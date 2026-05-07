Das 135 mm f/1,4 DG (A) kommt mit einem Blenden- und einem Fokusring, hat einen AF/MF-Schalter zum Umstellen von manuellem auf automatischen Autofokus und besitzt einen De-Click-Schalter, mit dem sich der Blendenring auf eine stufenlose Bedienung (beispielsweise für Videoaufnahmen praktisch) umstellen lässt. Dazu kommen zwei Funktionstasten am Gehäuse, wobei sich je eine im Hochformat und die andere bei der Fotografie im Querformat gut erreichen lässt. Diese lassen sich über das Kameramenü mit einer individuell wählbaren Funktion belegen, die dann für beide Tasten gleichermaßen gilt.

Kommen wir aber zum Elefanten im Raum: Mit 1.430 Gramm ist das Sigma 135 mm f/1,4 DG (A) ein echter Brocken. Das liegt natürlich an der großen Offenblende. Damit genügend Licht für die f/1,4 einfallen kann, hat das Frontelement einen Filterdurchmesser von 105 Millimetern; entsprechend groß und schwer sind die Glaselemente. Wovon es nicht wenige gibt: beim optischen Aufbau 17 Linsen in 13 Gruppen – darunter sechs Speziallinsen. Mit der Kamera kommt man da leicht über 2.200 Gramm. Zusammen mit der Leica SL2 im Praxistest der L-Mount-Variante waren es sogar fast 2.300 Gramm. Das hohe Gewicht hat Sigma in der Konstruktion aber mit bedacht und das 135 mm f/1,4 DG (A) mit einer Arca-Swiss-kompatiblen Stativschelle versehen. Wer diese nicht braucht, kann sie zudem sogar abmontieren. In der Praxis war sie bei Porträts doch eher im Weg. Und auch wenn das Fotografieren mit dem 135 mm durch das weiche Bokeh und den intensiven Freistelleffekt viel Freude bereitet hat: Im Handgelenk spürt man das Gewicht. Die hochwertige und schwere Konstruktion hat sich jedoch gelohnt: Die Abbildungsleistung ist an beiden Bajonetten exzellent. Sigma gelingt es, scharfe Details bereits bei Offenblende abzubilden und typische Probleme wie Reflexionen bei Gegenlichtaufnahmen oder Farbsäume (chromatische Aberrationen) an harten Kontrasten nahezu abzustellen.

In der Praxis freuen wir uns zudem darüber, dass die Tele-Festbrennweite auch gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet ist. Damit spricht nichts gegen ein Outdoor-Fotoshooting bei Wind und Wetter.

Für die genauen Messwerte werfen wir einen Blick in die Einzeltests der beiden Bajonett-Varianten im CHIP-Testlabor: