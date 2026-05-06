In der Leica Galerie München läuft aktuell die Ausstellung „Powerful“ des Fotografen J. Konrad Schmidt. Gezeigt werden unterschiedliche fotografische Ansätze zum Thema Weiblichkeit. Die Schau vereint Modeästhetik, Porträts bekannter Persönlichkeiten und analoge Serien.

Die Leica Galerie München präsentiert vom 17. April bis 18. Juli 2026 die Ausstellung „Powerful“ des Berliner Fotografen J. Konrad Schmidt. Die Präsentation ist entlang dreier farblich gestalteter Bereiche aufgebaut, die unterschiedliche fotografische Ansätze zusammenführen.

Ein erster Teil widmet sich einer klassischen, modeorientierten Bildsprache. Die Arbeiten sollen sich durch eine klare Inszenierung und reduzierte Gestaltung auszeichnen. Der Fokus liege dabei auf Ausdruck und Haltung der porträtierten Personen.

Ein weiterer Abschnitt zeigt Porträts aus dem Projekt „Frauen100“, das in Kooperation mit einer Berliner Kommunikationsagentur entstanden ist. Nach Angaben der Initiatoren umfasst die Serie 100 Frauen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, darunter Politik, Medien, Sport und Kultur. Das Projekt versteht sich als Plattform für Gleichberechtigung und Sichtbarkeit.

Mit der Werkreihe „HÔTEL NOIR“ ergänzt Schmidt die Ausstellung um eine dritte Perspektive. Diese Serie entstand laut Künstler über einen Zeitraum von mehr als 16 Jahren auf Reisen in internationalen Metropolen. Die Fotografien wurden analog auf Schwarz-Weiß-Mittelformatfilm aufgenommen.

Die Bildsprache soll bewusst reduziert sein und mit Licht und Schatten arbeiten. Ziel sei es, intime Momente sichtbar zu machen, ohne eine stark inszenierte Wirkung zu erzeugen. Grundlage dafür sei ein langfristiges Vertrauensverhältnis zu den porträtierten Frauen.

Im Mittelpunkt der Arbeiten stehen Frauen aus unterschiedlichen Lebenskontexten. Dazu zählen unter anderem Künstlerinnen, Medizinerinnen und Aktivistinnen. Einige Porträts greifen auch Themen auf, die im fotografischen Diskurs selten dargestellt werden, etwa körperliche Einschränkungen oder chronische Erkrankungen.

Die Ausstellung wird in der Leica Galerie München in der Maffeistraße gezeigt. Die Öffnungszeiten liegen werktags zwischen 10 und 19 Uhr sowie samstags bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen: https://leica-camera.com/de-DE/event/powerful-j-konrad-schmidt

Pressemitteilung Leica Camera: