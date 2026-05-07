Vivo präsentiert das X300 FE: Kompaktes Design trifft auf ZEISS Super-Telekamera

SHENZHEN, China, 24. April 2026: Vivo kündigt heute den Launch des X300 FE an. Das leichtgewichtige Flagship-Modell wurde entwickelt um Nutzer*innen erstklassige Kameraleistung zu bieten. Konzipiert für moderne, urbane Entdecker*innen, die Fotografie auf professionellem Niveau, Produktivität und kompromisslose Leistung im Taschenformat suchen, vereint das X300 FE ein in Zusammenarbeit mit ZEISS entwickeltes Kamerasystem, fortschrittliche KI-Anwendungen und langfristig angelegten Software-Support in einem kompakten, flachen Design. Durch die Kombination von erstklassiger Kamera-Technik, 24-stündiger Akkulaufzeit und nahtloser Konnektivität in einem leichten Gehäuse definiert das X300 FE neu, was ein kompaktes Modell ohne Kompromisse leisten kann.

Ein Teleobjektiv auf professionellem Level in Ihrer Tasche

Das X300 FE ist mit einer 50-MP-ZEISS-Super-Telekamera, einer 50-MP-ZEISS-Hauptkamera und einer 110°-Ultraweitwinkelkamera mit geringer Verzeichnung ausgestattet. Das System wurde entwickelt, um eine Vielzahl kreativer Szenarien abzudecken, von der urbanen Reisefotografie bis hin zu dynamischen Konzerten, und liefert dabei Schärfe, präzise Farbwiedergabe sowie eine flexible Brennweitenabdeckung.

Die 50-MP-ZEISS-Super-Telekamera holt Motive näher heran, während Details und Tiefenwirkung erhalten bleiben. Mit dem vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 können Nutzer*innen der FE-Serie zum ersten Mal die Brennweite auf ein 200-mm-Äquivalent erweitern. Basierend auf einer kompakten, Kepler-basierten optischen Architektur umfasst der vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 insgesamt 15 hochtransparente Glaselemente in zwei Gruppen. Im Vergleich zur Vorgängergeneration wurde das Gewicht von 210 g auf 153 g reduziert, ohne dabei Abstriche bei der optischen Qualität zu machen. Diese optimierte Handlichkeit ist ideal, um z.B. Künstler*innen bei Konzerten oder Sportveranstaltungen auch auf weite Distanzen detailgetreu und immersiv einzufangen.

Unterstützt durch die AI True Clarity Engine, die die NICE 3.0 Optical Reconstruction Engine, die MAGIC 2.0 Image Restoration Engine und die Magic Cloud kombiniert, verbessert das X300 FE die Detail- und Texturrekonstruktion unter verschiedensten Aufnahmebedingungen. So werden selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen oder Aufnahmen auf Distanz bessere Ergebnisse erzielt.

Der Stage Mode ist speziell für Konzerte und Live-Events optimiert und kombiniert leistungsstarke Telefoto-Hardware mit einer präzisen Algorithmus-Abstimmung, um Motive auch unter komplexen Lichtbedingungen scharf einzufangen. Dank des Telephoto Magic 2.0 Algorithmus und GTR 3.0 Optimierungen verbessert die Ultra-Clear Stage Photography die Klarheit von Tele-Porträts erheblich: Gesichtsdetails werden mit realitätsgetreuer Präzision, akkurater Farbwiedergabe, weichen Übergängen im Ton und einer lebendigen, aber ausgewogenen Sättigung dargestellt. Darüber hinaus erlaubt das Dual-View Stage Video den Nutzer*innen, die Bühne und ihre eigenen Reaktionen gleichzeitig aufzunehmen und so jeden Moment im Rampenlicht mit noch mehr Energie und emotionaler Tiefe festzuhalten. Zusätzlich verbessert das Flash Portrait die Leistung bei schwachem Licht durch einen flexiblen Zoom-Blitz, der für eine balancierte Ausleuchtung und realistische Hauttöne sorgt. So werden sowohl die Bühne als auch das persönliche Konzerterlebnis in beeindruckender Detailtreue festgehalten.

Der Street Photography Mode feiert die Schönheit des Unvollkommenen und ermutigt Nutzer*innen dazu, flüchtige, ungeschönte Momente mit authentischer menschlicher Präsenz einzufangen. Durch die Beibehaltung von natürlicher Körnung, subtiler Bewegungsunschärfe und Variationen des Umgebungslichts entstehen Atmosphäre und emotionale Tiefe, die über technische Perfektion hinausgehen.

Die ZEISS Multifocal Portrait Funktion bietet verschiedene klassische Brennweiten von 23 mm bis 100 mm für natürlich wirkende Porträts mit präziser Hintergrundtrennung. Zudem unterstützt das X300 FE eine Vielzahl von Videoformaten für unterschiedlichste kreative Ansprüche: 4K mit 60 fps für müheloses tägliches Vlogging, 4K mit 120 fps für bemerkenswert scharfe und klare Aufnahmen sowie 8K mit 30 fps für beeindruckende Details in ultrahoher Auflösung.

Darüber hinaus verleiht die AI Creative Camera dem X300 FE eine neue Dimension an kreativer Freiheit und Verspieltheit. Durch die nahtlose Verbindung von AI Portrait mit einer vielfältigen Auswahl an künstlerischen Stilen, von Reiseporträts über Anime bis hin zu Bühnen-Ästhetik, ermöglicht sie es den Nutzer*innen, jedem Bild ein ausdrucksstarkes Narrativ zu verleihen. Ergänzt werden diese Werkzeuge durch eine Reihe leistungsstarker KI-gestützter Funktionen wie AI Magic Move, AI Image Expander, AI Reflection Erase und AI Erase. Diese sind darauf ausgelegt, die kreative Flexibilität zu maximieren und die Effizienz in der Nachbearbeitung zu steigern.

Dynamischer Komfort, innen wie außen

Das X300 FE folgt einer klaren und kompakten Philosophie des flachen Designs und bietet ein leichtes, komfortables Tragegefühl, das natürlich in der Hand liegt. Sein 6,31-Zoll-Flachdisplay ist mit extrem schmalen Rändern ausgestattet und präsentiert ein symmetrisches Frontprofil, das Sicherheit bei der Einhandbedienung mit raffinierter Eleganz verbindet. Mit nur 191g Gewicht und einer Tiefe von 7,99 mm vermittelt das Gerät ein Gefühl von Leichtigkeit und müheloser Handhabung, während die metallische Rückseite mit ihrer matten Textur und den sanften Farbgravuren eine anspruchsvolle, moderne Ästhetik widerspiegelt. Insgesamt balanciert das Design jugendliche Dynamik mit einem Premium-Finish und schafft so aus jedem Blickwinkel ein visuell ansprechendes und haptisch angenehmes Erlebnis.

Die Metallic-Sand-Rückseite aus AG-Glas mit verbesserter Matt-Textur bietet eine noch smoothere Haptik und eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Fingerabdrücke. Das Dynamic Camera Module ist durch ein fließendes, tropfenförmiges Kaltformverfahren harmonisch integriert, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen dem Kameramodul und dem Gehäuse entsteht.

Das X300 FE ist in zwei geschmackvollen Farbvarianten erhältlich, die urbane Energie und Emotionen einfangen: Mist Purple und Luxe Black. Jede Farbe wurde entwickelt, um eine zeitgemäße urbane Ästhetik widerzuspiegeln, wobei dezente Texturen mit einer raffinierten Farbtiefe harmonieren. Ein Rahmen aus Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität stellt sicher, dass das Gerät seine strukturelle Widerstandsfähigkeit behält, ohne dabei unhandlich zu werden. Dieses Gefühl von Komfort und Hochwertigkeit setzt sich im Inneren nahtlos fort.

Leistung und Verlässlichkeit

Dank Origin OS Passend zum Design wird das X300 FE mit OriginOS 6 ausgeliefert, dem neuesten Betriebssystem von vivo, das das plattformübergreifende Erlebnis neu definiert, indem es Barrieren zwischen verschiedenen Systemen einreißt. Es schafft einen flüssigen Kreislauf zwischen Hardware und Software, der ein wahrhaft einheitliches Gefühl nach dem Prinzip ‚ein Erlebnis über alle Geräte hinweg‘ bietet, das jederzeit verfügbar ist.

Das System bietet ein umfassendes vivo Office Kit für nahtlose, gesteigerte Produktivität unter Windows, Mac und iPad sowie ‚One-Tap Transfer‘ für das iPhone und das intuitive ‚Origin Island‘ für intelligente Absichtserkennung. Dieses vernetzte digitale Erlebnis wird durch die robuste vivo Security und einen expliziten ‚Private Space‘ geschützt, der durch fortschrittliche Isolation einen exklusiven, sicheren Speicherplatz für private Dateien, Fotos und Anwendungen schafft. Durch die Origin Smooth Engine bewahrt das System schließlich dauerhaft seine Spitzenleistung und außergewöhnlich flüssige Interaktionen. Eine garantierte fünfjährige ‚Smooth-Experience‘ sichert die Reaktionsgeschwindigkeit dieses Top-Modells über lange Zeit.

Starke Performance in einem kompakten Rahmen

Das X300 FE wird von der Flaggschiff-Plattform Snapdragon 8 Gen 5 angetrieben, die schnellen Datenzugriff, effizientes Multitasking und eine stabile Reaktionsfähigkeit in anspruchsvollen Szenarien garantiert, vom Gaming bis hin zur Erstellung von Inhalten.

Um die Leistung dauerhaft aufrechtzuerhalten, verfügt das X300 FE über ein fortschrittliches, effizientes VC Liquid Cooling System mit einer 4005 mm² großen Vapor Chamber und leistungsstarkem Thermo-Graphit. Dies sorgt für stabile Temperaturen und konstante Bildraten, selbst bei längerer und intensiver Nutzung.

Trotz seines schlanken Gehäuses integriert das X300 FE einen 6500-mAh-BlueVolt-Akku, der für eine schnelle Energierückgewinnung bei gleichzeitiger Wahrung der langfristigen Akkustabilität durch 90 W FlashCharge und 40 W Wireless Charge unterstützt wird. Die Silizium-Anoden-Technologie der 4. Generation und die intelligente Energy Efficiency Engine steigern die Energiedichte und Ladeeffizienz, ohne dabei Sicherheit oder Lebensdauer zu beeinträchtigen.

Mit der IP68- und IP69-Zertifizierung für Staub- und Wasserfestigkeit kombiniert das X300 FE Spitzenleistung auf Top-Modell-Niveau mit struktureller Langlebigkeit und passt sich so verschiedensten Alltagssituationen an, ohne sein kompaktes Profil einzubüßen. Für eine langfristig zuverlässige Nutzung bietet das X300 FE fünf Jahre lang Betriebssystem-Upgrades, sieben Jahre Sicherheitspatches sowie eine garantierte fünfjährige smooth experience.

Verfügbarkeit

Das vivo X300 FE ist für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab dem 29. April über den offiziellen vivo Webshop (https://vivo-official.com/) erhältlich. In Deutschland wird das Modell zusätzlich über Amazon vertrieben.

Bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart, im Zeitraum vom 22. bis zum 28. April, können Interessierte sich über ein Pop-up-Fenster auf der Website einen 50-Euro-Gutschein sichern, der für alle Smartphones der X-Serie – einschließlich des neuen vivo X300 FE – eingelöst werden kann, solange der Gesamtwert mindestens 400 Euro beträgt.

Jeder Kauf eines vivo X300 FE beinhaltet darüber hinaus eine um ein Jahr verlängerte Garantie für insgesamt drei Jahre sowie eine fünfjährige Akku-Versicherung über den gesamten Produktlebenszyklus.