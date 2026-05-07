Nikon hat die Entwicklung des NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S angekündigt. Das Telezoomobjektiv für spiegellose Vollformatkameras der Z-Serie verfügt über einen integrierten 1,4-fach-Telekonverter. Das Modell richtet sich unter anderem an professionelle Sportfotograf:innen.
Mit dem NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S erweitert Nikon sein Angebot an Objektiven für spiegellose Vollformatkameras mit Z-Bajonett. Das Modell gehört zur S-Serie der NIKKOR-Z-Objektive und deckt einen Brennweitenbereich von 120 mm bis 300 mm ab.
Ein integrierter 1,4-fach-Telekonverter soll die Reichweite auf bis zu 420 mm erweitern. Damit will Nikon vor allem Anwender:innen ansprechen, die in der Sport- und Actionfotografie arbeiten.
Pressemitteilung Nikon:
Nikon gibt die Entwicklung des NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S bekannt
Düsseldorf, 07. Mai 2026 – Nikon freut sich, die Entwicklung des Telezoomobjektivs NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S mit integriertem 1,4-fach-Telekonverter für spiegellose Vollformat-/FX-Format-Kameras bekannt geben zu können.
Das NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S ist ein Telezoomobjektiv mit einem Brennweitenbereich von 120 mm bis 420 mm und gehört zur S-Serie der NIKKOR-Z-Objektive. Es ist mit einem integrierten Telekonverter ausgestattet, der die Brennweite um das 1,4-Fache verlängert. Die überragende optische Leistung und Mobilität dieses Objektivs eignet sich unter anderem für professionelle Sportfotograf:innen.
Nikon wird auch weiterhin nach neuen Dimensionen optischer Leistung streben und dabei den Bedürfnissen der Anwender:innen gerecht werden, um so zur Entwicklung der Imaging-Kultur beizutragen und die Möglichkeiten des bildlichen Ausdrucks zu erweitern.
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