietet Nikon weiterhin eine optionale Garantieverlängerung an. Käufer können die einjährige Garantie laut Hersteller um weitere vier Jahre erweitern. Voraussetzung dafür sei eine Registrierung innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf.
Pressemitteilung Nikon:
Sparen mit Nikon – Start der großen Sommer-Sofort-Rabatt-Aktion
Düsseldorf, 30. April 2026 – Sparen mit Nikon beim Kauf der Lieblingsausrüstung: Foto-Fans, Kamera-Enthusiast:innen und Videofilmer:innen aufgepasst! Nikon Deutschland startet auch in diesem Jahr mit einer großangelegten Sofort-Rabatt-Aktion in den Sommer. Käufer:innen ausgewählter Aktionsprodukte erhalten einen Sofort-Rabatt von 30 € bis zu 1.000 €. Auch bei dieser Aktion gilt erneut: Keine Registrierung. Kein Einreichen von Kaufbelegen. Der Rabatt wird direkt beim Kauf verrechnet.
Der Aktionszeitraum gilt vom 30.04.2026 – 27.07.2026 und bezieht sich auf den Kauf von maximal zwei Aktions-Kameras/Kamerakits, drei Aktions-Objektiven und drei Aktions-Sport-Optics-Produkten je Kunde. Nur die bei teilnehmenden Händlern erworbenen Produkte, vertrieben durch Nikon Deutschland, sind aktionsberechtigt. Eine nachträgliche Auszahlung des Rabattes ist nicht möglich.
Die Aktion umfasst die spiegellosen Vollformat-Systemkameras Nikon Z9, Z8, Z7II, Z6II, Z6III, Z5, Z5II, Zf, die DX-Format-Kameras Nikon Zfc und Z30 sowie 37 NIKKOR-Z-Objektive. Auch die Ferngläser der Modellreihen PROSTAFF P3, MONARCH M5 und STABILIZED sind Bestandteil der Aktion.
Eine genaue Liste der aktionsberechtigten Produkte sowie die ausführlichen Aktionsbedingungen finden sich unter https://www.nikon.de/de_DE/promotions/instantsavings.
Käufer:innen einer Nikon-Kamera können sich zudem nach wie vor ein kostenloses Online-Tutorial ihrer Wahl sichern. Dazu muss die neue Kamera lediglich auf https://www.mynikon.de/de/promotions/online-tutorials registriert werden.
5 Jahre Objektiv-Garantie
Als zusätzliches Qualitätsversprechen bietet Nikon den Käufer:innen von NIKKOR-Objektiven in Deutschland weiterhin die Möglichkeit, die einjährige Garantie um weitere 4 Jahre zu verlängern. Zur Aktivierung der Zusatz-Garantie ist eine Registrierung durch den/die Käufer:in innerhalb von 90 Tagen ab dem Kaufdatum unter www.mynikon.de/garantie erforderlich. Hier finden sich auch alle weiteren Informationen und die ausführlichen Aktionsbedingungen.
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