Die LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen widmet der Fotografin Anja Niedringhaus eine umfassende Ausstellung. Gezeigt werden Arbeiten aus Krisengebieten, Sportfotografien und Porträts. Die Schau läuft vom 10. Mai bis zum 13. September 2026.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Aufnahmen, die Anja Niedringhaus in Konflikt- und Krisengebieten wie Afghanistan, Irak oder auf dem Balkan gemacht hat. Die Pulitzer-Preisträgerin dokumentierte laut Veranstalter vor allem das Leben von Soldaten und Zivilisten an der Front. Ihre Fotografien zeigen neben militärischen Auseinandersetzungen auch Alltagsszenen und persönliche Momente.

Die Fotografin arbeitete häufig in unmittelbarer Nähe zu bewaffneten Konflikten und war dort oft als einzige Frau unter den Pressefotografen unterwegs. Nach Angaben der LUDWIGGALERIE sei ihr Anliegen gewesen, auf humanitäre Situationen aufmerksam zu machen.

Neben den bekannten Kriegsfotografien präsentiert die Ausstellung auch Arbeiten aus dem Sportbereich. Niedringhaus fotografierte unter anderem Leichtathletik-Wettbewerbe, Olympische Spiele und Tennis-Turniere in Wimbledon. Darüber hinaus widmet sich die Schau ihren Porträtaufnahmen. Die Ausstellung soll damit verschiedene Facetten ihres fotografischen Werks beleuchten.

Anja Niedringhaus arbeitete zuletzt für die Nachrichtenagentur Associated Press (AP). 2014 kam sie während eines Einsatzes in Afghanistan bei einem Attentat ums Leben.

Die LUDWIGGALERIE bietet während der Laufzeit öffentliche Führungen sowie mehrere Kuratorinnenführungen mit Dr. Christine Vogt an. Parallel sind im Kleinen Schloss weitere Ausstellungen regionaler Kunst zu sehen.

Die Ausstellung „Anja Niedringhaus – An vorderster Front“ ist vom 10. Mai bis 13. September 2026 in der LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen zu sehen. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 6 Euro. Ein Kombiticket mit dem Gasometer Oberhausen kostet 19 Euro.

Pressemitteilung LUDWIGGALERIE: