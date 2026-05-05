Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) hat die Gewinner seines Wettbewerbs für wissenschaftliche Bilder 2026 bekannt gegeben. Insgesamt wurden zwanzig Arbeiten ausgezeichnet. Die prämierten Werke sollen Einblicke in unterschiedliche Forschungsfelder geben.

Beim Wettbewerb für wissenschaftliche Bilder 2026 hat der Schweizerische Nationalfonds nach eigenen Angaben 314 Einreichungen bewertet. Eine internationale Jury vergab vier erste Preise sowie sechzehn weitere Auszeichnungen. Die prämierten Arbeiten sollen vom 9. bis 31. Mai 2026 im Rahmen der Bieler Fototage gezeigt werden.

Die Kooperation mit dem SNF soll neue Perspektiven auf wissenschaftliche Themen ermöglichen. Die Bilder verdeutlichen demnach, wie Wissen entsteht und vermittelt wird.

In der Kategorie „Forschungsobjekt“ wurde eine Aufnahme der Anthropologin Claire Galloni d’Istria von der Universität Genf ausgezeichnet. Das Bild zeigt eine Person mit Vogelmaske und soll laut der Forscherin das Verhältnis zwischen Mensch und Tier thematisieren. Die Jury hebt dabei insbesondere Bildausschnitt und Inszenierung hervor.

Den ersten Preis in der Kategorie „Frauen und Männer der Wissenschaft“ erhielt Mirjam Widmer. Ihr Foto zeigt eine Höhlenforscherin beim Abstieg durch einen Wasserfall. Die Aufnahme soll verdeutlichen, dass wissenschaftliche Arbeit auch außerhalb klassischer Labore stattfindet.

In der Kategorie „Orte und Werkzeuge“ wurde ein Bild von Jayant Abhir prämiert. Der ETH-Doktorand fotografierte den Mond durch die Struktur eines Teleskops auf La Palma. Nach Einschätzung der Jury verbinde die Aufnahme technische Elemente mit Naturmotiven.

Die Kategorie „Videos“ gewann Inés Segovia Campos von der Universität Genf. Ihr Mikroskop-Video zeigt die Bewegung von Phytoplankton und soll Anpassungsprozesse dieser Organismen sichtbar machen.

Neben den Hauptpreisen wurden sechzehn weitere Werke ausgezeichnet. Die Motive reichen laut SNF von mikroskopischen Strukturen wie Vitamin-B-Kristallen bis hin zu Naturaufnahmen, etwa einer Begegnung zwischen Mensch und Tier in arktischer Umgebung.

Der Wettbewerb wurde 2017 ins Leben gerufen und umfasst inzwischen mehr als 3800 Bilder. Diese dokumentieren laut SNF Forschungsarbeit aus verschiedenen Disziplinen und Institutionen. SNF-Forschungsratspräsident Torsten Schwede erklärt, der Wettbewerb gebe seit Jahren Einblick in die Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und fördere den Austausch mit der Gesellschaft.

Die Jury stand 2026 unter der Leitung von Patrick Gyger. Weitere Mitglieder kamen aus Medien, Fotografie, Kunst und digitalen Plattformen. Weitere Informationen: www.snf.ch

Pressemitteilung Schweizerischer Nationalfonds: