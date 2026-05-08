Hasselblad hat die Finalist:innen der Hasselblad Masters 2026 bekannt gegeben. Insgesamt 70 Fotograf:innen treten in sieben Kategorien gegeneinander an. Die öffentliche Abstimmung läuft bis Anfang Juni.

Hasselblad hat die 70 Finalist:innen des Fotowettbewerbs Hasselblad Masters 2026 vorgestellt. Nach Angaben des Herstellers wurden mehr als 108.000 Arbeiten aus über 160 Ländern und Regionen eingereicht. Der Wettbewerb gilt seit seiner Einführung 2001 als einer der bekanntesten Wettbewerbe für professionelle Fotografie. Die Finalist:innen verteilen sich auf sieben Kategorien, darunter Landschaft, Porträt, Street, Architektur, Kunst und Wildlife. Pro Kategorie wurden zehn Fotograf:innen ausgewählt.

Ab sofort kann die internationale Foto-Community online über die Favorit:innen abstimmen. Die Abstimmung läuft bis zum 1. Juni 2026. Parallel bewertet eine Jury aus Branchenvertreter:innen und Fotograf:innen die Arbeiten, darunter Mitglieder von National Geographic, Getty Images, Magnum Photos und dem Metropolitan Museum of Art. Die Gewinner:innen sollen am 30. Juni bekannt gegeben werden.

Die Sieger:innen der sieben Kategorien erhalten jeweils eine Hasselblad X2D II 100C, zwei frei wählbare XCD-Objektive sowie ein Preisgeld von 5.000 Euro. Zusätzlich sollen sie an einem gemeinsamen Hasselblad-Masters-Buchprojekt mitwirken können.

Pressemitteilung Hasselblad: