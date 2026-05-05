LK Samyang bringt sein Ultraweitwinkel-Zoom AF 14-24mm F2.8 in einer Version für L-Mount-Kameras. Das Objektiv wurde gemeinsam mit Schneider-Kreuznach entwickelt. Es soll eine kompakte Bauweise mit konstanter Lichtstärke kombinieren.

Entwickelt wurde das Objektiv gemeinsam mit Schneider-Kreuznach und soll eine kompakte Bauweise mit durchgängig hoher Lichtstärke kombinieren.

Die optische Konstruktion entspricht der bereits bekannten Version für Sony FE. Neu ist die Anpassung für das L-Mount-System, das unter anderem in Kameras von Panasonic, Leica und Sigma genutzt wird. Laut Hersteller fließt in das Design das optische Know-how von Schneider-Kreuznach ein, während Autofokus und Fertigung bei LK Samyang liegen.

Der Brennweitenbereich von 14 bis 24 Millimetern richtet sich vor allem an Landschafts-, Architektur- und Innenaufnahmen sowie an Video. Der Bildwinkel reicht von 114,2 Grad bei 14 mm bis hin zu flexibleren Perspektiven bei 24 mm. Die durchgängige Lichtstärke von F2.8 soll dabei auch bei wenig Licht stabile Ergebnisse ermöglichen.

Mit 86,8 Millimetern Länge und 441 Gramm Gewicht bleibt das Objektiv vergleichsweise kompakt. Die Naheinstellgrenze liegt bei 0,18 Metern, was auch sehr nahe Aufnahmen erlaubt.

Für den Autofokus setzt Samyang auf einen linearen STM-Motor, der schnell und leise arbeiten soll – ein Vorteil vor allem für Videoaufnahmen. Praktisch: Trotz Ultraweitwinkel kommt ein 77-mm-Frontgewinde zum Einsatz, sodass Standard-Schraubfilter wie ND- oder Polfilter direkt verwendet werden können.

Das 14-24mm ergänzt eine wachsende F2.8-Zoomreihe von LK Samyang. Bereits erhältlich ist ein 24-60mm F2.8, ein 60-180mm F2.8 ist angekündigt. Zusammen sollen die drei Objektive ein durchgängiges F2.8-Zoomsystem bilden.

Das LK Samyang AF 14-24mm F2.8 L ist ab Ende Mai erhältlich. Das Objektiv kostet 1.049 Euro.

Pressemitteilung LK Samyang: