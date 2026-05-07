Nikon hat die Entwicklung des NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S angekündigt. Das Telezoomobjektiv für spiegellose Vollformatkameras der Z-Serie verfügt über einen integrierten 1,4-fach-Telekonverter. Das Modell richtet sich unter anderem an professionelle Sportfotograf:innen.

Mit dem NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S erweitert Nikon sein Angebot an Objektiven für spiegellose Vollformatkameras mit Z-Bajonett. Das Modell gehört zur S-Serie der NIKKOR-Z-Objektive und deckt einen Brennweitenbereich von 120 mm bis 300 mm ab.

Ein integrierter 1,4-fach-Telekonverter soll die Reichweite auf bis zu 420 mm erweitern. Damit will Nikon vor allem Anwender:innen ansprechen, die in der Sport- und Actionfotografie arbeiten.

Pressemitteilung Nikon: