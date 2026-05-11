Die Imaging-Branche blickt in dieser Woche gleichermaßen nach vorn und zurück: Sony und TSMC planen gemeinsam die Entwicklung einer neuen Generation von Bildsensoren und setzen damit ein wichtiges Signal für technologische Innovationen in der Imaging-Industrie. Parallel dazu zeigte die BGL-Fachtagung 2026 in Papenburg, wie stark Themen wie Robotik, Automatisierung und digitale Produktionsprozesse inzwischen die Fotofinishing-Branche prägen. Zugleich nimmt die Branche Abschied von Klaus Kirchwehm, der über Jahrzehnte hinweg als Fotohändler, Dozent und engagierter Förderer des PHOTO+MEDIENFORUM KIEL die deutsche Fotofachwelt mitgestaltet hat.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 20/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Sony und TSMC planen neue Bildsensoren

Sony und der Chip-Hersteller TSMC haben eine Vereinbarung über die gemeinsame Entwicklung einer Sensorproduktionsstätte in Japan geschlossen mit dem Ziel, die nächste Generation von Bildsensoren herzustellen. Im geplanten Joint Venture wäre Sony der Mehrheits- und kontrollierende Anteilseigner. Das Match: Sonys Erfahrung im Sensordesign in Kombination mit TSMCs Fertigungskompetenz ermöglichen Sensoren mit einer gegenüber den heute verfügbaren Modellen verbesserten Leistung. Beide Unternehmen geben an, dass die Partnerschaft auch darauf abzielen würde, neue Möglichkeiten außerhalb der Sensorentwicklung zu erkunden, wie beispielsweise physikalische AP-Anwendungen in Fahrzeugen oder Robotik. Wir meinen: Solange Sony in zukünftige Bildsensorentechnologie und -produktion investiert, wird das auch der ganzen Consumer-Imagingbranche nutzen.

BGL: Fachtagung mit Schwerpunkt Produktion

Die diesjährige Fachtagung des Bundesverbandes der Photogroßlaboratorien (glücklicherweise abgekürzt BGL) am 23. April in Papenburg stand ganz im Zeichen von Themen rund um Produktionsverfahren. Zum Start informierte der BGL Vorsitzende Thomas Mehls die Teilnehmer über die aktuelle wirtschaftliche Lage der Finisher (eher angespannt, aber mit solider Basis, größter Gefahrenherd: Margenvernichtung durch Preisdumping) sowie den Fortschritt bei der Bildung eines europäischen Fachverbandes der Labordienstleister (Name und Logo werden gesucht, Gespräche mit potentiellen Mitgliedsunternehmen laufen). Den Fachvortragsreigen startete Markus Trapp (BIBA Bremer Institut für Produktion und Logistik) mit einem Einblick in anwenderorientierte Robotic- und Automatisierungsprojekte, gefolgt von Anne Marzano und Ralf Nassmacher (ABB Robotics Deutschland) zum Thema “Autonomous Versatile Robotics”. Alexander Kottke (Mercedes Benz Group) setzte die Reihe fort mit einem Vortrag über digitale Tools zur Bewältigung der digitalen Herausforderungen in der Intralogistik, bevor Michael Welp (Meyer Werft) mit “Digitalisierung der Produktion im Schiffbau” das Fachprogramm beendete. Ein anschließender Besuch der Meyer Werft sowie des Stammsitzes der Cewe Group in Oldenburg am folgenden Tag rundeten die BGL Fachtagung 2026 ab.

Klaus Kirchwehm im Alter von 85 Jahren verstorben

Am 13. April ist der Fotohändler und “Mister Kieler Fotoschule” Klaus Kirchwehm im Alter von 85 Jahren verstorben. Im September 2024 gab Klaus Kirchwehm aus gesundheitlichen Gründen seine Tätigkeit im Vorstand des PHOTO+MEDIENFORUM KIEL e.V. auf. Kirchwehm war im Rahmen seiner Ausbildung selbst Schüler an der Schule und später 11 Jahre lang als Dozent im damaligen „Hauptlehrgang“ tätig. Vor 29 Jahren wurde er zum ersten Mal in den Vorstand des Forums gewählt, das damals noch den Namen „Fachschule des Deutschen Photo- und Kinohandels e.V.“ trug. Diesem gehörte er mit nur einer kleinen Unterbrechung von wenigen Monaten bis heute in verschiedenen Funktionen an. In den vielen Jahren seiner ehrenamtlichen Tätigkeit hat Klaus Kirchwehm die „Kieler Fotoschule“ und das heutige PHOTO+MEDIENFORUM geprägt wie kein anderer. Durch die Kombination aus außergewöhnlich hohem Engagement und immer aktuellem Wissen über die Fotobranche und -technik war er stets ein wertvoller Impulsgeber und Ratgeber. Wir halten ihn als warmherzigen, kompetenten und verlässlichen Menschen in bester Erinnerung.