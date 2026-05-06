Neuer optischer Aufbau mit 15 Elementen

Für die optische Konstruktion setzt Sigma auf 15 Elemente in 12 Gruppen. Dazu gehören vier asphärische Elemente sowie zwei SLD-Glaselemente. Laut Hersteller sollen dadurch chromatische Aberrationen und andere Abbildungsfehler reduziert werden.

Die maximale Blendenöffnung von F1.4 soll zudem eine hohe Detailauflösung bereits bei Offenblende ermöglichen. Sigma zufolge wurde auch die Darstellung unscharfer Bildbereiche optimiert. Dafür kommt unter anderem eine Blende mit elf abgerundeten Lamellen zum Einsatz.

Zusätzlich nutzt das Objektiv eine neue AAC-Beschichtung (Advanced Amorphous Coating). Diese soll Reflexionen sowie Streulicht minimieren und für kontrastreiche Aufnahmen sorgen.

Für den Autofokus verwendet das Objektiv einen Dual-HLA-Antrieb (High-response Linear Actuator). Dieser soll schnelle und leise Fokussierung bei Foto- und Videoaufnahmen ermöglichen.

Funktionen für Video und Alltag

Das Sigma 35mm F1.4 DG II | Art bietet laut Hersteller außerdem ein reduziertes Focus-Breathing. Dadurch soll sich der Bildwinkel beim Fokussieren nur minimal verändern, was besonders bei Videoaufnahmen relevant ist.

Zur Ausstattung gehören zudem zwei AFL-Tasten, ein Blendenring mit Klick- und De-Klick-Funktion sowie ein Lock-Schalter. Das Gehäuse ist gegen Staub und Spritzwasser geschützt, die Frontlinse zusätzlich wasser- und ölabweisend beschichtet.

Die Naheinstellgrenze liegt bei 28 Zentimetern, die kleinste Blende bei F16. Das Objektiv unterstützt Filter mit 67 mm Durchmesser.

Preis und Verfügbarkeit

Das Sigma 35mm F1.4 DG II | Art kostet 999 Euro und ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen: www.sigma-foto.de