LK Samyang bringt sein Ultraweitwinkel-Zoom AF 14-24mm F2.8 in einer Version für L-Mount-Kameras. Das Objektiv wurde gemeinsam mit Schneider-Kreuznach entwickelt. Es soll eine kompakte Bauweise mit konstanter Lichtstärke kombinieren.
Entwickelt wurde das Objektiv gemeinsam mit Schneider-Kreuznach und soll eine kompakte Bauweise mit durchgängig hoher Lichtstärke kombinieren.
Die optische Konstruktion entspricht der bereits bekannten Version für Sony FE. Neu ist die Anpassung für das L-Mount-System, das unter anderem in Kameras von Panasonic, Leica und Sigma genutzt wird. Laut Hersteller fließt in das Design das optische Know-how von Schneider-Kreuznach ein, während Autofokus und Fertigung bei LK Samyang liegen.
Der Brennweitenbereich von 14 bis 24 Millimetern richtet sich vor allem an Landschafts-, Architektur- und Innenaufnahmen sowie an Video. Der Bildwinkel reicht von 114,2 Grad bei 14 mm bis hin zu flexibleren Perspektiven bei 24 mm. Die durchgängige Lichtstärke von F2.8 soll dabei auch bei wenig Licht stabile Ergebnisse ermöglichen.
Mit 86,8 Millimetern Länge und 441 Gramm Gewicht bleibt das Objektiv vergleichsweise kompakt. Die Naheinstellgrenze liegt bei 0,18 Metern, was auch sehr nahe Aufnahmen erlaubt.
Für den Autofokus setzt Samyang auf einen linearen STM-Motor, der schnell und leise arbeiten soll – ein Vorteil vor allem für Videoaufnahmen. Praktisch: Trotz Ultraweitwinkel kommt ein 77-mm-Frontgewinde zum Einsatz, sodass Standard-Schraubfilter wie ND- oder Polfilter direkt verwendet werden können.
Das 14-24mm ergänzt eine wachsende F2.8-Zoomreihe von LK Samyang. Bereits erhältlich ist ein 24-60mm F2.8, ein 60-180mm F2.8 ist angekündigt. Zusammen sollen die drei Objektive ein durchgängiges F2.8-Zoomsystem bilden.
Das LK Samyang AF 14-24mm F2.8 L ist ab Ende Mai erhältlich. Das Objektiv kostet 1.049 Euro.
Pressemitteilung LK Samyang:
LK Samyang Superweitwinkel-Zoom AF 14-24mm F2.8 jetzt mit L-Mount
Transcontinenta GmbH., Distributor für Samyang in und Österreich, kündigt die L-Mount-Version des beliebten Samyang AF 14-24mm F2.8 FE an, des ersten Modells der kompakten Zoom-Serie von Samyang, die gemeinsam mit dem deutschen Optikspezialisten Schneider-Kreuznach entwickelt wurde.
Ultraweitwinkel von Schneider-Kreuznach x LK Samyang
Das Samyang AF 14-24mm F2.8 L ist ein kompaktes und leichtes Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv, das die optische Designkompetenz von Schneider-Kreuznach mit den Fertigungs- und Autofokus-Technologien von LK Samyang verbindet. Mit der Markteinführung im April 2025 für Sony FE-Mount-Kameras führte das Objektiv eine neue Option im Ultraweitwinkel-Zoomsegment ein: eine hohe konstante Lichtstärke, eine kompakte Bauweise und Kompatibilität mit 77 mm Schraubfiltern.
Mit einem Brennweitenbereich von 14mm bis 24mm ist das Objektiv für Landschaften, Architektur, Innenräume, Nachtaufnahmen und Umgebungsporträts konzipiert. Bei 14mm bietet es einen großen Bildwinkel von 114,2°, während 24mm Fotografen mehr Flexibilität für unterschiedliche Motive und Bildkompositionen geben. Die neue L-Mount-Version behält dieselbe optische Konstruktion und die wichtigsten technischen Daten der ursprünglichen FE-Mount-Version für spiegellose Sony-Kameras bei. Sie misst etwa 86,8 mm in der Länge, wiegt nur 441 Gramm und bietet eine minimale Naheinstellgrenze von 0,18 m. Das Samyang AF 14-24mm F2.8 L bietet Fotografen und Videofilmer mit einer L-Mount-Kamera wie der Leica SL3-S, Panasonic LUMIX S1 IIE, Sigma FP-L, RED Komodo 6K oder Blackmagic PYXIS 6K dieselbe kompakte Ultraweitwinkel-Zoomoption für eine größere Auswahl an Kamerasystemen.
Die Einführung der L-Mount-Version ist Teil der breiteren Strategie von LK Samyang für kompakte Zoomobjektive. Nach dem AF 14-24mm F2.8 FE wurde die Serie um das AF 24-60mm F2.8 FE erweitert, während das AF 60-180mm F2.8 FE bereits angekündigt wurde. Zusammen bilden diese drei Objektive ein kompaktes F2.8-Zoomtrio für Fotografen und Filmemacher, die ein einheitliches, transportables System wünschen.
Filtereinsatz ohne Einschränkungen
Ein wichtiges Merkmal des Samyang AF 14-24mm F2.8 L ist sein 77mm Frontgewinde, das in dieser Kategorie weiterhin selten ist. Damit können Fotografen und Filmemacher Standard-Schraubfilter wie ND-, VND- und zirkulare Polarisationsfilter verwenden, ohne Umwege oder große quadratische Filterhalter, die bei Ultraweitwinkel-Zoomobjektiven oft nötig sind.
Wichtige Merkmale
- Gemeinsam mit Schneider-Kreuznach entwickeltes optisches Design
- Schneller und präziser Autofokus von LK Samyang
- Leiser linearer STM-AF-Motor für Foto und Video
- Ultraweitwinkel-Zoombereich von 14-24mm mit 114,2° Bildwinkel
- Konstante Lichtstärke von F2.8
- Mit 86,8mm Länge und 441g ein kompaktes und leichtes Design
- 77 mm Frontgewinde für Standard-Schraubfilter
- Minimale Naheinstellgrenze von 0,18 m
Verfügbarkeit und Preis
Das LK Samyang AF 14-24mm F2.8 L ist ab Ende Mai über die LK Samyang Fachhändler in Deutschland und Österreich, zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.049,- € inkl. MwSt. erhältlich.
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