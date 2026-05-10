Mit „Backstage“ präsentiert die Galerie Aachener Eins Eins 4 großformatige Fotografien aus der Musikszene der 70er- und 80er-Jahre von Prof. Manfred Becker. Gezeigt werden Aufnahmen aus dem Umfeld des Rockpalasts sowie weiterer Konzerte und Veranstaltungen. Zu sehen sind unter anderem Motive von Iggy Pop, BAP, The Who, The Police und den Red Hot Chili Peppers.

Der Fokus der Ausstellung liegt nicht auf Bühnenshows oder inszenierten Pressebildern. Stattdessen sollen die Fotografien Momente hinter den Kulissen dokumentieren und Künstler in direkten, ungefilterten Situationen zeigen.

Der Rockpalast als TV-Format

Der Rockpalast wurde Mitte der 70er-Jahre vom WDR entwickelt. Redakteur Peter Rüchel und Regisseur Christian Wagner etablierten das Format zunächst mit Übertragungen aus der Essener Grugahalle. Die Konzerte wurden in mehrere Länder der Eurovision ausgestrahlt und machten zahlreiche internationale Bands einem breiten Publikum bekannt.

Insbesondere die Live-Übertragung von Rockkonzerten galt damals als ungewöhnlich. Künstler wie ZZ Top, U2, Van Morrison oder Mother’s Finest hatten durch den Rockpalast ihre ersten größeren Auftritte in Europa.

Zugang hinter die Kulissen

Becker arbeitete als Exklusiv-Fotograf für den Rockpalast und hatte dadurch Zugang zu Bereichen, die vielen Fotografen verschlossen blieben. Seine Bilder halten spontane Augenblicke fest, die während Proben, Umbauten oder abseits der Auftritte entstanden.

Die Ausstellung läuft vom 14. Mai bis zum 4. September 2026 und ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet.