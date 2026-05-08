Hasselblad hat die Finalist:innen der Hasselblad Masters 2026 bekannt gegeben. Insgesamt 70 Fotograf:innen treten in sieben Kategorien gegeneinander an. Die öffentliche Abstimmung läuft bis Anfang Juni.
Hasselblad hat die 70 Finalist:innen des Fotowettbewerbs Hasselblad Masters 2026 vorgestellt. Nach Angaben des Herstellers wurden mehr als 108.000 Arbeiten aus über 160 Ländern und Regionen eingereicht. Der Wettbewerb gilt seit seiner Einführung 2001 als einer der bekanntesten Wettbewerbe für professionelle Fotografie. Die Finalist:innen verteilen sich auf sieben Kategorien, darunter Landschaft, Porträt, Street, Architektur, Kunst und Wildlife. Pro Kategorie wurden zehn Fotograf:innen ausgewählt.
Ab sofort kann die internationale Foto-Community online über die Favorit:innen abstimmen. Die Abstimmung läuft bis zum 1. Juni 2026. Parallel bewertet eine Jury aus Branchenvertreter:innen und Fotograf:innen die Arbeiten, darunter Mitglieder von National Geographic, Getty Images, Magnum Photos und dem Metropolitan Museum of Art. Die Gewinner:innen sollen am 30. Juni bekannt gegeben werden.
Die Sieger:innen der sieben Kategorien erhalten jeweils eine Hasselblad X2D II 100C, zwei frei wählbare XCD-Objektive sowie ein Preisgeld von 5.000 Euro. Zusätzlich sollen sie an einem gemeinsamen Hasselblad-Masters-Buchprojekt mitwirken können.
Pressemitteilung Hasselblad:
Hasselblad Masters 2026 gibt Finalist:innen des Fotowettbewerbs bekannt
Die öffentliche Abstimmung beginnt, während der Wettbewerb in die letzte Runde eintritt.
GÖTEBORG, SCHWEDEN — Hasselblad gibt heute die 70 Finalist:innen der Hasselblad Masters 2026 bekannt. Die ausgewählten Werke zeichnen sich durch Kreativität, frische Perspektiven und konzeptionelle Stärke in der visuellen Kunst aus.
Seit seiner Gründung im Jahr 2001 zählt der Hasselblad Masters Wettbewerb zu den renommiertesten professionellen Fotowettbewerben der Welt. Der Wettbewerb 2026 umfasst sieben Kategorien: Landschaft, Porträt, Street, Architektur, Kunst, Wildlife und Project // 21. Ein:e Gewinner:in in jeder Kategorie erhält eine Hasselblad X2D II 100C Kamera, zwei XCD Objektive nach Wahl, ein Preisgeld von 5000 € sowie den begehrten Titel „Hasselblad Master“. Gewinner:innen erhalten die Möglichkeit, gemeinsam mit Hasselblad am Hasselblad Masters Buch mitzuwirken, wobei ausgewählte Arbeiten auf den globalen Kanälen von Hasselblad präsentiert werden.
Der Wettbewerb verzeichnete in diesem Jahr über 108.000 Einsendungen von Fotograf:innen aus mehr als 160 Ländern und Regionen. Aus diesen Einreichungen wurden 70 Finalist:innen ausgewählt, mit jeweils 10 Finalist:innen pro Kategorie. Pro Kategorie wird ein:e Finalist:in zum Hasselblad Master ernannt.
Ab heute bis zum 1. Juni ist die globale Fotografie-Community eingeladen, im Rahmen des gesamten Bewertungsprozesses für ihre bevorzugten Finalist:innen in jeder Kategorie abzustimmen.
Während dieser Zeit wird die Grand Jury der Hasselblad Masters 2026, die sich aus international angesehenen Fotograf:innen, Kurator:innen, Redakteur:innen und Branchenexpert:innen zusammensetzt, die Finalist:innen bewerten und eine:n Gewinner:in pro Kategorie bestimmen. Die sieben Gewinner:innen der Kategorien werden am 30. Juni 2026 bekannt gegeben.
Der Titel „Hasselblad Master“ platziert Fotograf:innen in einer international anerkannten Gemeinschaft, die sich durch herausragende fotografische Handwerkskunst auszeichnet.
Geben Sie hier Ihre Stimme für die Finalist:innen der Hasselblad Masters 2026 ab.
HASSELBLAD MASTERS 2026 GRAND JURY
- Kalle Sanner, Geschäftsführer, Hasselblad-Stiftung
- Alex Pollack, Direktorin für Fotografie, National Geographic
- Aya Musa, Senior-Kurator, Foam
- Paul Lachenauer, Leitender Fotograf, Metropolitan Museum of Art
- Rebecca Swift, Leitende Vizepräsidentin, Creative, Getty Images
- RongRong, Mitbegründer und künstlerischer Leiter, Three Shadows Photography Art Centre
- Sonia Jeunet, Fotografieberaterin und Pädagogin, Magnum Photos
- Zack Hatfield, Redaktionsleiter, Aperture Magazine
FINALIST:INNEN 2026
Die Finalist:innen in der Kategorie Architektur zeigen die gebaute Welt über die reine Dokumentation hinaus und präsentieren Architektur als durch Design, Licht und Umgebung geprägte Räume. Jedes Werk hebt die strukturelle Schönheit hervor und untersucht zugleich die Beziehung zwischen Architektur, ihrer Umgebung und der menschlichen Erfahrung und bietet neue Perspektiven auf vertraute Räume.
Die Finalist:innen in der Kategorie Kunst laden durch persönliche Ausdrucksformen und visuelle Sprache zu Neugier und Staunen ein. Verankert in persönlichen Erfahrungen, Beobachtungen und individueller Überzeugung reinterpretieren die einzelnen Serien die Realität durch konstruierte und symbolische Bildwelten und spiegeln eine Vielzahl emotionaler und konzeptueller Perspektiven wider.
Die Finalist:innen in der Kategorie Landschaft verbinden technische Meisterschaft mit einem ausgeprägten visuellen Gespür. Die Werke zeigen selten gesehene Landschaften, spiegeln die Veränderungen der natürlichen Welt wider und vermitteln ein starkes Gefühl von Maßstab und Präsenz. Gemeinsam erforschen diese Bilder die sich wandelnde Beziehung zwischen Menschheit und Natur.
Die Finalist:innen in der Kategorie Porträt erforschen Identität, Kultur und die menschliche Existenz mit Präzision und Absicht. Die Werke fangen menschlichen Ausdruck sowie die Beziehung zwischen Individuen und ihrer Umgebung ein. Diese Bilder gehen über das Äußere hinaus und spiegeln Herkunft und gelebte Erfahrung wider, wobei sie Erzählungen von Widerstandskraft, Zugehörigkeit und Verbundenheit offenbaren.
Die Finalist:innen in der Kategorie Street fangen Momente im Rhythmus des urbanen Lebens ein, von flüchtigen Begegnungen bis hin zu ausgeprägten Ausdrücken von Atmosphäre und Ort. Timing, Perspektive und menschliche Präsenz verleihen alltäglichen Szenen eine neue Bedeutung. Jedes Bild zeigt, wie Menschen und öffentlicher Raum einander prägen und vertraute Umgebungen in Momente verwandeln, die von Klarheit und Stimmung bestimmt sind.
Die Finalist:innen in der Kategorie Project // 21 zeigen eine souveräne Beherrschung der fotografischen Sprache und ein ausgeprägtes individuelles visuelles Konzept. Themen wie Identität, Umwelt und Herkunft treten durch Ansätze hervor, die Konventionen hinterfragen und kreative Grenzen erweitern. Jede Serie präsentiert eine eigenständige Perspektive und ein Bekenntnis zur Entwicklung neuer Sehweisen.
Die Finalist:innen in der Kategorie Wildlife präsentieren eine feine Balance aus Beobachtung und visueller Interpretation. Momente des Verhaltens, der Anpassung und der Verbindung entfalten sich von stiller Einsamkeit bis hin zu intimen Beziehungen. Die Bilder geben Einblick in die Komplexität der natürlichen Welt und die Muster, die sie prägen.
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